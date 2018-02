Krönikan: "Jag hatar inte måndagar"

Min bästa vän hade en sådan där T-shirt med katten Gustav där det stod "I hate Mondays". Den hade hon demonstrativt på sig varje måndag, som för att protestera mot denna hemska symbol för helgens förfall och att veckans börda bara hade börjat.

Det finns oändligt med GIF:ar som talar samma språk. "If Britney survived 2007, you can survive today", "Monday mood". Ja ni fattar tonen. Måndagar har alltid haft en negativ klang i mångas öron. Och kanske är det inte helt oförtjänt. Vädret verkar oftast vara liiite sämre på måndagar, folk liiite surare i morgontrafiken och kaffet liiite surare. Om man dessutom jobbat 45 år i sträck och helgen har gått från att vara två dagar till två sekunder, så är hatet mot måndagar lite större.

Torsdag är en pina, du har arbetat i tre dagar och du kan inte pusta ut ännu.

Men varför så mycket hat mot måndagar egentligen? Låt oss ta en titt på hur veckans dagar egentligen BORDE göra för ditt humör och vilken dag vi istället kollektivt borde hata.

- Måndag: Första jobbdagen efter helgen. Du är utvilad efter att ha sovit ikapp från veckan innan. Måndagar brukar oftast bestå av att komma ikapp med mejlen och sitta i möten och liksom starta veckan, vilket inte alltid innebär mycket stress.

- Tisdag: Du har fortfarande ork kvar från helgen, men är trött från att ha gått och lagt dig för sent eftersom du fortfarande var inställd på att det var en helgkväll. Det är tre hela dagar kvar till helgen och huvudet värker.

- Onsdag: Mitt i arbetsveckan, lill-lördag! Två dagar kvar till helg men du börjar bli riktigt trött från att ha jobbat hårt i två dagar redan.

- Torsdag: Fjärde arbetsdagen och inte ens helg än. Du är helt slut.

- Fredag: Sista arbetsdagen! Fredagsfeeling på jobbet och energin är på topp igen.

Så bara för att inte veckorna ska kännas som ett ekorrhjul som upprepar sig själv om och om igen, har jag slutat att hata måndagar - och istället börjat hata tisdagar.

Efter en snabb analys har jag alltså kommit fram till att det är egentligen tisdag eller torsdag som är de värsta dagarna. Tisdag har du långt kvar till helgen, men är trött från att redan ha huvudet fullt med arbete. Torsdag är en pina, du har arbetat i tre dagar och du kan inte pusta ut ännu.

Jag har personligen aldrig varit något emot en "fräsch start", vilket är vad måndagar är för mig. Det är dagen då du ger dig upp tidigt på morgonen, tvingas sätta på dig något annat än mjukisbyxorna du haft hela helgen och själva arbetsdagen är oftast inte så ansträngande (beror såklart helt på vilket typ av jobb man har). Så bara för att inte veckorna ska kännas som ett ekorrhjul som upprepar sig själv om och om igen, har jag slutat att hata måndagar - och istället börjat hata tisdagar.

Veckans...

TV-serie: American Crime Story: The People VS OJ Simpson, riktigt spännande serie med superbra casting (skrämmande likt de riktiga personerna). Kan tipsa om den!

Podd: Mordpodden, för er som gillar att lyssna till spännande och hemska mordhistorier. Tjejerna bakom började podden som ett projekt för skolan och är idag riktigt stora, vilket jag tycker är riktigt grymt!

Linnea Holgersson