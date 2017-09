Krönika: "I morgon gäller det, liv eller död"

Jag borde vänja mig, men det gör jag inte. Jag ska ju inte kolla upp ifall jag behöver hostmedicin eller inte, det gäller mer än så. Liv eller död.

I morgon ska jag in till min onkolog och dessförinnan ska jag lämna blodprov. Jag vill vara på lasarettet så pass tidigt att provsvaren hinner bli klara då jag ska in till läkaren. Är de inte klara så måste jag vänta ett helt dygn innan jag kan ringa och be om dem. Det känns bättre att få alla svar direkt.

Samtidigt vet jag att levermetastaser kan vara fruktansvärt luriga. De kan växa inne i en kropp som inte alls känner att fienden flyttat in.

Mammografin var utan anmärkning. Jag försöker intala mig att hela jag måste vara cancerfri då. Samtidigt vet jag att levermetastaser kan vara fruktansvärt luriga. De kan växa inne i en kropp som inte alls känner att fienden flyttat in.

Jag ska ut och springa i kväll, minst en mil. Det sitter ett litet cancerspöke på min axel som säger "klarar du inte av det kan det bero på metastaser i lungorna". Jag ska klara det, sen ska jag pressa ihop spöket till en liten hård boll och kasta det framför mina fötter innan jag ska krossa det. Stenkrossen ska jobba.

När jag tänker på morgondagen så försöker jag tänka på hur läkaren säger att allt ser fint ut och sedan försöker jag se bilden av mig själv, jublande av lycka. Lite som att tänka så långt framåt under de värsta förlossningsvärkarna, att man i tanken föreställer sig lyckan av att bebisen redan har kommit ut. Det funkar inte till hundra procent, men lite hjälper det.

Klockan är 22.06. Böckerna är lästa, barnen sover. Milen är sprungen och natten är lång.

Maken ska skola in de två yngsta på nya förskolan i morgon. Mormor ska vara med de två äldsta och plocka vinbär. Själv ska jag sätta mig på tåget, med rädslan som enda sällskap, mot läkaren, proverna och beskedet. Kuratorn är bokad, som en livlina efteråt.

I morgon gäller det. Liv eller död.

Jag borde vänja mig.

Men det gör jag inte.

Charlotta Lindgren

Charlotta Lindgren är 40 år, gift, har fyra barn, alla under 10 år. Hon fick trippelnegativ bröstcancer 2012 och sköldkörtelcancer 2013.Idag är hon cancerfri.