"Idag är jag ödmjukare till livet"

Natten till den 13:de juni 2015 var olyckan framme.- Jag på staketet till vår altan och plötsligt vek sig staketet och jag ramlade baklänges rätt ner i rabatten, ett fall på cirka två meter.

Det blev iltransport till Falu lasarett och fyra dagar senare till Uppsala.- Två kotor var av och jag fick en metallplatta inopererad. Ryggmärgen var i spinal chock, men som tur var fanns det lite nerver kvar när svullnaden lagt sig. Det har visat sig vara räddningen.Tommy blev sängliggande de två första veckorna. Allt han kunde röra var en fot. I övrigt var han helt förlamad.Första prognosen var dyster. - Förmodligen skulle jag bli förlamad från midjan och uppåt, säger han och fortsätter:- Tänk dej att kunna röra benen, men inget ovanför midjan fungerar. För mej kändes det som ett större straff än att sitta i rullstol.Det var ett oerhört tufft besked att ta in. Lika tufft var det inte i mars 2008 när han voltat med fruns bil mellan Säter och Borlänge. En bruten nacke och 16 veckor i stödkrage.Nu var det betydligt värre.

Tankar på att någon skulle öppna fönstret så jag kunde rulla ut från sjunde våningen fanns där.

Hur reagerade du? - Visst blev man dyster och nedslagen. Tankar på att någon skulle öppna fönstret så jag kunde rulla ut från sjunde våningen fanns där. I och för sig inte så konstigt.Men på tionde sjukdagen skedde något som förändrade allt.- Min hustru Sara var på besök. Jag hade plastskenor på händerna så att fingrarna skulle vara raka. Plötsligt säger hon, "Tummen rörde sig". Jag trodde henne inte.- Hon tog fram mobiltelefon och filmade. Jag rörde faktiskt tummen några millimeter.Orden ”tummen rörde sig” blev vändningen för Tommy. - Då förstod jag att det fanns en möjlighet. Det sporrade mej oerhört. Det kom tårar av lycka. Detta hade jag väntat på. Nu var det finsk SISU som gällde, säger Tommy och skrattar gott.Tommy är född i Sverige. Hans föräldrar kom till Sverige i slutet av 60-talet och Tommy pratar flytande finska och svenska.På fredagen, fjorton dagar efter olyckan fick Tommy ihop tummen och pekfingret. Men att hålla kvar ett papper gick inte.- På kvällen hämtade en skötare ett snöre och en klämma från terapiavdelningen. Vi hängde ett A4- papper ovanför sängen. Gissa vad jag gjorde hela helgen?Inte så svårt att förstå när man inser vilken vilja det finns i Tommys kropp. Han tryckte naturligtvis ett A4 papper hela helgen. - På söndag kväll kom skötaren tillbaks och jag höll så hårt att pappret gick i sönder.- Den helgen är den viktigaste i mitt liv någonsin. Sedan har det bara gått framåt.Idag ligger han på 35 procent av full styrka. Någon dag är det bättre och någon lite sämre.- Visst saknar jag viss del av motoriken, men jag har sex månader på mej att fixa till det. Jag räknar med att ha 80 procent styrka inom några månader.

Hur lång tid tog det innan du kunde gå? - Två månader efter olyckan och efter en månads träning tillsammans med sjukgymnast Per, sa jag en dag att jag ville gå själv. Per vägrade, men jag stod på mej. Per släppte och jag gick tio meter och filmade samtidigt.Filmen sände Tommy till sonen Carl, som var hos Tommys svåger.- Han fick nästan spel av lycka. Pappa kunde gå.

Hur har familjen reagerat och framför allt hanterat, att i ena stunden ha en pigg och aktiv pappa och nästa minut mer eller mindre ett kolli?

- Min fru Sara och barnen Carl och Kaisa har varit fantastiska. Vi drev hotell och hade golfkrog. Sara och barnen har haft det tufft. Jag hade högst fem besök under 2,5 månad i Uppsala. När Sara och barnen kom på besök så sov Sara i min säng medan jag rullade runt med barnen.- Att få besök var bra. Är man på en institution finns det inte så mycket att göra. Då blev träningen än viktigare för mej. Jag och Sara var tidigt överens om att denna fight är min fight. Jag måste göra det själv. Har man uppträtt klantigt får man ställa det till rätta.Några tuffa månader ligger bakom Tommy och hans famil och nu blickar de framåt.- I början av januari avslutade vi arrendet på hotellet i Säter. Det blev ett år i förtid på grund av min hälsa. Till sommaren ska vi bara driva en golfrestaurang och jag ska jobba 25 procent- Kanske provar jag till och med att spela kandikappgolf.Men innan det blir restaurng och golfträning, blir det massor av träningstimmar på gymmet. Minst två timmar om dagen ingår i Tommys rehabiliteringsarbete.- Och sedan måste jag följa hockeyn och AIK. Är man född i Solna på Karolinska så finns det bara ett lag och inget annat, säger Tommy och riktigt lyser upp.Så fick han det sagt i sista meningen. AIK hade han haft på tungan under hela intervjun.Okejk, det kan vi bjuda på.PeO Karlström