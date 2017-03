"Mitt körkort är en vinnare i vuxenvärlden"

Morsans gamla SEAT från 99 har varit med i en hel evighet. Det var den bilen jag åkte i när mamma envisades med att hämta mig från krogen då jag var arton år gammal och spelade nykter i baksätet trots att jag egentligen var stupfull och hade bränt hela studiebidraget på happy hour och det var samma bil som fick äran att glida runt i staden med en övningskörningsskylt i bakrutan sommaren 2004. Eftersom jag varken har barn, hus, hund eller något stort lån på mitt livs cv så måste jag säga att mitt B körkort är det mest vuxna som har hänt mig. Någonsin.

Eftersom jag varken har barn, hus, hund eller något stort lån på mitt livs cv så måste jag säga att mitt B körkort är det mest vuxna som har hänt mig. Någonsin.

Det spelar ingen roll att jag har bott ensam sedan jag var tjugo bast. Att jag tog mitt pick och pack och drog till Tyskland för att plugga i yngre år och att jag har varit utomlands utan resesällskap ett antal gånger. Att jag jobbar, betalar skatt, deklarerar och gör tappra försök att spara pengar varje månad bara för att misslyckas räknas inte heller. Mitt körkort är en ständig vinnare. Jag vet inte om det är tragiskt eller rent av fascinerande att jag inte har kommit längre än så och trots allt fortfarande är relativt nöjd med tillvaron. Och även om det snart har gått tretton år sedan jag klarade uppkörningen den där iskalla novemberdagen så minns jag eländet som om det vore igår.

Det var en obeskrivlig känsla att få åka ut ensam i trafiken första gången och det var helt fantastiskt att äntligen få börja leva med vetskapen om att jag skulle slippa behöva gå till körskolan igen och bli alldeles svettig när det var dags att backa runt hörn, fickparkera och hitta sexans växel i den moderna övningskörningsbilen mitt på motorvägen.

Jag drog på låten "Vermilion" med Slipknot som jag för längesen hade bestämt skulle få äran att hålla mig sällskap under min jungfrufärd från Norr Amsberg till Hagalund och jag minns att mamma lämnade ifrån sig nyckeln utan att tveka eller ifrågasätta. Eftersom jag var ganska säker på att hon skulle ändra sig stod jag kvar på uppfarten ett bra tag och väntade på att hon skulle komma springande och ta plats på passagerarsätet men så blev det aldrig och plötsligt kom jag på mig själv med att rulla iväg på egen hand.

Jag åkte förbi den gamla skolan där jag spelade fotboll som barn, försökte lära mig engelska och gjorde ett tappert försök att förbereda mig inför högstadiet och när jag lämnade byn bakom mig med lappen i fickan som var det enda beviset på att jag äntligen fick köra bil själv innan jag fick hem mitt riktiga plastkort kändes det för första gången som att jag var redo att ta hela världen med storm. Väl framme vid Tångringsgatan hämtade jag upp min dåvarande bästa vän Madde och vi började genast diskutera uppkörningen, känslan av frihet och hann även planera att vi skulle fira mitt höga kliv på den vuxna stegen med hjälp av en krogrunda nästkommande helg.

Bilen började slira okontrollerat, antagligen för att jag inte var van vid halt väglag och absolut inte hade någon plan B i bakfickan om jag skulle tappa kontrollen och plötsligt var olyckan ett faktum.

Snön hade lagt sig i stora drivor på vägen tillbaka mot Norr Amsberg och aggressiva flingor träffade vindrutan nonstop trots att torkarbladen gjorde sitt bästa för att ge mig fri sikt. När jag svängde in på gården igen stod mamma redan beredd att åka med eftersom hon skulle ha tillbaka bilen direkt och jag fick äran att åter igen köra samma väg som jag nyss hade betat av utan några som helst konsekvenser. Men när vi passerade Mellsta hände det något oväntat. Bilen började slira okontrollerat, antagligen för att jag inte var van vid halt väglag och absolut inte hade någon plan B i bakfickan om jag skulle tappa kontrollen och plötsligt var olyckan ett faktum. Vi störtade hejdlöst ner i diket och fortsatte glida tills vi stannade helt tack vare en gigantisk snöhög och lyckoruset utbyttes snabbt mot ett samtal till Assistancekåren, totalstopp i trafiken, blöta fötter och en gnagande känsla av att ha blivit straffad eftersom jag för en gångs skull hade varit ganska stolt över mig själv.

För en stund tänkte jag faktiskt sluta köra helt och hållet eftersom jag skämdes enormt för hur det hela började. Men eftersom Corey Taylor sjunger " I won´t let this build up inside of me" i den där låten jag lyssnade på samma dag jag körde av vägen bestämde jag mig för att ta till mig hans råd och göra mitt bästa för att fortsätta som om ingenting hade hänt. Och när jag hämtade ut mitt färdiga körkort någon vecka senare hade jag redan hunnit skaffa bil och dessutom lärt mig den hårda vägen att snön kan vara mer förrädisk än vad man kan tro.

Att jag två år senare under vinterhalvåret lyckades krocka och tvingades skicka min första kärlek i fordonsväg till skroten..det är en helt annan historia.