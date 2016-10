Svärdsjöborna skänker mest i hela Sverige

I dag springer hela Sverige i Run of hope, ett lopp i samarbete med Vitamin well vars syfte är att uppmärksamma alla de barn som drabbas av cancer.

– Vem som helst får bli arrangör och eftersom Helen Jobs är engagerad privat i barncancerfonden då hennes dotter Tilde är sjuk så kändes det självklart att hjälpa henne med insamlingen, berättar Michaela Tysk.

– Vi har fått in jättemånga anmälningar och otroligt mycket pengar. Vi hade satt 5 000 kronor som mål att samla in, det fick vi in redan första dagen så då tänkte vi att nu slår vi på stort, vi höjer till 25 000 kronor. Nu är det över 90 000 kronor.

Michaela berättar att Svärdsjöborna är otroligt givmilda.

– Barnen på Svärdsjö skola sprang Myrsjöslingan nu i veckan, där loppet bär av stapeln, och alla fick ge en frivillig peng som de skänkte. Det blev över 4500 kronor. Likaså Svärdsjö IF skänkte den frivilliga entréavgiften från sista matchen direkt till oss, även Ica Svärdsjö har sponsrat oss med saker och skänkt pengar till insamlingen.

Svärdsjö ligger i topp av alla Run of hope-insamlingar som pågår runt om i landet, högre än Stockholm, med sina 90 000 kronor. Michaela tror att det beror på att i Svärdsjö känner alla varandra och de engagerar sig vad det än gäller.

– Vi vill tacka alla som varit med och bidragit, det är så stort och det bara växer. Vi hade aldrig trott att det. Vi vill tacka alla Svärdsjöbor men också alla utifrån som skänkt pengar till vår insamling till barncancerfonden.

Klockan 11.00 i dag, lördag 8 oktober, genomförs loppet Run of hope i Källegården, Svärdsjö. Det är en sträcka på 2 alternativt 4 kilometer och alla kan delta i sitt eget tempo. Det finns drygt 25 platser kvar.

Angelica Lindvall