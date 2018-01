Till minne av Karl-Erik Norrman 1939-2017

Som så många från Dalarna utvandrade han till Stockholm, med ett nedslag i Uppsala för universitetsstudier. Förutom studier i kvartärgeologi var han också en aktiv student vid ”V-Dala nation”. Geologistudierna tog honom till den svenska fjällvärlden för studier av glaciärernas minskning redan under de första åren på 1960-talet - en tidig (?) observation av klimatförändringen. I Stockholm kom han att bli en ”Vattuman” - en relation till vattenvård som varade livet ut. Hans vattenkarriär började år 1969 på det stora och då nybyggda Käppalaverket (ett av Sveriges största avloppsreningsverk), med arbete på vattenlaboratoriet. Via ett antal engagemang och anställningar vid olika vattenföretag gjorde han sin entré i konsultvärlden under 1990-talet. Vi fick då förmånen att lära känna Karl-Erik, först som en mycket kompetent vattuman, men snart också som en mycket uppskattad vän.

Karl-Erik var en man som förenade en god och gedigen yrkeskunskap, baserad på hans naturvetenskapliga utbildning, med en utpräglad humanistisk hållning till livet och medmänniskor. Dessutom hade han en utomordentlig pedagogisk förmåga. Man frestas säga att Karl-Erik var en dalkarl i Fridolins (Karlfeldts ”nom du Guerre”) efterföljd. Han kunde som Fridolin ”tala med bönder på böndernas sätt, men med lärde män på latin.” Ja, Karl-Erik talade inte latin, men kunde uttrycka sig väl i de relevanta vetenskapliga frågorna inom vattenområdet. Å andra sidan kunde han med pedagogisk pregnans göra grundläggande förhållanden inom vattentekniken begripliga för driftpersonal ute på de olika anläggningarna.

Inom vattenområdet fick vi en yrkesmässig relation för ungefär 20 år sedan. Denna växte snart från en god professionell dimension snart till en stark vänskapsrelation. Starkt bidragande till denna vänskap var Karl-Eriks positiva människosyn, präglad av både humor och efter-tanke. Vår vänskap kom att bestå långt efter att Karl-Erik lämnat yrkeslivet. Åtskilliga kvällssamtal inom skilda ämnen och med en hög kulinarisk nivå på vad som serverades, kom genom de följande åren att ytterligare förstärka vår relation. Samtalen berikades ofta av Karl-Eriks goda allmänbildning och humanistiska hållning.

Så, helt plötsligt fick vi beskedet att vår vän inte finns bland oss längre. En saknad och en mollstämd vinter blev helt plötsligt en känsla hos oss efter en god och varm vän. Vore vi frälsningssoldater skulle vi kanske säga att han befordrats till härligheten.

Vi känner givetvis starkt för Karl-Eriks nära och kära, hans livskamrat Gunilla under de senaste 18 åren, hans barn och barnbarn.

Så, käre Karl-Erik, minnet av Dig får bli vår tröst!

Claes Nilsson, Stig Morling, Arbetskollegor, men framförallt goda vänner under två decennier.