Till minne av mormor Margit Hansson

Margit Hansson föddes 1914. Hon berättade ofta om barndomen i Lögdö utanför Timrå där hon växte upp med sina föräldrar Lars och Alma, samt syskonen Rut och Arne. Margit började arbeta tidigt, ersättningen för att som barn vallat korna en hel dag ute i skogen, var en limpsmörgås med prickig korv. Hon berättade detta inte alls beklagande, utan tvärtom som att det var den godaste smörgåsen i hela världen.

Folkskolan avslutades i förtid då hon fick lämna hemmet för att jobba som piga och bidra till familjens försörjning. Hon var road av och mycket duktig på längdskidor. I skuggan av trettiotalets strikta klassamhälle valde hon att invänta direktörens fru i skidspåret, så att hon fick vinna skidtävlingen istället för Margit!

Under beredskapstiden förälskade hon sig i dalmasen Gunnar som var inackorderad på Lögdö Herrgård där Margits mamma var kalaskokerska. De gifte sig, semestrarna bestod i att cykla den 30 mil långa resan till Ryggen utanför Falun på slingriga grusvägar för att hjälpa svärföräldrarna med skörden. På 40- och 50-talet föddes döttrarna Monica och Inger. 1955 gick flyttlasset från Kvissleby till Falun.

Hårt arbete och matlagning har varit Margits signum och passion. Hon sa ofta att: ”Den dagen jag blev 75 och slutade arbeta var den tråkigaste i mitt liv!” Då jobbade hon ändå heltid i 10 år till efter sin pension. Det var fascinerande att hälsa på bland alla blanka kastruller och stekpannor på ”Mässen” som Stora Kopparbergs personalmatsal kallades. Inte sällan hade hon olika brännmärken på armarna som arbetsskador men Margit klagade aldrig över vare sig de tunga lyften, stressen (tänk hon ensam lagade lunch till ca 300 personer varje dag och här pratar vi inte om några genvägar via halvfabrikat utan allt tillagades kärleksfullt och noggrant från grunden) eller några krämpor. Tvärtom lyfte hon alltid fram arbetsglädjen och gemenskapen med chefen Astrid och arbetskamraten Birgit som skötte serveringen och de fortsatte hålla kontakten livet igenom. Vännerna hördes vanligen dagligen över telefon.

Margits husmanskost var legendarisk. Vi är många som fått njuta av hennes köttbullar, kåldolmar, pannbiffar med lök (tricket var att bryna löken länge med smör och en gnutta socker), inlagda sill och ljuvliga jordgubbstårta. Bland matgästerna återfinns sex olika kungar, Birgit Nilsson, Urho Kekkonen (som telegraferade 200 kr för ”Utomordentlig insats på middag för finske presidenten Kekkonen”), diverse företagsledare och Wallenbergare. Flera av dem hade för vana att smita ner till köket för en pratstund och en extra köttbulle. Vid ett evenemang i Nova Scotia i Kanada blev hon tillfrågad att komma med för att laga sin fantastiska mat men hennes flygrädsla stoppade henne från just det äventyret. Hon var däremot orädd att säga vad hon tyckte och tänkte när det behövdes. När det var dags för guldklocka på jobbet tackade hon nej och föreslog en tv istället.

Hon var envis på gott och ont. Maken Gunnar fick inte på några villkor ta ner några träd vid sommarstugan. Hon som annars alltid var så uppmärksam, missade alla spikar han slog in på baksidan av björken som skymde sjöutsikten. Hon tog trofast hand om många kylväskor med fisk från hans framgångsrika norska fisketurer och allt älgkött som hämtades hem under alla år. Det var spännande att se hur hon vant drog veven på köttkvarnen.

Margit blev änka 1989. Hon skrev aldrig ner några recept: ”Det sitter i händerna”. Hemligheten var riktigt smör, mycket grädde och kärlek. Jag fick skugga henne i hennes älskade kök på Stenvägen när hon lagade en av sina paradrätter; Janssons frestelse och hade fullt sjå att hinna med att iaktta och notera hennes kokkonst. För när Margit gjorde något gick det undan, jösses vilken krutgumma. Självklart skulle hon hjälpa till och laga maten till våra närmare hundra bröllopsgäster, inklusive en femvånings bröllopstårta och Janssons frestelse som vickning. Hon var då ”bara” 90 år. Gratulationsbrevet hon fick av kungen vid sin 100-årsdag imponerade inte på henne: ”Hans underskrift är ju förtryckt!”

När hon hälsade på oss i Stockholm susade hon fram till vår köksbänk och vips var den ren, upp ur handväskan flög medhavda putsdukar och putsmedel och våra mässingsstakar och kopparkittlar som vi genom åren fått av henne lyste genast glänsande. ”Se nu skrattar dom igen!”

Sedan fortsatte hon ivrigt med att sopa golvet och kanske putsa fönstren, enda sättet att hejda hennes framfart var att locka med nykokt kaffe och ett parti yatzy. Hennes smågnolande sång var karaktäristisk och bara ett av många tecken på hennes stora energi och livsglädje. Det härliga fnissande skrattet ett annat. Vilken skön humor hon hade ända in i slutet. När vi var på sjukhuset hennes sista dagar (en influensa la till slut krokben för denna annars så urstarka 103-åriga kvinna) och väntade på att doktorn skulle komma tillbaka efter sin lunch sa hon dräpande: ”Men ska det verkligen ta så här lång tid, ska han ha efterrätt också?”

Eller när jag i min ungdom kom dragande med en pojkvän med långt hår:

”Har du ingen sax hemma?” Inte elakt sagt, utan alltid med glimten i ögat och efterföljt av hennes varma avväpnande skratt.

Hon har alltid visat ett stort engagemang för sina släktingar, vänner och grannar. Nyfiken och omtänksam. Hon såg ofta framåt: ”Bara jag får leva fram tills du konfirmeras” (det var över trettio år sedan). ”Bara jag får leva tills du tar studenten” osv osv.

När vi hälsade på med första barnbarnsbarnet och berättade att han skulle heta Rufus replikerade hon blixtsnabbt: ”Va! Ska han heta Hofors?”

Efter gemensam skrattattack följde noggrann inspektion av min makes möjliga färdigheter: ”Kan han byta blöjor?”

Tack vare föräldrarnas idoga bridgespelande var jag ofta hos mormor och morfar. Mysigast var när jag också fick sova över. Margit var en varm och busig mormor. Tålmodigt och med stor påhittighet lekte hon i timmar med mig både i köket där vi byggde koja under köksbordet och i lekstugan i trädgården. Då jag växte upp som ensambarn och var första barnbarnet (efterlängtade kusin Lisa dök upp först nio år senare) upplevde jag stor kärlek och att mormor alltid fanns där för mig och tog sig tid. En enorm trygghet. När jag var sur på mina föräldrar, t ex för att de inte ville laga varm mat till mig klockan tio på kvällen (!) så hände det inte allt för sällan att jag som envis 9-åring ringde till mormor för att få receptet på pannkakor. Hon vägledde mig lugnt och metodiskt genom hela tillblivelsen via telefon.

Det blev många kloka handfasta råd genom livet. När jag klagade på att det var stressigt och svårt att hinna i tid till skolan morgontrött som jag var visste Margit på råd: ”Välj vilka kläder du ska ha och lägg fram på stolen kvällen innan. Du ska vara hel och ren och se till att alltid komma i tid.”

Minns med extra värme våra långa, gemensamma sommarlov i stugan i Oxberg. Mormor lagade all mat, oavsett hur många släktingar eller vänner som var på besök. Sen ringde hon i ”matklockan” som hängde på farstubron och alla samlades runt matbordet i storstugan. Golven såpskurades på knä, mattor piskades och vi travade ved tillsammans: ”Ingen rast ingen ro, bara gno bara gno”. Hon var en citatmaskin utan dess like med sina finurliga ordspråk som hon levererade pricksäkert och alltid med välfunnen timing: ”Även solen har sina fläckar”. ”Det är sällan ens fel när två träter.” ”Många händer gör lätta arbeten.”

Margit hann uppleva och engagerat följa uppväxten av sina två barn, fem barnbarn och lika många barnbarnsbarn.

Rättvis och omtänksam som hon var, la hon alla växelmynt efter att hon handlat på Origo i sparbössor på sin byrå (alla fem barnbarnen hade varsin och jag som var äldst fick de minsta valörerna och de yngre kusinerna de större för att det skulle bli rättvist i slutändan.)

När bössorna var fulla satt hon in på bankböcker. ”Ordning och reda, löning på fredag.”

Mellan det yngsta barnbarnsbarnet Cornelis och Margit var det ofattbara 100 år! In i det sista var hon väldigt klar i huvudet och skjutsade honom framför sig och lekte taxi med rullatorn. Hon hade ett underbart sätt att vagga barnen i sitt knä och sjunga barnvisor i alldeles egna tonarter. Mors lilla Olle var en av favoriterna. Hon frågade alltid noga efter hur det gick för barnen i skolan och om vi hade så vi klarade oss.

Även om både hörsel och tänder sedan länge avvikit, bodde hon kvar hemma, med hjälp av omtänksamma moster Inger som kom förbi med hemlagad mat och hemtjänsten som uppskattat hämtade in Falu-Kuriren som hon troget prenumererat på i alla år.

Hon var pigg, följde med i både dagspolitik och sport. Missade aldrig nyheterna och vädret. Varnade oss för väglaget eller köldknäppar, var vi än befann oss. Vi var i perioder flitiga brevkamrater och hördes ofta i telefon. När någon i familjen skrek högt i luren rådde ingen tvekan vem som var i andra änden.

Hon varken drack alkohol eller rökte. Hon ville aldrig unna sig något. Desto generösare var hon med alla oss andra. Hon stack alltid åt oss en peng eller en kanelbulle i handen. ”Köp nåt gott till barnen.”

Förberedde sig noga (ville inte vara till besvär). På insidan av köksskåpet hade hon tejpat upp följande dikt till sin dödsannons:

”Det susar så sakta en sorgesång

bland björkarna där hemma där du bodde en gång.”

Hon njöt sitt kaffe och gärna en bit choklad eller veteskorpa vid sitt älskade köksbord, eller om vädret tillät ute på sin altan. Hennes äppelträd och hallonbuskar skänkte henne mycket glädje. Hon hade aldrig något körkort. Detta var en dam som med lätthet cyklade till jobbet. Heller ingen diskmaskin, dator eller mobil. Trots detta, eller kanske just därför, var hon ofta den som hade mest koll av oss alla.

Vi var många som var vid Margits sida de sista dagarna på Falu lasarett, där hon fick bästa tänkbara vård. Mamma och jag vakade vid hennes sida det som skulle bli hennes sista natt. Hon hade sagt till dagpersonalen: ”Det räcker nu.” Efter att jag räknat upp alla som älskar henne: Inger och Valle, Lisa och Magnus med barnen Eira och Edith, Gustav, Amelie och Malte, Arvid, Monica och Rolf, undertecknad och Gunnar samt våra barn Rufus, Beppe och Cornelis tog hon sitt sista andetag och somnade lugnt och stilla in. Margit lämnar ett obeskrivligt stort tomrum efter sig.

Jag är tacksam för alla varma, roliga och helt livsavgörande minnen vi fick ihop. Hon hade en stark inre kompass för hur hon ville vara som medmänniska. Margit fick leva ett långt och rikt liv. Hade hon fått leva till midsommar hade vi alla firat hennes 104-årsdag med jordgubbstårta. Avslutar med hennes egna ord: ”Tack å tack!”

Helen Ahlsson, barnbarn