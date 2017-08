Jan Svenson, född i Västerbotten 1936, har avlidit. Jans bortgång kom hastigt och oväntat. Vi är många som blev överraskade och djupt sorgsna över beskedet.

Jan växte upp i Sorsele och flyttade därefter till Bergslagen då han fått arbete i Dannemora gruva. Där väcktes hans intresse för samhällsfrågor och han engagerade sig i fackligt arbete för SIF. Så småningom flyttade han till Blötberget. Från en tjänst vid Gränges Gruvor erhöll han anställning som ombudsman för SIF med ansvar för gruv- och stålindustrin.

Mina första kontakter med Jan kom under gruvkrisen då vi båda var engagerade i syfte att minimera problemen för bygden och de berörda gruvanställda. Senare möttes vi igen, på LudvikaHem AB, där Jan, under många år, var vice ordförande i bolagets styrelse. Efter att vi pensionerats möttes vi åter inom PRO där Jan var starkt engagerad på alla nivåer. Jan var, under många år, ordförande i Ludvika PRO, för att senare bli ordförande i Ludvika Samorganisation. Ett uppdrag som han lämnade så sent som i våras. Han var också ordförande i valberedningen för Dalarnas PRO-distrikt.

Jan var en person med ett stort hjärta och engagemang. Han var alltid närvarande och stod upp för sina åsikter där rättvisa och solidaritet alltid stod i centrum. Vi känner stor saknad efter Jan. Han lämnar ett stort tomrum efter sig och vi minns honom med stor tacksamhet och uppskattning. Våra tankar går nu till hans närmaste.

För PRO Dalarnas styrelse och personal:

Bo A. Johansson, ordförande