Vinterfåglar Inpå Knuten i Dalarna 2018

Följande sammanställning gjordes sent måndag eftermiddag. Sedan dess kan mindre ändringar i ordningsföljden mellan fåglarna ha skett. Men ännu återstår för många att sända in sina rapporter.

Den allra senaste statistiken finns på hemsideadress https://vinterfaglar.se/stats

Rent allmänt kan sägas att det verkar vara färre som rapporterar fåglar i år än förra året. En anledning till detta är vädret. I stora delar av södra Sverige var det mycket milt och snöfritt under räkningshelgen. Under sådana förhållanden hittar många fåglar mat ute i naturen och söker sig i mindre omfattning till fågelmatningarna.

För de allra flesta arterna gäller att de uppträtt i mindre antal vid fågelmatningarna i år jämfört med genomsnittet för de tolv tidigare åren. Ett exempel är talgoxen. Det genomsnittliga antalet talgoxar per matning under åren 2006–2017 är 7,8 medan genomsnittet i år är 6,6. Vi tror att även dessa nedgångar kan förklaras av vädret under räkningshelgen och inte speglar en allmän populationsminskning, men självfallet kommer vi att följa upp utvecklingen.

De regionala sammanställningarna kan jämföras med följande topplista för landet i stort:

Topplista Sverige

1. Talgoxe

2. Blåmes

3. Gråsiska

4. Pilfink

5. Domherre

6. Skata

7. Koltrast

8. Kaja

9. Grönfink

10. Gråsparv

Dalarna

När uppskattningsvis drygt hälften av årets rapporter kommit in, kan vi konstatera att talgoxen även i år är den talrikaste fågeln vid fågelmatningarna i Dalarna. På plats 2 kommer årets ”bubblare”, nämligen gråsiskan. Det märks tydligt att vi fått ett inflöde av gråsiskor österifrån i år. Till skillnad från i södra Sverige är gråsiskan ganska regelbunden vid matningarna i Dalarna alla vintrar, men i år har det setts fler än normalt. Det kan sättas i samband med ett markant inflöde av gråsiskor från norr och öster. Ett återfynd av en ringmärkt gråsiska vid Skagen i Danmark under julen pekar mot att denna vinters gråsiskor kan komma långt bortifrån. Fågeln i fråga var nämligen ringmärkt i nordöstra Kina.

En skillnad jämfört med landet i stort är att gulsparven kommer på plats 6 i Dalarna medan den återfinns först på plats 11 i landet i stort. Gulsparven hör till de arter som minskat allra mest i den södra halvan av landet under senare tid. Orsaken till denna tillbakagång är oklar, men misstankar finns om att gulsparven missgynnats av det allt intensivare jordbruket längre söderut i landet.

Även fågeln på plats 10, nötväckan, förtjänar en kommentar. Så sent som för 50 år sedan ansågs dess nordgräns gå längs en linje mellan Värmland och Uppland. Men därefter har den spridit sig markant norrut och är numera en tämligen talrik fågel i stora delar av Dalarna (och lokalt längre norrut). I år är den rapporterad från fler än tre fjärdedelar av matningarna i Dalarna.

Topplista Dalarna

1. Talgoxe

2. Gråsiska

3. Blåmes

4. Domherre

5. Pilfink

6. Gulsparv

7. Skata

8. Kaja

9. Grönfink

10. Nötväcka

Källa: birdlife.se