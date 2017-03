Svenskarnas reslust ökar 2017

– Svenskarnas reslust fortsätter att öka 2017. Att resa är helt enkelt årets höjdpunkt för många svenskar och allt fler prioriterar flera resor om året före mycket annat. Vi ser också att man bokar sina resor med kortare varsel, därför tror jag att vi kommer att få se en ännu större bokningsökning i slutet av året, säger Lina Eklund, PR-specialist på Resia.

Den 17-procentiga ökningen för 2017 är baserad på bokningar som gjordes mellan den 24 december och den 2 januari. Sommarresorna har hittills en ökning på 13 procent. Men enligt undersökningen åker svenskarna allra helst på utlandssemester under lågsäsongen – när det inte är lov och ledigheter. Övrig tid på året går alltså före sommaren, höst- och sportlov samt påsken.

– Som vanligt är det just nu en rusning efter sommarens resor och vissa populära hotell är redan uppbokade. Men även i vår bokningsstatistik ser vi en allt större efterfrågan på resor under veckor som det inte är ledighet. September har blivit en av årets hetaste semestermånader – inte minst bland småbarnsfamiljer. Då har det blivit mer behagliga temperaturer runt Medelhavet och man slipper trängas på såväl stranden som runt poolen. Att priset är lägre under lågsäsongen lockar såklart också många svenskar, säger Lina Eklund, PR-specialist på Resia.

Mest bokade länder för 2017

1. Spanien2. Thailand3. USA4. Grekland5. Cypern6. Italien7. Kroatien8. Storbritannien9. Mexiko10. Australien

* Topplistan är hämtad från Resiabarometern 2017 och avser resor som genomförs från och med den 1 januari till 31 december 2017.