Författaren Hans-Eric Hellberg är död – så minns jag honom

På Sveriges Radios hemsida hittar jag Martin Dyfvermans intervju i Samtal pågår med Hans-Eric från 1999. Och där är han; den lite hesa rösten, det snabba nästan tysta skrattet, det mjuka dalmålet, de väl valda orden.

”Meningen med livet är att skapa en mening med livet” Hans-Eric Hellberg i Samtal pågår med Martin Dyfverman

Jag kastas fyrtio år tillbaka i tiden, när vi var nära och började skriva en bok ihop. Han humor, hans kreativitet – och hans envishet. Ibland kunde han vara en ganska besvärlig vän! Men vän förblev han, livet igenom, även om kontakten glesnade de sista åren.Dyfverman och Hans-Eric talar om hans skrivande, inte bara om sensationen, ”sexvallssprängningen” med ”Kram” 1973, den som alla tidningar och radio och teve drar fram nu, som om det var det enda av värde han gjort. Han skrev trots allt sjuttioåtta böcker från debuten med ”Jan får en vän” 1958 till den sista, ”Mord? Alli Pop”, som kom 2002. Nej, ”Outhärdligt, noveller i romanform”, kom 2003 enligt Wikipedia.

Och dessemellan, böcker för olika åldrar, från små barn till nästan vuxna, i olika genrer, ständigt på väg, och oftast först. Han skrev om svåra saker med lätt hand, om döden, om sex, om våld, om förlåtelse, om svek … han var bland de första som skrev deckare för barn med bokserien Dunder & Brak och andra långa serier där han lyfte ”skräplitterturen”, bland annat BUS-serien, som har Torsång som ganska lättigenkännlig miljö. Han lät sina barnfigurer bli vuxna i böckerna, ja, till och med mycket gamla (Maria), han släppte in läsarna och lät dem vara med och forma böckerna.

Före och bredvid böckerna skrev han kåserier i många år i Borlänge Tidning och andra tidningar och tidskrifter, senare också på nätet, roliga, underfundiga och alltid välformulerade med en alldeles särskild hellbergsk ton. Som redaktör för kultursidan i Dalarnas Tidningar, ”Ugglans sida”, var han också ”fadder” åt flera blivande författare och journalister, gav skrivare möjlighet att pröva vingarna och orden, uppmuntrade till fortsatt skrivande. Han var generös med uppmuntran, råd och stöd. Utan Hans-Eric Hellberg hade nog varken jag eller Marie-Louise Wallin blivit författare, och även andra har vittnat om hans betydelse.

Vi skrev två böcker tillsammans, ”Förbjudet” (1974) och ”Tillåtet” (1975). Det var en fantastisk författarskola! Jag lärde mig från grunden hur man skriver en bok, vikten av förarbete, disciplin och ”sittfläsk”. Det där med inspiration är en sällsynt välsignelse, det är arbete som gäller.Och vi hade roligt under tiden. För han var rolig, Hans-Eric, kvick, kreativ, rik på ord och fantasi, en ordlekare av bästa snitt.”Jag är en o-allvarlig person”, säger han i intervjun med Martin Dyfverman. ”Jag har svårt att ta saker och mig själv på allvar.”Men det är inte riktigt sant. För han tar sina unga läsare på allvar. Han fick tusentals brev, inte minst efter ”Kram”. Och han svarade på dem alla. Också hans brev var en fröjd att läsa, orden flög.

”Barnslig”, kallar han sig också. Och beskriver hur han, när han går och sätter sig vid datorn för dagens skrivpass, själv blir fjorton år, går in i sina figurer ungefär som en skådespelare går in i sin roll. Den barnsliga närvaron, identifikationen, solidariteten med barnet och den unge, den i boken och den som läser, det är den totala närvaron som läsaren känner och som gör Hans-Eric Hellberg till en skicklig och mycket älskad författare.Men med ”Kram” blev han också en kritiserad, ja, av somliga nästan hatad författare. Inte av de unga som böckerna vände sig till, de slukade och hisnade och nötte nästan ut vissa sidor och gömde boken under täcket när mamma kom. Men många vuxna kritiserade och fördömde, lärare, bibliotekarier, boken förbjöds på vissa bibliotek och skolor. Skriva öppet om sex för så unga läsare? Fy! Debatten rasade.

Men på andra håll användes boken i undervisningen. Och att boken stals på biblioteken tyckte han var toppen. Då fick ju biblioteket lov att skaffa en ny.Jag har inte läst om den (eller uppföljarna ”Puss”, ”Love, love, love” och ”Förbjudna tankar”) på länge, men jag tror nog att med dagens ögon är ”Kram” rätt oskyldig. Den är förstås ett barn av 70-talet, ett beställningsarbete från den danske förläggaren Ib Permin (Høst & Søn), som tyckte att det behövdes pornografi för barn. I jämförelse med vad unga kan skåda och läsa i pornografiväg i både böcker och på nätet i dag är det berömda fjortonde kapitlet i ”Kram” en västanfläkt, en ganska söt önskedröm om att som blyg pojke naken bli bunden och förförd av vackra och djärva flickor. Jonnie slipper ta ansvar för sin kåthet.

Blyga pojkar och djärva och handlingskraftiga flickor vimlar det för övrigt av i hans böcker, så mycket att det nästa blivit en Hellberg-kliché. Även i de två böcker vi skrev tillsammans, där jag skrev om pojken och han om flickan, är pojken lite tafatt och flickan djärv. Genom att byta roller och skriva tvärtemot vad man kunde förvänta sig, snuddade vi vid ännu ett tema som Hans-Eric utforskar ofta, könsroller och jämställdhet. Är det i ”Kram” eller i ”Puss” han låter Jonnie och Katarina byta kläder, och beskriver hur det förändrar dem, framför allt hur pojken känner sig annorlunda i flickkläder? Vari består vår identitet? Sitter det i det yttre?Också när han skrev om döden var han en pionjär, ”Björn med trollhatten” kom redan 1965. Där är döden ännu jordnära. Björn försöker hantera sorgen efter bästa vännen Yngve med hjälp av magiskt tänkande och en hatt (Hans-Erics egen irländska fiskehatt!). Jag minns fortfarande den boken med värme, en av hans bästa, tillsammans med ”Morfars Maria”.”Flickan som dog” kom 1986, ett samarbete med Hans-Erik Engqvist, Ulf Nilsson och illustratören Tord Nygren. Jag har inte läst den, men ska göra det nu. Ännu ett samarbete – han älskade att samarbeta med andra. Författare är ett ensamt yrke.

”Det finns kanske ett liv efter detta, ett annorlunda liv som man aldrig kan föreställa sig så länge man lever. I så fall är det varken bra eller dåligt att dö, i stort sett som att resa till ett främmande land. Är man en nyfiken typ älskar man att resa till främmande länder.”Ur ”Efteråt”.

I novellen ”Gnistor” i antologin ”Jag älskar dig” (1988) har ett nytt moment kommit in, ännu trevande. Något händer efter döden, man blir en gnista, en själ utan kropp som färdas genom en mörkblå rymd mot Intet. Eller Något.Den tanken kommer åter med full kraft i ”Efteråt. En berättelse från andra sidan” (1992). Jag hade inte heller läst den förut, tog den ur bokhyllan nu och började läsa och konstaterade snart att detta är bland det bästa han skrivit! Ja, det är som en sammafattning av nästan hela hans författarskap. Om det är en ungdomsbok eller en vuxenbok vet jag inte, men det spelar mindre roll. För mig blir den en hälsning från Hans-Eric, en blinkning från andra sidan.Här återkommer Pellas Jesper Olsson från böckerna om BUS-ligan, och även Jespers låtsaskompis Oliver som lever i den stora lönnen utanför caféet, en apliknande figur med lång svans som kan flyga och sätta sig på en molnkant och dingla med benen, en av mina favorit-Hellberg-skapelser. Här flyger både Jesper, orden och berättelsen. Hans-Eric älskade att segelflyga, och här har han använt all sin flygarkunskap och flygarlust. Jesper är tjugo år nu. Han segelflyger, ger sig på en trettiomilaflygning, störtar, dör.Och finner till sin häpnad att han finns kvar, osynlig, utan kropp, men han kan tänka, se, höra, minnas, färdas, in i hus, flyga tyngdlös, röra sig över stora avstånd i en blink – och även gå in i andra människor och känna deras tankar, ja, vara i deras kropp, utan att de märker det.Efter dödsstörtningen var han på väg mot ett ljus, men så hejdades färden, han blir kvar på jorden i sin osynliga form. Sakta börjar han förstå att han har en uppgift, något som han måste göra, innan han kan få fortsätta upp i ljuset. Men vad detta viktiga är förstår han först så småningom.

”Hans-Eric ska få ta hand om min historia så småningom. Han är intresserad av det omöjliga. Hur det ska gå till vet jag inte än, men jag väntar mig inga problem. Han sitter och skriver varje morgon när han inte flyger. Då kan jag lätt gå in i honom och dirigera hans fingrar på datorns tangentbord. Så överraskad han ska bi! Men egentligen inte förvånad. Det är inte ovanligt att en romanfigur tar över och bestämmer vad författaren ska skriva, så har han berättat för mig. Det är en lycka när så sker. Då är det i princip bara att lyssna och skriva ner vad romanfiguren förtäljer. Författaren är ett medium.” Jesper i ”Efteråt”, en bok där Hans-Eric Hellberg roar sig med att låta sig själv figurera som romanfigur.

Undan för undan får vi återuppleva Jespers liv, och här finns alltsammans: den (inte fullt så) blyge pojken, den djärva flicka, förälskelsen, kåtheten, längtan efter kärlek, ja, han snuddar till och med vid homosexualitet (för första gången?) i en runk-scen. Här finns en älskad morfar och en ensam mamma och en frånvarande far. Och här finns det stora sveket, det svåra som Jesper till slut måste se i ögonen.Hans-Eric har återanvänt framför allt sina historier från BUS-serien, men på ett nytt och djupare sätt. Och när jag slår igen boken brister jag ut i hejdlös gråt, utan att förstå varför.Kanske fanns han där i rummet, precis som Jesper söker upp sina vänner kom han förbi för att säga hejdå. Och då behöver jag inte vara ledsen för att jag inte hann tala om för honom hur mycket jag tycker om hans bok. Då vet han.

Elvira Birgitta Holm

Fakta: Hans-Eric Hellberg Född 11 maj 1927 i Mjälga, Stora Tuna

Död 10 december 2016 i Borlänge

Skrev 78 böcker, noveller, filmmanus, radiopjäser, sagor i Bland Tomtar & Troll, kåserier.

Filmer: Björn med trollhatten, Bogserbåten, Som vänner, Jag är Maria.Julkalendern 1986, Julpussar och stjärnsmällar, byggde på BUS-böckerna.

Priser: Belönad med bland annat Borlänge kommuns kulturpris 1966, Nils Holgersson-plaketten 1971, Astrid Lindgren-priset 1975, Svenska Deckarakademins pris för Barn- och ungdomsdeckare 1976, Kopparbergs läns landstings kulturpris 1982.

