Han springer halvmaraton - klädd som en noshörning

I vilket lopp får vi se dig springa i noshörningsdräkt?

- Jag kommer att springa Göteborgsvarvet den 19 maj. Men innan dess ska delta i Örebro parkrun för att känna hur det är att springa med dräkten på, bland andra löpare. Det loppet är på fem kilometer och det känns som ett bra tillfälle att finslipa tekniken och känna hur dräkten sitter innan Göteborgsvarvet. Till hösten blir det Skördeloppet i Hedemora och jag väntar svar om jag kan springa Stockholm halvmaraton i september.

Vad är dina planer under året?

- Under 2018 planerar jag att samla in minst 40000 kronor till en välgörenhetsorganisationen som heter Save the Rhino. Detta mål ska jag uppnå genom att springa bland annat Göteborgsvarvet med en 10 kilo tung noshörningsdräkt. Jag kommer också att anordna ett 5 kilometer- och ett 10 kilometerslopp i Borlänge den 2 september, där intäkterna kommer att tillfalla samma välgörenhet.

Hur länge har du varit aktiv löpare?

- Sedan år 2000, men det har blivit mer seriöst de senaste tio åren.

Hur känner du inför Göteborgsvarvet?

- Jag känner mest att det kommer bli väldigt roligt, men klart jag är nervös inför att springa 21,1 kilometer med dräkten på. Det är en lång sträcka med den extra vikten och jag måste själv hålla i noshörningshuvudet med armarna, så jag kommer att få mer träningsvärk i armarna än i benen, men det ska bli kul!

Varför gör du det här?

- Jag hoppas att många blir intresserade av att hjälpa noshörningarna. Jag hoppas också att folk blir intresserade av att delta i Rhino run i Borlänge den 2 september för att stödja projektet Save the Rhino och dessutom få lite motion på köpet.

Kan man bidra med pengar utan att delta i sprintlopp?

- Ja, man kan söka på Running Rhino Borlänge på Facebook och där finns all information om insamlingen och välgörenhetsorganisationen Save the Rhino.

Hur säkert är det att betala in pengar den vägen?

- Gift Aid kan bara utnyttjas av dem som betalar skatt i England. Det betyder att regeringen donerar motsvarande inkomstskatt på din donation till välgörenheten. Det är Facebook som ansvarar för kortbetalningen och det är lika säkert som all annan seriös kortbetalning online. Pengarna skickas direkt till Save the Rhinos konto utan mellanhänder.

Varför engagerar du dig i noshöringar? Är det någon speciell sort, eller noshörningar i allmänhet?

- Jag har alltid varit intresserad av miljöarbete och djurskydd och om man skyddar noshörningar så skyddar man många fler arter som delar deras miljö. Save the Rhino engagerar sig i att skydda alla fem arter noshörningar och att utbilda den lokala befolkningen i värdet av att skydda djuren istället för att jaga dem för hornens skull.

Hur kom du själv i kontakt med insamlingen?

- Jag har känt till Save the Rhino under hela min uppväxt i England. När jag tittat på London Marathon så har dessa dräkter alltid väckt uppmärksamhet och nyfikenhet. Jag har alltid haft det i bakhuvudet att jag någon gång kommer att vara den som springer med dräkten på mig.

Hur många dräkter finns det totalt?

- Det finns 20, men ungefär 15 används i London maraton och man måste springa hela loppet med dräkten, utan avbytare.

Har du tidigare engagerat dig i andra insamlingar?

- Jag samlat in pengar för att rädda regnskogen samt till Hanna Boremyrs välgörenhetslopp för Djurens rätt.

Brukar du delta i löplopp?

- Ja, jag brukar springa allt från 1500 meter till halvmaraton och det har blivit fem maratonlopp genom åren. Jag har provat på att springa Loxodenta Ultra här i Borlänge tre gånger, det brukar bli runt 10-15 lopp per år för mig.

Hur mycket springer du normalt och var brukar du träna?

- Jag springer fem, sex gånger i veckan med en standardrunda runt Kvarnsveden och Sportfältet, eller en runda runt älven.

Kan Borlängefolket förvänta sig att se en noshörning komma springande i träningsspåret?

- Det är större skaderisk att springa med dräkten på, därför rekommenderas att man tränar med viktväst istället. Men jag undrar om de som står bakom projektet är mer nervösa att de som har tagit på sig att springa med dräkten på, inser hur galen hela idén är…. Men det ska bli nån liten runda som generalrepetition innan loppet i alla fall.

Hur laddar du inför utmaningen att springa 21 kilometer i en så tung dräkt?

- Jag tränar precis som inför ett vanligt lopp, fem till sex gånger i veckan. Det är mest 10 kilometers pass, med längre sträckor på helgerna. Skillnaden nu blir att under vissa av rundorna ska jag träna med en 10 kilo tung viktväst på, för att vänja mig vid att springa med dräktens vikt.

Hur mycket väger dräkten och hur känns det att ha den på sig?

- Den väger cirka tio kilo. Själva kroppen var inte så jobbig att ha på sig som jag trodde, men huvudet kan kanske bli besvärlig att hålla i. Det väger bara två kilo och om det skulle vara en blåsig dag kan det bli väldigt intressant.

Har du löptränat med dräkten på?

- Jag har precis varit i London för att prova dräkten för första gången och jag fick springa cirka 50 meter i den för att ta bilder och videoklipp. Under den korta stunden var det inga problem, den har en ram inuti och det är som att ta på sig en stor ryggsäck. Men jag har inte tränat med dräkten så jag vet inte hur det kommer att bli. Det sägs att sikten är tre meter framför en och att det blir varmt och högljutt, precis som att vara inne i en stor chipspåse och springa på grund av att den har ett plastfoder, som gör det varmt och högljutt.

Vem äger dräkten?

- Välgörenhetsorganisationen Save The Rhino.

Pågår flera insamlingar samtidigt?

- Ja, men det är mest vid London Maraton som personer springer med dräkten på för att samla in pengar. Men den har även använts vid Comrads Ultra Matathon i Sydafrika. Vid ett tillfälle har den använts i ett lopp i Saharaöknen. Vd:n för Save The Rhino ska själv springa ett maraton om dagen, under fem dagar i Kenya. Men det blir utan dräkt, men med ett kontrakt där hon avsäger sig ansvaret att genomföra loppet om hon skulle bli attackerad av lejon… Med det i bakhuvudet känns Göteborsvarvet som ”a walk in the park”. Dessa dräkter har några år på nacken nu men det blir för första gången som Save the Rhino skickar en dräkt till Sverige.

Vad säger folk i din omgivning?

- ”Oh my god” hör jag ganska ofta, men sen är folk nyfikna om hur det är att springa i den.

Kommer du att orka genomföra loppet med dräkten på?

- Jag kommer att orka! Det går inte att tänka på annat sätt. Jag och dräkten ska i mål! Min bästa tid på den distansen är 1.22.28. Med dräkten på räknar jag med en tid på runt 1,5-2 timmar, men det blir vad det blir.

Fakta:

Namn: James Last

Ålder: 40 år

Arbete: Icas distributionsenhet

Familj: Fru Maria Vesterbacka Last

Bor: I villa på Prosgatan Borlänge

Kommer från: Ipswich, England, flyttade år 2000

Intressen: Löpning, trädgård, de flesta sporter

Med i förening: Kassör i Borlänge löparklubb

Fakta: Save the Rhino

Save the Rhino International (SRI), är en välgörenhetsorganisation som verkar för att bevara en livskraftig population av den kritiskt utrotningshotade noshörningen i Afrika och Asien. Genom att finansiera fältprojekt och genom utbildning, är målet att rädda noshörningar, andra hotade arter och ekosystem i dessa områden.

Fakta; Rhino run i Borlänge

Rhino run är ett lopp för alla som arrangeras den 2 september 2018 med start vid Sportfältet i Borlänge. Det är till för alla, från dem som vill kämpa om snabba tider och pallplats, till dem som bara vill göra ett god sak och promenera den 5 kilometer eller 10 kilometer långa banan. Start och mål kommer att vara på sportfältet. Loppet ska ha chiptidtagning från racetimer och bygger på James Last erfarenheter från Omtankeloppet och som tävlingsledare för Borlänge löparklubbs Älven Runt.