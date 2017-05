Ulla Borén har avlidit

Ulla föddes i Arvidsjaur, men flyttade som barn till Skåne. Vid 11-års åldern flyttade hon till Hedemora och efter studier kom hon till Orsa som distriktssköterska 1951.

Ganska snart träffade hon sin livskamrat Putte Borén Eftersom det på den tiden var otänkbart för en distriktssköterska att vara gift så blev den turistanläggning Putte börjat bygga upp deras gemensamma livsprojekt. På Fryksås Fäbodpensionat tog paret emot turister från nära och fjärran. Under 50 och 60-talen var det ett självklart stopp för de så kallade Dollartågen med turister från USA som sökte sina nordiska rötter. Bland gästerna kunde man under åren räkna in såväl Desmond Tutu som Sally Mugabe, man tog emot kungligheter och vanligt folk och alla togs emot på samma självklara sätt av värdinnan och den självlärda kockan Ulla.

Pensionatet har också använts vid såväl radio som tv- inspelningar. Ulla engagerade sig också i Orsas och i synnerhet Fryksås utveckling. Hon var tillsammans med dottern Maria drivande för de populära långborden på Orsayran, hon kämpade för att Systembolaget skulle etablera sig i Orsa och tog tillsammans med Putte framgångsrik strid för att inte Fryksås skulle förstöras av utbyggnadsplanerna för Grönklitt på 70-talet.

Hon var engagerad i Fryksås fäbodlag. För sina insatser för turismen och för Fryksås fick hon såväl utmärkelsen årets Osskall som kommunens kulturpris. Efter Puttes död drev hon Fäbodpensionatet vidare tillsammans med dottern Maria.

Närmast sörjande är dottern Maria, hunden Greta, Syskon med familjer och många vänner.

Janne Bäckman