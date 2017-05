Nya fågeläventyr i Dalarna

Fågelintresset bara ökar och ökar. I februari samlade Dalarnas Ornitologiska Förening och Tunabygdens Fågelklubb över 150 intresserade för att lyssna på ett föredrag om att börja skåda fågel. Föredragshållare var Gigi Sahlstrand känd från SVTs TV-serie ”Det stora Fågeläventyret” som blev en stor tittar-succé. Även aktiviteten ”Fåglar inpå Knuten”, där allmänheten räknar fåglar vid sina fågelmatningar, är en stor succés och antalet inkomna rapporter bara ökar från år till år. Dalarna är bäst på att rapportera om man räknar i förhållande till befolkningsmängd.

Skåda fågel helgen 6-7 maj Helgen den 6-7 maj skådas det fåglar överallt i Sverige och självklart även här i Dalarna. Lördagen den 6:e maj arrangeras Fågeltornskampen och söndagen den 7:e maj arrangeras Fågelskådningens dag. Vissa kör dock fågelskådningens dag i samband med fågeltornskampen på lördagen.

Fågeltornskampen lördagen 6 maj Fågeltornskampen är ett ”artrace” där ett lag bestående av minst två personer räknar alla arter de ser eller hör från ett och samma fågeltorn. Kampen börjar kl 05:00 och pågår till kl 13:00 och varje art räknas som en poäng, hörd eller sedd av minst två av deltagarna i respektive fågeltorn. Efter avslutad dag rapporterar man in resultatet via Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLifes hemsida. Fågeltornskampen genomförs samtidigt i både Sverige, Finland och Danmark och resultaten jämförs i en "landskamp". Förra året deltog två fågeltorn i Dalarna, Norsbrotornet i Limsjön och Östra tornet i Kyrkbytjärn. Limsjön vann Dalakampen och fick in hela 58 arter medan Kyrkbytjärn fick 43 arter. Om ni inte vill vara med i ett lag så får man mer än gärna dyka upp någon gång mellan kl. 05 och 13 för att hjälpa till att hitta nya arter och självklart snacka fågel! Det är alltid roligt med mycket folk i fågeltornen!

Fågelskådningens dag söndagen den 7 maj Fågelklubbar i hela Sverige arrangerar aktiviteter för allmänheten och i Dalarna arrangeras aktiviteter i nästan alla kommuner, antingen av en lokal fågelklubb, enskilda fågelskådare och/eller andra ideella föreningar.

För att hitta en aktivitet nära dig läs mer i DALAKALENDERN på Dalarnas Ornitologiska Förenings, DOFs hemsida birdlife.se/dalarnasof samt på respektive lokala fågelklubbs och Naturskyddsföreningen i Dalarnas hemsidor.

Nedan en kort sammanfattning:

Leksand

Leksands fågelklubb arrangerar Fågelskådningens dag med Fågeltornskampen. Lördag 6 maj. 05:00 – 13:00, vi deltar med ett lag i Norsbrotornet. 07:00, Vandring runt Limsjön. Samling vid klubblokalen i Norsbro, Sågmyravägen 25. 09:00-13:00, Holkförsäljning vid klubblokalen i Norsbro. Kontaktperson: Petrus Tengnér, 070-3203619

Falun

Falu fågelklubb arrangerar Fågelskådningens dag och Fågeltornskampen. Lördag 6 maj, Fågeltornskampen vid Kyrkbytjärn, Vika. Kontaktperson: Glenn Costello, 070-717 84 49,

Söndag 7 maj Fågelskådningens dag. Guidad fågelvandring från parkeringen vid Gramsängs udde från kl. 07:00. Kontaktperson Urban Grenmyr, 070-697 80 10

Ringmärkning kl. 16.00 vid Östra tornet. Kontaktperson Gittan Matsson, 076-125 07 77

Borlänge

Tunabygdens fågelklubb arrangerar Fågelskådningens dag. Söndag 7 maj. Vandring i Älvravinernas naturreservat. Samling vid Gammelgården kl 07:00. Kontaktperson Lars-Erik Nilsson, 070-30 31 905

Hedemora

Hovranområdets ornitologiska förening arrangerar Fågelskådningens dag. Söndag den 7 maj. Samling vid Nibbletornet i Hovran kl 07:00 Kontaktperson Per-Inge Josefsson, 070-244 88 73

Malung-Sälen

Malung-Sälen Naturskyddsföreningen i Dalarna arrangerar Fågelskådningens dag söndag den 7 maj. Vandring runt Eggarnas naturreservat, Yttermalung. Samling 09:00 vid sjukstugan i Malung. Tipspromenad med start mellan 9-10, det finns både barn - ochvuxenfrågor. Efter tipspromenaden bjuder vi på korv, bröd och festis! Kontaktperson, Ingela Källén 070- 5284021

Gagnef

Naturskyddsföreningen i Dalarna och Friluftsfrämjandet arrangerar Fågelskådningens dag. Söndag 7 maj. Vandring runt Mojesjön, samling vid Moje bystuga kl 06:00 Kontaktperson: Ragnar Nyberg 0241-61282

Ludvika

Dalarnas ornitologiska förening arrangerar Fågelskådningens dag. Söndag 7 maj. Fågelskådning vid Kasttjärn mellan kl. 10-15, alla är välkomna. Kontaktperson: Karin Björklund 070-315 35 90

Avesta

Folkare ornitologiska förening arrangerar Fågelskådningens dag. Söndag 7 maj.Fågelskådning vid Sonnboviken, alla är välkomna så kom och var med! Från RV70 åk mot fågeltornet, följ skyltar. Kontaktperson: Tore Söderberg 0226-50 434,

Vansbro

Fågelklubben Vingarna arrangerar Fågelskådningens dag men har flyttad den till helgen efter, antingen den 13 eller 14 maj. Det blir som vanlig ”Morgonvandring i Storbyhagen”. Håll utkik på hemsidan efter datum närmare tiden.