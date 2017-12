Säger hejdå till ett skitår

Då var det ett nytt år igen. Det känns som det inte var mer än tre månader sedan jag skrev förra årets nyårskrönika. Men nu sitter jag här igen och tänker tillbaka på det gångna året, men också blickar framåt hur det kommande året kommer att bli.

Vad har 2018 att komma med som 2017 inte lyckades med? 2017 var ett skitår egentligen, eller hur? Året då Donald Trump blir till USA:s president kan inte vara ett bra år?

Det är fantastiskt vad vi kan åstadkomma om vi går ihop och stöttar varandra! Jag hoppas innerligt att detta är en trend som kommer att hålla i sig även under kommande år.

Men 2017 var också året som sociala medier visade sin styrka. Ingen har väl missat #metoo och dess efterföljare #deadline, #tystnadtagning, #killtheking och så vidare. Det är fantastiskt vad vi kan åstadkomma om vi går ihop och stöttar varandra! Jag hoppas innerligt att detta är en trend som kommer att hålla i sig även under kommande år.

2017 var året då Sverige INTE vann i Eurovision Song Contest, vilken chock! Även om det alltid känns som en bitterljuv seger när Sverige vinner i Eurovision, för det är ju alltid kul att klå de andra länderna i något, så tror jag den svenska staten pustade ut när Robin Bengtsson slutade på plats nummer 5.

2017 var året som Despasito hamnade högst upp på min mest lyssnade låt på Spotify. DESPASITO! Jag skäms. Men jag vet att varje gång den låten går igång så kan jag inte inte dansa.

Andra riktigt bra artister i år tycker jag var The XX – I See You, Lorde – Homemade Dynamite, Säkert! – Däggdjur, Thomas Stenström – Rör inte min kompis!, Lana Del Rey – Lust for life, Dan Auerbach – Waiting on a Song, Linnea Hendriksson, Cigaretters AFfter Sex och många många mer. Är riktigt peppad på att se vilken fantastisk musik som 2018 har att komma med. Om ni inte har lyssnat på albumen ovan, gör det innan året är slut!

2017 var inte enbart ett skitår på grund Trump. Det var också året som vi i Sverige fick känns oss påträngda i vår trygga bubbla. Jag var på mitt jobb i Amsterdam när min svenska kollega kom fram till mig och sa att jag bör kontakta mina vänner och familj i Stockholm, eftersom något hemskt hade hänt. Resten av dagen var jag som i chock när jag läste nyheterna. En vit lastbil hade kört rakt igenom Drottninggatan i Stockholm. Shoppinggatan som jag inte ens kan räkna hur många gånger jag har gått på. Flera människor skadades och totalt fem personer dog. Detta var en hemsk hemsk nyhet. Något riktigt hemskt hade hänt i min tidigare hemstad.

Men det som gjorde mig riktigt stärkt och stolt efter detta var hur vi gick ihop efter detta. Stockholmare öppnade upp sina hem för folk som var fast på gatan, tröstade och tog hand om varandra. Det svenska folket stöttade varandra på ett sätt som jag minns starkare än själva dådet så här i efter hand. Denna styrka och enhet är något jag önskar att vi kan ta med i 2018. I en tid där vi alla är på tårna på grund av oroligheterna som händer runt om i världen är det också viktigt att komma ihåg att hålla ihop och rå om varandra. Det är det som vi i slutändan kommer att bli starkare av.

Så vad kommer 2018 att ge oss? Vilken bra eller dålig musik kommer vi kunna ta del av, vilka filmer kommer att släppas, vilka rörelser på sociala medier kommer att ta styrka, vilka krig kommer att startas, vilka krig kommer att avslutas? En sak jag är säker på är att det här året kommer att gå lika fort som det gångna året. Jag hoppas ni alla kommer att ta vara på det!

Linnea Holgersson

Bästa 2017: #metoo, en riktig stark världsomfattande rörelse som visade verklig effekt.

Sämsta 2017: Det måste ändå vara presidenttillträdet i USA. Att Trump skulle bli vald känns som en dålig komedi från 2003.