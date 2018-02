Charlotta Lindgren: "När något skaver..."

Ni vet den där känslan av att man har nåt i skon som skaver. Nån liten pyttesten som inte går att skaka ut. Man går en bit och allt känns bra för att bara några steg senare göra sig påmind. Så man går på och försöker att inte tänka på att det skaver. För så farligt är det väl ändå inte?

Ungefär så här det varit för mig nu.

Fem år har passerat.

Jag är så säker som jag kan bli. Jag är cancerfri!

Men, så var det smärtan, den som molande ömmar där inne nånstans där min högra äggstock sitter. Flera månader har den gjort ont. Lite grann, så där så jag hoppats att det ska försvinna. Men det fortsätter och det är på samma sida som de andra tumörerna satt. Till slut berättadejag om detta för min onkolog. Berättade om stenen i min sko.

För några dagar sedan försvann smärtan. "Den tysta mördaren" läste jag att äggstockscancer kallas.

Sen var det färdiggooglat.

Idag har jag varit på kvinnokliniken och berättat om min oro som inte vill släppa. Jag blev sittande i en gynstol då läkaren klämde,tittade med ultraljud och tryckte över magen. Med lugn röst förklarade hon vad hon såg, vad det betydde och vad hon kände. Jag höll andan och hoppades att hon skulle säga att allt var normalt.

Och det var det!

Äggstockar, livmoder, livmodertapp, allt såg ut precis som det skulle.

Alla cancermisstankar är härmed avskrivna.

Ni vet den där känslan, då man kommer in från promenaden, skakar ur skon än en gång och då helt plötsligt ramlar det ut. Det där yttepyttiga lilla sandkornet som inte gått att förtränga under promenaden.

Men nu är det borta.

Att så små saker kan kännas så mycket.

Från och med nu känns varje steg så mycket lättare att gå.

Och när jag kom hem låg ett armband i brevlådan från en bröstsyster och vän, med texten "she belived she could so she did" (Hon trodde hon skulle klara det, så det gjorde hon).

Charlotta Lindgren

