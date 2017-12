"Jag hoppas att tidningarna överlever”

I dag gör Per Sandin sin sista arbetsdag och går på semester, för att officiellt gå i pension vid årsskiftet, efter nära 40 år i tidningsbranschen.

- Nu vänder jag blad. Jag bestämde mig för ett par år sen att gå i pension vid 65 och jag känner mig redo för livet som pensionär. Det blir ingen dramatisk förändring annat än att jag kan få ta ut svängarna lite mer när det gäller mina intressen, jakt, fiske och hundar. Och så har jag ju fritidshuset förstås, säger han och lyser upp.

- Vi har ett hus i fjällen, i Klutsjön, norr om Idre. I urskogen kan man säga. Det är ett naturreservat och där är helt lugnt och stilla. Ett fint ställe att vistas på, om man som jag älskar att vara i naturen, vandra, plocka bär, fotografera och gå med hundarna.

Per berättar att han gärna ger sig ut och vandrar, något han gjort sedan ungdomen.

- Nog tar jag med tältet någon gång ibland, men jag har blivit mer bekväm med åren och är inte extrem på något vis. Men någon natt i tält kan det fortfarande bli.

Per säger att han hoppas kunna bo längre stunder i fritidshuset nu när han snart får mer fritid.

Per växte upp på landsbygden i byn Djusa i Dala Husby. Modern Elfe var bonddotter, född i Mockfjärd och var som ung fäbodkulla och vallade boskap till ”Tansbuan”.

Fadern Ola Sandin var springschas, uppväxt på söder i Stockholm.

- De var nog ett udda par, som kom från helt olika världar, säger Per och beskriver fadern som en filosofisk konstnär och modern den som ”höll ordning”, kunde allt från att sy, slakta och ta hand om räkenskaper.

- Som tonåring vill man ju inte bli som sina föräldrar, men sedan blir man ju det ändå, säger Per och ler och säger sig nog ha tagit mest intryck från modern.

- Hon var praktisk. Jag minns hur mamma en gång fick syn på en granne som var klädd i träningsoverall och kom springande genom byn. Då stannade mamma upp, muttrade och funderade varför inte grannen kunde jobba sig trött, säger Per och skrattar.

Fadern hade ateljé hemma, målade mycket landskapsmålningar och offentliga arbeten och gjorde sig snart ett namn.

- Jag kan se hans konstverk i offentliga sammanhang ibland. Han satte lite griller i huvudet på mig med och jag kan inte säga att jag var särskilt duktig, men jag minns att mamma skickade in en teckning som jag hade gjort till Joan Miros internationella tecknar tribunal i Barcelona. Det var nån slags tävling och då minns jag att Dala-Demokraten skrev om det. Det var min första kontakt med media.

Och mer skulle det bli för Per. En sommar fick han jobb på Rolf Johanssons stentryckeri Vikmanshyttan och tryckte litografier. Sedan följde en lärlingsutbildning som grafiker vid Stråhlins tryckeri i Grycksbo och Per blev utbildad litograf.

Lumpen gjordes vid I13 i Falun och därefter fortsatte studierna med en ettårig konstnärlig grundskoleutbildning i Stockholm.

- Men jag insåg snart att det skulle bli ganska svårt att försörja sig som konstnär så jag fortsatte mina studier vid ”Skolan för bokhantverk” och fick en gymnasial tryckmediautbildning.

Därefter läste Per vid grafiska institutet i två år och när han var färdig med studierna såg han en annons i Dala-Demokraten där man sökte en faktor.

- Jag sökte och fick tjänsten och blev anställd den 1 januari 1979.

Jag minns att vi köpte till lite extra ram-minne, en halv megabyte och det kostade 50 000 kronor på den tiden

Ganska snart, i början av 80-talet satte datautvecklingen fart och Per, som var yngst och ”hade åldern på sin sida” fick ansvara för det.

- Det var häftiga grejer på den tiden. Jag minns att vi köpte till lite extra ram-minne, en halv megabyte och det kostade 50 000 kronor på den tiden, säger Per.

Att ha ansvar för att datorerna skulle fungera var många gånger en utmaning.

- Det hände att jag sov på golvet inne i datarummet för att hålla datorerna i drift, säger han.

Arbetet gav resultat och 1986 blev Per Teknisk chef på Dala-Demokraten och fick då fullt ansvar för hela den tekniska driften på företaget. Det var en stor avdelning, med 65 grafiker på avdelningen.

I slutet av 80-talet kom sedan den stora desktop-revolutionen.

- Det var en fantastisk tid, med PC och Mac som kom och även fyrfärgstryck! Jag fick resa över världen och leta tryckpressar och scanners. Jag var ibland annat i Frankrike, Indien, USA och Kanada. Scanners fanns ju inte att få tag på! Det var fascinerande att få vara med om den utvecklingen i branschen.

Men det var inte enbart glada tillrop när tidningarna effektiviserades.

- Anställda hade ju sin yrkesstolthet. De gjorde sedan tidigare ett bra jobb och så kom maskiner som på flera sätt ersatte grafikernas jobb. Det var inte lätt alla gånger att ge besked om att tjänster skulle dras in. Men om man är noga med att informera om varför, vara korrekt och följa spelreglerna, så har 98 procent haft förståelse för att utvecklingen gått åt det här hållet.

I mitten av 90-talet fick Per ytterligare en chefspost, som ekonomichef. Han hade läst företagsekonomi på kvällarna vid högskolan och nu fick han en kombinerad teknisk- och- ekonomisk chefstjänst. Per var också verksam som platschef under en period samt som vd under ett år, i väntan på en ersättare, någon som var en ”Publisher”. Denna någon kom att bli Lennart Håkansson, som tog över som vd år 2009.

Hela tidningsbranschen var satt i gungning på grund av lågkonjunkturen och det är helt fantastiskt att Dala-Demokraten överlevde

- Hela tidningsbranschen var satt i gungning på grund av lågkonjunkturen och det är helt fantastiskt att Dala-Demokraten överlevde. Jag skulle vilja säga att det var mycket tack vare Lennart Håkansson. Det var hans verk. Han gjorde en uppgörelse om tryckeritjänster och administration med konkurrenten till att börja med. Det resulterade i ett bra samarbete och tidningen kunde överleva.

Per berättar om hur den uppsagda personalen fick full uppsägningslön och innestående semester utbetalt.

- Det är inte självklart när det går dåligt för ett företag. Så det är jag lite stolt över att vi lyckades med. Likaså att alla leverantörer fick sina räkningar betalda.

Per säger att personalen var fantastisk.

- Många jobbade så hårt, även de som inte skulle ha sina tjänster kvar. De var så lojala och förstod att det inte fanns någon annan lösning. Jag blir gråtfärdig när jag tänker på hur de jobbade in i det sista för att hjälpa DD in i framtiden. Lojaliteten och förståelsen från de uppsagda imponerade våldsamt på mig.

- I dag är nästan alla drabbade i tidningsbranschen. Men att vara först ut så där, var jättejobbigt. Idag höjer knappt någon på ögonbrynet längre när det är neddragningar.

Trots alla turer och en osäker framtid för tidningarna är Per försiktigt optimistisk.

- Det har varit svårt att hitta lösningar för framtida prenumerationsköp som ska göra att tidningar kan överleva. Men det börjar utkristallisera sig undan för undan. Jag tror på en framtid och jag hoppas att tidningar kommer att fylla en funktion även i framtiden.

Fakta:Per Sandin

Ålder: Fyller 65 i januari

Familj: Fru och fyra barn, fyra barnbarn, två hundar, en katt

Bor: Stora Skedvi

Intressen: Jakt, fiske, natur, hundar, fotografering, fjällvandring.

Aktuell: Går i pension efter att ha varit MittMedias fastighetschef. Har haft flera chefsroller på Dala-Demokraten genom åren.

Kuriosa: Har skrivit 101 krönikor i Dala-Demokraten under 2000-talets början. ”Krönikorna var skrivna med glimten i ögat och jag ville skriva minst hundra. Det blev 101”.