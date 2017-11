Minnesord: Till minne av Björn Strandberg

Före Allhelgonahelgen var vi till Falun och tog ett otroligt sorgligt farväl av vår vän Björn Strandberg. Björn var född i Ljungaverk 1960, uppvuxen i Bergsåker och senare i Matfors, där vi lärde känna honom i tonåren.

Björn och jag möttes i 4:e årskursen Elkraft på Västermalm där vi kämpade oss igenom Bertils laborationer och Ackes Ellära. När vi inte gick i skolan hade vi många glada fester i Ängom, föräldrafritt med ansvar. Då chefade Björn över oss i köket och förde in oss i matlagningens ädla konst, med grytor, bouillabaisser och andra finesser. På vintern fick vi även låna pappa Berts bil och drog till Årefjällen där Björn även var mästare i utförsåkning. Vi tittade imponerade på när han dundrade nerför backarna. När benen var helt slut var det inte svårt att lura in honom på After Ski för en pilsner.

I många år firade ett stort gäng midsommar i Björns föräldrars sommarstuga i Ramsjö, vid iskalla sjön Hennan. Där låg även en varm hembygdsgård med dansbana där vi kunde svänga loss och ha kul. Vi åkte till alperna men även vid våra tågluffar ville Björn ta en omväg till någon avlägsen glaciär med sommarskidåkning. Vi tävlade om att besöka alla Europas huvudstäder, och Björn låg alltid bäst till! Med sitt stora intresse för historia, var han ovärderlig och underhållande som reskamrat.

Björn gjorde FN-tjänst på Cypern -83 och efter hemkomsten lärde vi känna Lena, en dalkulla från Vika utanför Falun. Han måste ha gjort ett gott intryck med sin blå basker! Även efter att Lena lockat ner honom till Falun -87 så höll vi kontakten. I början av 90-talet kom barnen och det är underbart att se Björn och Lenas drag i Emma och Johan, både i utseende, sportighet och målmedvetenhet. Förutom jobbet på Kone Cranes med att serva och bygga traverser, så jobbade Björn hårt på Lenas föräldrahem med både hus och skog.

Dråpslaget kom för drygt ett år sedan när vi fick veta om sjukdomen som drabbat honom, den förbannade cancern. Vi har pendlat mellan hopp och förtvivlan och trots att planerade möten, fester och resor har fått ställas in, så har vi haft hopp om ett mirakel. Vi hade så mycket att återuppta, Europas nya huvudstäder, fjällen och Alperna i ett lugnare tempo.

Livet är ett orättvist lotteri där Björn i fjol drog en nitlott (fuck cancer!), medan vi som är kvar tog en storvinst den dag vi mötte en verklig vän för nära 40 år sedan!

Björns blygsamma men härliga skratt bär vi med oss med glädje idag och en ny stjärnbild tittar ner på oss från himlen: ”Kamrat Björn”

Du saknas oss!

Björns vänner i Sundsvall och Stockholm

genom Ola Löfgren