Johanna från Enviken är Årets fotbollsförälder

Här är samtliga vinnare av titeln Årets Fotbollsförälder;

Peter Borgestedt, Västerhaninge IF, Karin Ahlman, Toyama, Gimonäs, Umeå IF, Daniel Spalin, Gerdskens BK, Morgan Karlsson, Pålsboda GOIF, Johanna Hedström, Envikens IF, Bo Larsson, Burseryds IF, Maria Mimmi Bergmark, GIMONÄS UIF, Johanna Nordlander, Sund IF, Ingemar Jansson, Skattkärrs IF, Rabija Koc, Angered FC och Sofia Larsson, Båstads GIF.

Juryn motiverar sina val följande:

"Du är utvald som Årets Fotbollsförälder för att du gör en stor skillnad för barn- och ungdomsfotbollen i Sverige. Ditt engagemang är viktigt för att våra unga ska få goda förebilder och sunda värderingar.

Tack för att du skapar spelglädje, mångfald och laganda med din kärlek till fotbollen."

Fotbollsföräldrars jury består av: Tommy Söderberg (ambassadör), Kennet Andersson, Peter Landström (utbildningsansvarig SvFF), Maria af Geijerstam SvFF och Krister Svensson, som också är Initiativtagare till Fotbollsföräldrar, SJ.

Insänt av Marie Swahn