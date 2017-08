Storslam av Avestajunioren - tre SM-guld

Anton Cekal från Avesta åkte till Uppsala och vann tre guld i Bågskytte-SM för juniorer. Han är 19 år och tränar mest på egen hand.

– Första dagen sköt vi 3D, det är något jag inte skjuter särskilt ofta så det kändes såklart lite ovant. 3D är inte som fältskyttet men det kan ändå vara kul ibland. Dag två var det så dags för fälten och jag började med att gå den omärkta banan där jag sköt 166 poäng, som är ett av de högre resultaten jag skjutit på en omärkt bana. Känslan i skyttet tyckte jag var bra och om jag får säga det en relativt lätt bana. Även men om jag fick lite lätta GS-känningar (prestationsångest) så hör ju det till, säger Anton till Svenska bågskytteförbundet.

Guldskräck är vanligt förekommande hos bågskyttar och Avestasonen är inte befriad från fenomenet.

– Demonerna dök sedan upp igen på den märkta banan men jag tycker att jag lyckades tygla dem ganska bra och fick ihop 145 poäng på det varvet. Jag är inte helt nöjd då jag slarvar med att avbryta skottet när jag fick lite GS-känningar. Det blev ändå ganska bra till slut med 311 poäng totalt, menar Anton.

Med en dag kvar började mästerskapet sätta sig i kroppen.

– Tredje dagen är alltid den jobbigaste under ett JSM. Man har trampat omkring i skogen i två dagar och efter det ska man stå och skjuta många timmar i solsken och blåst. Det är även under taveldelen som jag upplever att det är mest press. Jag tog ledningen efter grunden med 631 poäng, därefter vann jag åttondelsfinalen med 6-0, sedan kvartsfinalen med 6-2 och efter det den mest nervösa matchen under hela tävlingen, finalen. Den vann jag med 7-1. Den var riktigt bra och riktigt kul att skjuta. Jag kan sammanfatta denna SM-helg som lyckad både resultatmässigt och skyttemässigt. Har inte så mycket att klaga på. Jag tog trots allt min tredje trippel och mitt 13:e SM guld som Barebow Junior, säger Anton Cekal till Bågskytteförbundet.

Hur hanterar du de så kallade GS-känningar du får? Jag tänker om du tränar detta på något särskilt sätt?

– Det sättet jag tycker fungerar för mig är att våga avbryta skottet och inte bli hängandes kvar och känna att det måste skjutas. Det gäller att ta kontroll, men det svåra är att få det fungera i tävlingssammanhang.

Jag gissar att det varit inspirerande och kanske du haft nytta av att ha så bra skyttar som Niclas och Erik i samma förening?

– Ja det har varit till stor hjälp att ha så rutinerade skyttar att träna med, de är båda mycket kunniga i både skjutandet och på den mentala sidan, säger han avslutande till Svenska bågskytteförbundet.