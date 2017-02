SSAB ordnade veteranfest

Under 2016 var det 95 anställda på SSAB Borlänge som gick i pension, samtliga var inbjudna till den årliga veteranfesten som ägde rum den 27 januari.

Under 2016 var det elva personer som varit anställda på SSAB Borlänge i 25 år, de var också inbjudna till festen där de fick motta gåvobrev.

De som gick i pension under 2016 är i alfabetisk ordning:

Nils-Gunnar Andersson, Erik Arnberg, Mats Backlund, Ingvar Bagge, Thomas Bergens, Lars-Erik Bergström, Kaj Bjerlöv, Per Blom, Evert Blomkvist, Ivan Brasar, Börje Brattlöf, Britt-Marie Broberg, Einar Böjer, Peter Böris, Björn Casselbrant, Lars Cederhorn, Göran Dahlström, Lars Engman, Lennart Engman, Svante Engvall, Anne-Li Ericsson, Börje Ericsson, Mari-Anne Ericsson, Berit Eriksson, Per Flemby, Jan Flood, Kjell-Åke Fredholm, Curt Grip, Folke Hansson, Lennart Hedström, Pekka Honkaniemi, Nils Hägglöf, Björn Jansson, Sven Jansson, Agneta Johansson, Bengt Johansson, Jan Johansson, Leif Johansson, Per-Olof Johansson, Tapio Kahila, Kjell-Åke Karlsson, Lennart Klarnäs, Eino Korhonen, Bengt Larsson, Roland Larsson, Sören Larsson, Ragnar Lauritzen, Peter Lergell, Jouko Liimatainen, Kerstin Liljegren, Ingemar Lillevold, Leif Lillgård, Folke Lindh, Tauno Lohilahti, Leif Lundberg, Rolf Lärfars, Jan Lövqvist, Erik Madsen, Bo Magnusson, Lars Mattsson, Lennart Meijer, Lars-Erik Morin, Anna-Liisa Muttonen, Conny Nilsson, Inge Nilsson, KarlInge Nilsson, Tony Nilsson, Britt-Inger Norman, Göran Nygårds, Bernt Olsson, Göran Olsson, Kjell Olsson, Britta Pedersen, Bo Persson, Monica Prästings, Hans-Åke Rutkvist, Allan Sjöberg, Peter Skoglund, Lisa Smedh, Göran Strandberg, Carl-Johan Sundberg, Börje Sundell, Thorbjörn Sundell, Tapani Sundström, Kenth Söderberg, Lars Söderqvist, Roland Sörslätt, Berndt Tolö, Juhani Tuomisto, Per Westberg, Ulf Vestlund, Arne Wikström, Ann-Mari von Zeipel, Alf Åström, Karl-Ivar Östberg.

De som varit anställda i 25 år under 2016 är i alfabetisk ordning:

Jan Andersson, Jonny Bjurman, Ulla Björk, Jonas Engdahl, Ulf Johansson, Magnus Lindholm, Johan Mattsson, Marit Person, Martin Sandnabba, Michael Sundström, Ann-Katrin Östh. Foto: Hasse Eriksson