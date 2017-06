Framtidens husdjur och föda är insekter

Insekter är på frammarsch. Tidigare var det nästan omöjligt att föda upp och odla stora jätteskalbaggar, vandrande löv och andra insekter men under senaste åren har födoämnen framställts för att kunna hålla insekterna som husdjur.

I Centraleuropa håller de just på att bli en jätteindustri på husdjursmarknaden. Jätteskalbaggar, vandrande löv, jättevandrandepinnar, bönsyrsor och andra insekter odlas i stora mängder som husdjur. Det finns en annan intressant aspekt vad gäller insekter, nämligen näringsvärdet. De är en utmärkt proteinkälla.

I Afrika är priset på gräshoppor på matmarknaderna högre än priset på kött. Den sammanlagda vikten på gräshoppssvärmarna som årliga förekommer i Nordafrika är större än vikten av världens största hangarfartyg och i Afrika har människor sedan länge (utan framgång) försökt bekämpa dessa gräshoppssvärmar. Detta uppmärksammar Skansen-Akvariet i en ny utställning som går under vinjetten "If you can´t beat them, eat them".