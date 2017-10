Jan-Erik Stövling är död

Jan-Erik hade många järn i elden under sin levnad. Han fanns med nästan överallt från skogen via Hulåns IF till Kinneviks styrelse. Han var född och uppväxt i Skålö och efter sjunde klass i Myrbacka skola väntade skogsarbete med bågsåg och barkspade.

Under ett knappt år gick Jan-Erik Stövling Korsnäs AB:s skogsskola i Äppelbo. Sedan var han bolaget och skogen trogen under 50 år. Han arbetade med alla sysslor och det blev som avslutning 30 år som maskinförare åt Korsnäsbolaget.Stövling började tidigt med fackligt arbete och han blev efter många år ledamot av dåvarande Skogs förbundsstyrelse. Han hade flera uppdrag inom Korsnäs AB, bland annat var Jan-Erik en tid ledamot av styrelsen för moderbolaget Kinnevik, tillsammans med Jan Stenbeck.

Politiken tog en stor del av Stövlings fritid. Han var ordförande i kommunfullmäktige i Vansbro samt ledamot i kommunstyrelsen. Han skötte också klubban i dåvarande barn och utbildningsnämnden samt i Hulåns s-förening.Hans fotbollsintresse var stort och han var själv aktiv i Hulåns A-lag, från 15-årsåldern, fram tills han var 41 år. Då bröt han fotleden i en match mot Vulcanus i Blötberget och därmed hamnade fotbollsskorna på hyllan.

Jan-Erik Stövling skaffade sig även meriter som badmintonspelare. Men annars har han ägnat en stor arbetsinsats åt Hulåns IF och främst då inom fotbollen. Det blev många timmar på gräsklipparen för att hålla Hulåns hemmaplan i gott skick.

Curt Nilsson