Else Johansson avlidit, en särnaprofil saknas

Kärleken förde Else, som var född Steen i Särsjön, till Särna. Maken Evert mötte hon på dans i Särnaheden. De två gifte sig 1956 i Transtrands kyrka och bosatte sig i Särna. Där jobbade Else först som växeltelefonist.

I Särna kom sedan Else att vara engagerad i nära nog allt som rörde bygden. Allt från Konsums butiksråd och Kyrkoråd till skapandet av både Särna parkens dansbana till mängder av kurser som cirkelledare för ABF och ledare av husmodersgymnastiken efter utbildning på Lillsveds gymnastikskola. Av just ABF blev Else också uppmärksammad för att ha annordnat flest kurser i hela landet, räknat per innevånare. Else lyckades till och med få gubbarna i Östomsjön att lära sig knyta ryamattor.

Intresset för studiecirklar har fortsatt och i PRO ordnade hon resormed studiecirklar om resemålens sevärdheter och historia.

I Kyrkorådet var hon med om att driva igenom byggandet av det vackra församlingshemmet Kyrkbacksgården.

I Särna turistförening var hon ordförande under 20 år. Med insikten att broschyrmaterialet för Njupeskär var bristfälligt reste hon till Falun. Med sig hem fick hon 50 000 kronor för att ta fram nya informationsbroschyrer om Njupeskär.

Under den tiden ordnade Else också kolbottenkvällar med tipspromenader tillsammans med maken Evert, sju måndagar varje sommar, som mest deltog 400 personer vid ett tillfälle.

Else drev också vandrarhemmet Björkhagen under 18 år, sedan hon insåg att det saknades övernattningsplatser i Särna och överraskade maken med beskedet att nu ska vi öppna vandrarhem, så blev det liksom mycket av vad Else bestämde sig för att genomföra.

Else Johansson begravdes den 7 april och sörjs närmast av make och barnen Örjan och Yvonne och barnbarn.