"Deras berättelser påverkade mitt liv"

År 2006 var Moody Ingemarson och hans fru på väg för att besöka yngsta dottern som då jobbade som volontär på ett barnhem i Indien. Det var då de för första gången träffade den indiska kvinnan Sakhu och hennes man Ramesh. De möttes i Goa, en av Indiens turistmagneter sedan 20-30 år tillbaka.

- Deras liv var en ständigt kamp för att överleva genom att försöka få ett dag-för-dag-jobb som att diska, sälja något på stranden i Goa till turister eller erbjuda massage och förhoppningsvis få betalt.

- Samtidigt måste de visa upp en glad och trevlig uppsyn för att locka turister att köpa något. Sakhu och hennes man tillhör en folkgrupp - banjaris - som är så lågt stående i Indien att de inte ens tillhör en kast, berättar han.

- Hur kunde jag göra livet livet lättare för dem? Jag hade inte kommit särskilt långt enbart med mina egna resurser. Vi började prata om livet och jag fick deras historia.

-Jag förstod också att då vi möttes hade Sakhu haft tankar på att ta livet av sig. Hon var 21 år då och hennes livsdröm var att hennes barn skulle få ett annat liv än hennes eget.

Att gå i skola var den enda vägen hon såg och enda möjligheten var då att sönerna bodde i hembyn trots att de då bara hade sporadisk tillsyn före och efter skolan, betonar han. - En otrygg tillvaro men det var minst lika otryggt för barnen innan de började skolan vid 4-5 års ålder. Då bodde familjen i ett tältliknande utrymme på stranden i Goa. De flesta "tält" var några uppspända plastskynken och deras var ännu sämre. När hon ammade barnen fick hon försöka hitta ett provisoriskt skydd på stranden och sedan lämna dem där när hon jobbade mot turisterna, berättar han. Det började som ett rent personligt engagemang för tio år sedan och hösten 2016 blev Centrumkyrkan (Pingstkyrkan) i Falun och även församlingen iSellnäs engagerad.

När Moody berättar att han varit utbränd utgår jag från att det är hans engagemang bland de fattiga i Goa som har ett oändligt behov av hjälp som gjorde att han brände ut sig, men det var precis tvärtom.

- Det är det som har hjälpt mig tillbaka. Jag jobbar numera halvtid och det fungerar bra. Det är mitt engagemang för familjerna i Indien som gett mig hopp och glädje. Jag blev utbränd av jobbet som administratör.De pengar som han och andra, både privata och hans församling samlat in är och har varit mycket viktiga men är inte den avgörande insatsen.

- Att lyssna och försöka sätta sig in i deras situation tror jag varit avgörande. Det är de själva som hittat öppningar som jag sedan stöttat. Han talar hela tiden om vi.

- Utan min Gudstro hade det inte gått. Den har visat vägen och fått mig att se vad som är min väg men också vad jag har för resurser att använda idag.

Han betonar att han ser till att fokusera på ett annat sätt efter sin utbrändhet. Han har fortsatt med samtalen till familjer i Indien och även i Nepal och när vi träffas hemma i i huset i utkanten av Falu kommun där han och hans fru bor ringer det flera gånger.

- Jag har kontakt med 6-8 personer i Indien och 4-5 personer i Nepal varje vecka. Hans engagemang har skapat ringar på vattnet. - Sakhu hjälper många andra. Hon och hennes man har besökt skolor för att hjälpa till med undervisningsmaterial. Och hhon stödjer et har resulterat i att hon idag stödjer kvinnor framförallt via de kvinnogrupper hon startat. Han beskriver Sakhu som en otroligt stark person med en mycket tung bakgrund.

- Efter att hennes mamma dödats och Sakhu var 6 år, var hon tvungen att arbeta, under ett par år med att bära bära grus tyngre än hennes egen vikt 10-12 timmar om dagen på ett flygfält. Ett annat arbete var att hacka rost på fartyg. Han beskriver hur hon tog sig till turistområdena i norra Goa där hon lyssnade in hur försäljarna och massörerna jobbade mot turisterna och lärde sig att bli en bra försäljare och en god massör och att tala god engelska, Hon blev bortgift när hon var 15 år och födde sin förste son när hon var nyss fyllda 16 och barnen fick vara med ute i Goa tills de kunde börja skolan i hembyn. Moody höll hela tiden kontakten och besökte Sakhu och h hennes man när de tvingades fortsätta jobba i Goa regelbundet till 2012 och i maj samma år bjöd han och hans fru henne till Falun under åtta veckor.

- Hon lärde sig då läsa och skriva. Något avgörande hände. Hon blev bemött som en person med lika mycket värde som andra hon träffade och att vi uppfostrar våra barn utan aga var också nytt för henne.

2011 besökte Moody familjens hemby för första gången och även byns skola, där också Sakhus pojkar gick. - Skolan i Akkigunda Tanda hade curja 110 barn inskrivna. Men väldigt många barn deltog inte i undervisningen av olika skäl. Många tycker det är onödigt att flickor skall gå i skola.

- De flesta barn som jag mötte saknade hopp och glädje. De var tystlåtna och ganska rädda. I dag går nästan alla barn i deras by i skolan och de har en hunger efter att få lära sig. Och deras glädje och hopp kan man inte ta miste på. Skolbyggnaderna fanns här och i kringliggande byar men inga böcker och annat undervisningsmaterial, berättar han. - Och ingen hjälp nådde heller fram, mycket på grund av folkgruppens låga status och kanske korruption. Banjaris är en liten folkgrupp i Indien på runt sex miljoner av Indiens 1,2 miljarder invånare. I regionen där Sakhus familj bor finns runt ett par hundra tusen banjaris.

Moody började samla in pengar till böcker, skolbänkar,ryggsäckar, pennor, papper och lekmateriel som hopprep och fotbollar.

- Enbart det ledde till en väldig förändring. Och det det har spridit sig i området. I dag går 1500 barn regelbundet i de elva skolor i de tio bya

rna i området. Sakhu och hennes man besöker alla skolorna regelbundet.

Andra mammor såg att något hänt och sökte hjälp av Sakhu som började samtala med dem med texter ur Nya testamentet som grund, berättar han.

- De har fått tron och hoppet tillbaka. De har också lyckats med flera småskaliga uppdrag, som en damm i byn och vägar och diken.

Utbildning och olika sömnadsuppdrag. - De resonerar sig fram till vad de anser behövs och jag får vara med och puffa på. Min roll är att vara bollplank när de hjälper varandra att läsa och skriva och att uppvakta myndigheter och privatpersoner.

Myndigheterna har fått upp ögonen för Sakhus drivande kraft genom den utveckling som skett i deras och angränsande byar, berättar han.

- Hon har nu ett myndighetsuppdrag i 90 byar i regionen där hon stöttar kvinnors utveckling och hjälper till att starta grupper.När de sluter sig samman får de större kraft, både utåt och i att stötta varandra.Nyligen genomfördes ett projekt för att minska alkoholkonsumtionen som har ödelagt otaliga familjer i området bara det senaste året, berättar han.

Sakhus man Ramesh har också fått en mycket viktig roll i området.

- Han visade sig vara en skicklig handlare. Han köper böcker och annat på plats eftersom pengarna räcker så mycket längre då. Han åkte med 40-50 kilo böcker på sin motorcykel som vi också samlat in pengar till.

- Jag hade kunnat lämnat Goa efter första gången med en fin bild av stränder och mysig tillvaro. Men inget mer. Nu har jag fått en livslång upplevelse av att se människor växa och utvecklas. Svårigheter, ja, men inte hopplöshet.

