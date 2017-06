Krönika: "Vi är alla beroende av okända människor"

Men trots att det känns som att det har gått en halv livstid sedan jag sprang ut från Hagagymnasiet, tätt följd av mina dåvarande klasskamrater så har jag fortfarande ingen aning om vad jag vill bli. Det finns i dagens läge ingenting jag brinner för så pass mycket att jag kan tänka mig flera år i skolbänken för att sedan ge mig ut på arbetsmarknaden med förhoppningar om att jag valde rätt karriär. Om vi ska prata om barndomsdrömmar så är skriva ärligt talat det enda jag verkligen har varit riktigt intresserad av ända sedan jag var liten. Och skriver gör jag ju redan. På en nivå som känns alldeles lagom. Övrig tid arbetar jag på ett helt annat ställe.

Men om man är som jag då, som inte vet om jag vill bli något speciellt och istället har valt att prova på lite olika yrken genom åren. Är mitt liv automatiskt ovettigt? Nej. Det tycker jag faktiskt inte. Och innerst inne har jag nog aldrig tyckt det heller.

Som tjugoåring kastade jag mig hejdlöst ut i arbetslivet, provade på olika jobb och hoppades att jag så småningom skulle komma på vad jag faktiskt vill utbilda mig till, men efter tio år i samma bransch, på fri fot utan några skolböcker i ena handen har jag kommit till en punkt där jag inte längre vet om jag skäms för min egen skull eller om jag rent av bara tycker att det är drygt när andra stressar mig genom att ständigt påminna mig om jag borde göra något "vettigt" av mitt liv, trots att jag redan har ett arbete med fantastiska kollegor och klarar mig ekonomiskt. Jag respekterar och beundrar verkligen människor som har studerat, slitit, kämpat, startat eget företag och klättrat uppåt och kan emellanåt känna mig avundsjuk på dem som faktiskt har kommit på vad de helhjärtat vill syssla med. Men om man är som jag då, som inte vet om jag vill bli något speciellt och istället har valt att prova på lite olika yrken genom åren. Är mitt liv automatiskt ovettigt? Nej. Det tycker jag faktiskt inte. Och innerst inne har jag nog aldrig tyckt det heller. Det är mest andra människors "goda råd" och uttalanden som har fått mig att känna mig mindre viktig för att jag ännu inte har läst vidare efter gymnasiet. Den dagen jag kommer på vad jag verkligen vill bli tänker jag satsa. Men fram tills dess tänker jag fortsätta tjäna pengar och utvecklas i den bransch jag redan befinner mig i.

För övrigt är det väldigt fascinerande att vi alla väljer att syssla med olika saker när det kommer till yrkeslivet och för att inte tala om hur förbannat bra det är. För i grund och botten är vi med och bidrar till ett samhälle där vi underlättar vardagen för varandra och jag är glad att det finns så många där ute som faktiskt har kommit på vad de vill bli och har valt att utbilda sig. För under ett helt vanligt år i mitt liv är jag mer beroende av okända människor än vad jag kanske har tänkt på innan jag skrev den här texten. Om jag till exempel reser bort en helg måste jag dels ta mig till slutdestinationen på något sätt och då är det väldigt praktiskt att jag kan välja mellan buss, tåg och flyg. När jag väl är framme måste jag sova någonstans och då kan jag checka in på ett hotell som någon har städat och fixat i ordning och oftast har jag reserverat detta långt i förväg via en webbsida som tillhandahåller bokningstjänster. Om jag blir hungrig framåt kvällen kan jag alltid gå till en affär eller restaurang och köpa det jag behöver och för att överhuvudtaget kunna göra allt det här måste jag ha ett bankkort och naturligtvis måste ett lönekontor någonstans i Sverige se till att jag får mina stålar en gång i månaden.

När jag befinner mig på hemmaplan är jag beroende av att någon fraktar bort mina sopor, levererar min el och mitt varmvatten. Jag behöver en tvättstuga som fungerar som den ska och en hyresvärd som vid behov åtgärdar småfel i lägenheten. Jag behöver någon som packar ihop min order när jag har valt att beställa grejer på internet och behöver någon som ser till att paketet kommer fram till ett närliggande postombud. Jag kan lämna in en strulig bil till en kunnig mekaniker, fixa håret hos en frisör, gå runt i ett rent köpcentrum, promenera längs städade gator, åka på plogade vägar när snön har vräkt ner och om jag en morgon vaknar och känner mig lite krasslig kan jag antingen göra ett snabbt besök på apoteket eller ringa vårdcentralen som skriver ut receptbelagd medicin som i sin tur har blivit tillverkad av en helt annan människa. Jag skulle kunna fortsätta att lyfta hur många yrken som helst men jag tror ni har fattat poängen vid det här laget. Så vem du än är och vad du än gör. Var stolt! Det finns alltid någon därute som är tacksam och uppskattar ditt arbete, även om de kanske inte alltid är så duktiga på att visa det för dig.

Sanna Almén, krönikör