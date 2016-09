När är det okej att kalla sig förälder? När blir man mamma eller pappa? Jag har hört flera olika varianter och kan egentligen inte själv komma fram till något bra svar. Inte för att det finns något rätt eller fel, men jag tycker att tankegången är intressant.

Ena hörnet påstår att man inte är förälder förrän barnet ligger i famnen, punkt. Då är livet ett faktum, barnet går att se, röra och höra. Föräldraskapet börjar alltså i förlossningssalen och ja, jag förstår tanken. Samtidigt så finns det motsatta hörnet, där argumenten är annorlunda. Enligt dessa personer blir man förälder i samma ögonblick som barnet är ett faktum, alltså i samband med att graviditeten konstateras.

Argumenten är att redan här börjar man förbereda sig både praktiskt och emotionellt på att vara förälder.

Det shoppas oändligt med prylar, tvättas bebiskläder, görs i ordning rum, köps ny bil och väldigt mycket annat.

Som gravid kvinna bär man ju även ett enormt ansvar, ett ansvar liknande ansvaret som finns när barnet finns på utsidan. Man anpassar sina levnadsvanor för att gynna livet i livmodern, man oroar sig konstant och vill sitt lilla barn det absolut bästa och det mesta av tankeverksamheten kretsar kring det kommande barnet! Men är man verkligen blivande förälder och varför säger man egentligen det kommande barnet? Barnet finns ju redan där, föräldraskapet är redan ett faktum. Vad är rätt och vad är fel?

Jag känner inte många som har kallat sig själva för mamma och pappa innan barnet är fött, jag själv har heller inte gjort det. Jag vet att folk som gör det ofta upplevs provocerande för omgivningen, för hallå!? DET FINNS JU INGET BARN! Men för personen/personerna som väntar barnet så är det högst verkligt och jo, barnet finns. Så att säga att man är mamma eller pappa innan barnets födelse tycker jag är helt okej, för man finns i barnets liv och gör allt för att barnet ska få det så bra som möjligt redan under graviditeten. Barnet är lika verkligt som när treårstrotsen kickar in, barnet existerar lika mycket som under tonårsrevolten.