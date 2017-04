Jag har inte social fobi. Jag har fobi för att behöva vara social.

Jag svettas nästan ihjäl då jag iklädd vinterjacka snabbar på stegen mot turistbyrån för att hinna till bilen innan parkeringstiden går ut. Träningspasset gick bättre än på länge och för omväxlings skull känner jag mig dessutom ganska utvilad. De tre första och värsta månaderna på året är äntligen över och det har redan hunnit bli april. Solen har lyst med sin närvaro hela dagen, snön är ett minne blott och stora mängder grus har sopats bort från vägarna. Jag blir lika förvånad varje gång våren faktiskt fortfarande orkar göra comeback efter en lång iskall vinter och jag räknar ner dagarna tills det äntligen är dags att låta mina fodrade leggings gå i ide och bytas ut mot en tunnare sommarvariant. När jag passerar den gamla lokalen som en gång tillhörde Bolanche kan jag inte låta bli att le och tänka tillbaka på åren då utelivet var allt. Jag missade aldrig en fest och kan i skrivande stund inte ens minnas en enda bakfylla. Vi gick alltid all in. Nuförtiden föredrar jag att spendera mina lediga helger under täcket eller i tvättstugan och lämnar aldrig lägenheten om jag absolut inte måste. Jag tar nämligen alla chanser jag får när det gäller att stänga ute omvärlden och samtidigt göra någon nytta på köpet.

Mitt behov av att ha ett socialt liv utanför jobbet har minskat radikalt under det senaste året och jag har monterat ner min bekantskapskrets till oigenkännlighet trots att jag inte ens hade planerat att göra det från början. Det har bara blivit så med tiden och när snöbollen väl var i rullning gjorde jag ingen ansats för att stoppa den. Det hela började med att jag gick in i väggen för några år sedan och för att klara av att köra på som vanligt utan att sjukskriva mig var jag tvungen att lägga all energi på att orka jobba och under en lång period struntade jag i allt umgänge utanför arbetstid. Efter det har saker och ting inte direkt blivit bättre. Jag får fortfarande ångest av tanken på att behöva stå ut en hel kväll på krogen. Paniken i mig växer lite smått varje gång jag ser att skostället på gymmet är fullt och om jag någon gång är tvungen att åka och handla gör jag upp en plan över vilka butiker jag ska besöka innan jag åker hemifrån och siktar alltid på att uträtta alla mina ärenden inom loppet av en timme. Ibland går det bra. Men vissa dagar vinner rädslan över att träffa på någon jag känner och då slutar det med att jag struntar i att göra något överhuvudtaget.

Jag är inte ett dugg rädd för att prata eller hänga med andra människor. Men jag orkar inte alltid.

Efter att ha rannsakat mig själv i flera månader, läst massor av texter och gjort flera tester på nätet för att ta reda på om jag har någon form av social fobi så har jag slutligen kommit fram till att det snarare är så att jag har utvecklat en fobi för att behöva vara social. Jag är inte ett dugg rädd för att prata eller hänga med andra människor. Men jag orkar inte alltid. Det hela handlar i grund och botten om att jag har fruktansvärt svårt att slappna av förutom dom gånger jag är helt ensam. Att dra mig undan är mitt enda sätt att ladda batterierna och alldeles för ofta känner jag mig faktiskt som en sämre version av min egen mobiltelefon. Den är med hela dagarna och drar hutlöst med ström även om den bara ligger i min ficka. Antagligen är det så på grund av alla appar och extra funktioner som behövs för att jag ska få ut så mycket som möjligt av enheten och i kombination med musik och bilder så blir dessutom lagringsutrymmet fullt ganska snabbt och jag tvingas rensa den väldigt ofta fast jag egentligen inte vill. Jag har gjort tappra försök att ha den på energisparläge i hopp om att batteriet ska hålla längre men eftersom programmen hela tiden uppdateras så kräver den ändå mer energi än vad jag ibland kan förse den med. Vissa stunder hinner jag inte ens ladda upp den helt och hållet innan jag måste åka hemifrån igen, vilket resulterar i att den ofta går på sparlåga.

Mitt mål är att försöka hitta tillbaka till den sociala människa jag en gång var och samtidigt lyckas klämma in den tid jag behöver ha på egen hand. Det sistnämnda har alltid varit en extremt svår balansgång men jag vet att om jag klarar av att hitta ett mellanting som passar mig så kommer det garanterat leda till att jag blir en gladare människa och innan året är slut siktar jag på att ha tagit mig samman på den sociala fronten. Åtminstone lite grann. För jag är mycket väl medveten om att det en vacker dag kan vara försent.