Miljonvinst till Grangärde

Alla fem nummer samt ett stjärnnummer prickades in. Med 5 + 1 rätt så blev utdelningen 3 512 243 miljoner kronor. Spelaren som lämnade in raden kan nu vänta sig ett gratulationssamtal från Svenska Spels vinnarambassadör Pierre Jonsson– Jättekul med en ny miljonvinst på Eurojackpot i Sverige! Blir spännande att ringa och gratulera personen som lämnat in miljonraden, säger Pierre JonssonDen rätta raden på Eurojackpot, samt ett Stjärnnummer fredag 17 mars: 3 – 16 – 25 – 38 – 45 + 8