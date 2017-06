Krönika: "Studenternas barn kostar lika mycket"

Att studera med barn är något som tycks bli vanligare, då ungefär var femte student i Sverige har barn under 18 år. Jag och min sambo är studenter och har en bebis som är åtta månader och har redan börjat känna av svårigheterna med att ha barn som student. Eller ja, första prövningen kom egentligen under graviditeten. När var femte student har barn så förstår man att det inte är helt ovanligt, något som dock är lite ovanligare som jag tyvärr inte har några siffror på är hur många studenter som har barn och dessutom en studerande partner. I många fall verkar studenter med barn ha en partner med arbete, vilket gör situationen annorlunda.

Jag tycker att systemet behöver ses över för studenter, då våra barn kostar och kräver precis lika mycket som arbetande föräldrars barn. Vi uppmuntras till att utbilda oss av hela samhället, för att kunna täcka upp bristen inom yrken som t.ex. lärare och sjuksköterska. Att ha barn är dock inte alltid helt förenligt med studierna och då sitter vi där, mellan stolarna.

Mitt första problem kom redan under graviditeten. Jag spydde dygnet runt och hade väldigt mycket fysiska problem som gjorde att jag var sängliggande majoriteten av tiden. Sommaren kom och som student är man beroende av ett sommarjobb för att kunna försörja sig under sommaren. Jag var dock inte kapabel till att söka jobb, ännu mindre ha ett jobb. Jag kunde inte vara sjukskriven under sommaren då det inte var någon skola, så jag hade alltså ingenting att sjukskriva mig ifrån, men kunde heller inte söka jobb. Detta resulterade i en inkomst på 0 kr fram tills att min bebis föddes på hösten. Tack och lov för ett litet sparkonto säger jag bara.

Jag började plugga direkt efter studenten och har därför aldrig haft ett annat jobb än sommarjobb vilket gör att jag heller inte har rätt till en vettig föräldrapenning. Jag ses som arbetslös och får den absolut lägsta nivån på alla mina dagar, trots att jag pluggat heltid i två års tid. Jag förstår att vi som studenter inte bidrar till samhället på samma sätt som en arbetstagare, men vi sliter dygnet runt för att få studierna att gå runt och att då inte få en föräldrapenning som går att leva på är väldigt tråkigt. Min föräldrapenning är så låg att den inte ens täcker våran hyra och då tar jag ut så mycket jag kan, vilket gör att mina dagar tar slut när min bebis är runt ett år. Hon kommer alltså att behöva börja på förskola väldigt tidigt för att vi ska ha en ekonomiskt fungerande familj. Terminerna är dessutom inte anpassade efter att vara föräldraledig heller. Jag måste påbörja mina studier antingen i september eller januari, jag kan inte komma tillbaka när jag vill. Våran bebis fyller ett år i mitten av oktober och får alltså inte börja på förskola förrän då. Men vi måste börja plugga första september för föräldradagarna räcker inte ända till januari. Moment 22. Vad gör man?

För arbetande föräldrar finns möjligheten för släktingar/bekanta att ta ut VAB istället för föräldern, men inte ens det gäller för studenter.

Nästa problem kommer den dagen vi behöver ta ut VAB (vård av barn). Som student har man inte rätt att få ut ersättning för VAB. Är våran dotter sjuk under tiden jag och min sambo har obligatoriska moment i skolan eller praktik, så innebär det att vi kommer att halka efter rejält i våra studier. I värsta fall kanske vi skjuter upp våran examen med ett halvår eftersom att många obligatoriska moment inte får missas och måste tas igen terminen efter. För arbetande föräldrar finns möjligheten för släktingar/bekanta att ta ut VAB istället för föräldern, men inte ens det gäller för studenter. Har vi alltså obligatoriska moment i skolan samt en sjuk dotter så kan vi inte ringa hit en släkting. För det första bor alla minst 1,5 timme bort och för det andra så har dom egna jobb. Skulle dom ha möjlighet att ta ut VAB och därmed få ersättning hade det blivit lättare att kunna hjälpa oss, men dom är också beroende av sina inkomster. Vi sitter alltså mellan stolarna. Moment 22, igen. Vad gör man?

Nackdelarna är många men det finns även fördelar. Som studenter har vi ofta möjlighet att styra våran egen tid (förutom under praktikperioder) vilket gör att vi kan prioritera mycket tid med våran bebis. En arbetande förälder måste kanske vara borta nio timmar per dag men vi kan välja att plugga hemifrån och därför kanske bara vara borta en halvdag. Orättvisor kommer alltid att finnas men vi gör alla vårat bästa, utifrån våra förutsättningar. Vi har inte dom bästa förutsättningarna men med rätt prioriteringar så får våran dotter allt hon behöver och vi löser allting på det bästa sättet vi är kapabla till.

Skulle det vara skönt om det fanns bättre anpassning för studenter för barn? Absolut. Men till dess så kämpar vi vidare, för det är sådant man gör som förälder, oavsett.

Jennifer Tuohisto Kokko