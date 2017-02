Sjöstugan i februari

Det har hunnit bli kväll efter en klar och fin dag. En riktig vinterdag med bländande sol över den is- och snötäckta stora sjön. Allt jungfruligt orört.

Inte ens ett rävspår korsade viken och harpalten som brukar tassa omkring här i sluttningen mot sjön ligger tydligen också lågt än så länge. Längre fram, på vårvintern brukar vilttrafiken, om inte tätna så bli mera påtaglig. Rådjur och älg kan också lämna både spår och legor efter sig.Men nu sitter jag inne och tittar ut genom stugfönstret. Låter skymningen långsamt övergå i mörker. Här inne är det bara kolen efter kvällsbrasan som trotsar mörkret. De värmer gott och lyser dovt mörkröda där i spiselhörnet. En stjärna blir synlig mellan talltopparna, och strax ytterligare en. Som små gula stänk mot den blåsvarta bakgrunden. Osökt dyker några rimmade rader av Nils Ferlin upp ur minnenas vrår: ”Skymningen sveper sin stillhet, runt vårt gråa och ensliga hus.Snart skola dunkla små stjärnor, springa som blommor av ljus…”Efter ett tag får stjärnorna sällskap av en strimma ljus och stugan skickar iväg en lång skugga in bland tallarna. Det är månen som håller på att kravla sej över bergskammen på andra sidan viken. Ser ut att den är halvstor, om det nu är ny eller nedan är jag inte riktigt hemma på. Men det var morfar. Minst en gång om dagen tog han fram sin almanacka ur lådan på pigtittaren, på den bruna skänken i köket. Noterade nogsamt något om väder och vind, om sol och måne och ofta något om förutsättningarna för arbetet med jord och skog. I nämnda låda hade han också sina rakningsdon och mormor sina hårnålar när de inte höll upp den långa flätan som hon formade till något av en prinsessbakelse där bak i nacken. Kunde väl tro det, för yngre läsare kanske begreppet pigtittare är latin. Det var en fällbar spegel som hölls uppe av ett par sirligt svarvade ben, fästa i höljet till lådan. Allt i mörkt ådrat trä. En fiffig konstruktion som kunde spegla kort som lång. För mormor som var lite rund och kortväxt då hon ägnade sig åt sina hårprydnader. För morfar som var lite resligare så han såg raka sig utan att få alltför stora skärsår.Ögonen vänjer sig vid ljusförhållandena och månen delar frikostigt med sig av ljus även in genom stugfönstret. Ljuset från lilla datorskärmen hjälper också till men när jag letar efter en uppgift i min anteckningsbok ser jag den inte. Lite motvilligt tänder jag ljuset i staken vid fönstret och månskensförtrollningen är bruten.När jag öppnar stugdörren märker jag hur kallt det är därute. Under rådande temperaturförhållanden är kvällsbestyren är snabbt avklarade. Jag hinner bara titta ut över sjön och ser hur månen förmår lysa upp den stora ytan och även ge en antydan om hur berget på andra sidan reser sig brant mot skyn. Det knäpper till i timmerknuten av kylan och jag skyndar mej att öppna stugdörren och ta mej in.Något av vinterkylan följer med mig och jag rör om bland kolen i spisen. Det är inte helsvart så det räcker med en bit näver och lite finhugget för att elden ska ta sig. En sån här gång är jag nöjd och glad åt att ha en välfylld vedskäppa innanför dörr`n. Fyller på härden rejält för en klar och kall månskensnatt som den här kommer det att behövas.Släcker ner och överlåter åt månen, stjärnorna och skenet från brasan samsas att om utrymmet i min lilla boning. Jag hänger bara lojt med, uppkrupen i soffhörnet och snart infinner sig lugnet av den sövande goa värmen…

Lars-Erik Larzon