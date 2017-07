Charlotta Lindgren: "Släpp det nu, du är ju frisk"

Släpp det nu. Du är ju frisk, sluta tänka på cancer.

Råden kommer från flera vänner och bekanta. Välmenande och kloka.

Jag önskar av hela mitt hjärta att jag hade kunnat följa dessa råd.

Tro mig, jag önskar verkligen det. Men det går inte. Min kropp sänder hela tiden signaler som min hjärna tolkar. "Varför skulle just DU klara dig frågar hjärnan? Varför skulle just dina krämpor vara ofarliga? Varför skulle just DU vara frisk nu när du vet hur det kan gå"?

Förr var jag som du. Jag hostade. Tänkte att det var förkylning på gång. Jag fick lite ont nån stans i kroppen, tänkte att jag lyft fel. Jag fick feber, mens, myggbett, ont i huvudet, blev trött. Jag hittade alltid förklaringar, inget konstigt. Om något blev långvarigt gick jag till vårdcentralen. Som du brukar göra, precis som du.

Så är det inte nu. Låt mig ta ett exempel: mens, ett fenomen som de flesta kvinnor känner till. Ja, de flesta män också.

Man lär känna sin kropp och sin menscykel ganska bra. Jag med, ändå kommer paniken varje gång mensen är på ingång och det första blodet hamnar på papperet. "Aaah, blod, vart kommer det ifrån??? Tänk om det är... just det, CANCER"! För cancer från ändtarmen visar sig ju som färskt blod. Och varför skulle just jag vara skonad? Jag vet ju att procenten inte är på min sida.

Ett annat exempel, feber. Precis, den lilla åkomman som vi alla drabbas av ibland. Den tyder på en hel del. Bland annat, just det, cancer. Alla andra alternativ är svåra att fokusera på.

Jag har fortfarande en fot fast i cancerträsket.

Jag jobbade till 21.00 i förrgår. Efter jobbet klädde jag om och sprang fem kilometer. Jag hörde hur mina andetag i de sista uppförsbackarna lät rossliga. Tiden var 30 minuter för fem kilometer. En bra tid, men det enda mina tankar var fängslade vid var "rosslig - cancer i lungorna"?

Då jag just fått min cancerdiagnos så trodde jag att allt skulle bli som vanligt igen efter alla behandlingar. Att Charlotta skulle dö en aning, men om allt gick bra, komma tillbaka lika levande som innan.

Så blev det inte. Jag har fortfarande en fot fast i cancerträsket. Trots att övriga jag är fri och lever mer än någonsin.

Förutom dessa tillfälliga tillstånd som skrämmer mig så finns det andra, till synes permanenta tillstånd som kommit efter cancerbehandlingarna. Brist på minne till exempel. "Kan du komma på måndag klockan 14.45"? Frågan kunde ställas utan att jag behövde anteckna något.

Då. Men inte nu. Idag måste jag skriva upp allt. Plus ställa larm på mobilen.

Jag har medicindeligering på mitt jobb. Förr kunde jag allt utantill. Idag måste jag ta med medicinlistan för att komma ihåg om det var ögondroppar i höger eller vänster öga och hur många laxoberaldroppar det var. Det är jobbigt att vara så förvirrad men jag hittar lösningar för att klara mig ändå.

En annan sak som kommit är hjärntröttheten vid aktivitet. Som då jag arbetat en hel dag och inte orkar med umgänge på kvällen. Eller då TV'n står på och radion är på i köket samtidigt som barnen stojar och maken frågar vad vi ska äta till middag. Då vill jag ibland bara gråta för att min hjärna fått för mycket. Jag som älskat liv och rörelse. Som inte gillat ensamhet och tystnad. Jag suktar efter lugnet nu, stillheten, ron.

Sedan kommer samvetet, det dåliga. Jag har skrikit på barnen, på maken, gråtit av ingen anledning, slagit igen sovrumsdörren. Igen.

Jag läser en bok, men efter några sidor inser jag att inget fastnat så jag börjar om. Filmen vi ser på har nån tvist alla har förstått, alla utom jag. Mina tankar har inte orkat följa med.

Jag skrattar lamt för att inte verka dum.

Det knackar på dörren och en arbetskamrat står utanför. "Vi skulle ju träffas nu och fira Sofia, hade du glömt"?

Så klart hade jag det.

Snart fyller jag 40 år. Syrran som är en fixare utan dess like vill ha stor fest. "Bjud alla dina vänner".

Det sorgliga är att jag inte orkat hålla liv i så många vänskapsrelationer. Vännerna är få numera. Men kom gärna för jag tycker om er trots att jag inte hör av mig lika frekvent som förr. Jag hoppas ni förstår det!

Jag ser ut som förr nu. Jag är lika glad som innan. Lika pratsam och lika sprallig. Jag är energi och glädje. Men även uttömdhet och sorg. Du kanske inte ser det, det är inget jag visar om jag inte måste.

Men jag ska ju inte tänka på det. Jag ska släppa oron. Jag är ju frisk nu. Sluta älta. Vara som vanligt. Sluta tänka på cancer.

Om det bara vore så lätt!

Charlotta Lindgren