De var snabbast från länet i Cykelvasan – här är resultaten

Resultaten är sorterade efter totalställningen i klasserna. För fullständiga resultat, klicka här.

Cykelvasan 90 (tävling, herrar): 1) Ahlstrand Jonas, Team ORMSALVA, 02:41:26, 2) Wahlqvist Dennis, Serneken Allebike MTB Team, 02:41:27, 3) Lindgren Emil, Serneke Allebike MTB Team, 02:41:27, 11) Jansson Henrik, Art-V Cykling club, 02:41:29, 17) Lindgren Emil, Falu CK, 02:44:38, 41) Nordin Isak, Cykeloteket Racing Team, 02:46:14, 46) Öijer Henrik, Falu CK, 02:46:14, 55) Johansson Marcus, Borlänge CK, 02:46:22, 60) Oskarsson Samuel, IK Jarl Rättvik, 02:48:15, 65) Bergström Frisk Erik, 02:49:29, 66) Tynell Rikard, Team Ormsalva Athletic Club, 02:49:29, 67) Hammarström Tommy, IK Jarl, 02:49:35, 69) Kastemyr Pontus, Team Tre Berg - BIANCHI, 02:49:35, 70) Gabrils Emil, Team Ormsalva, 02:49:37, 72) Soneson johan, Team Ormsalva, 02:50:43, 76) Widén Johan, Ck Natén, 02:50:44, 86) Jonsson Andreas, Perbellum SS, 02:50:49, 93) Eriksson Martin, ART-V Cycling, 02:51:45, 94) Berg Tomas, 02:51:46, 95) Jonasson Niklas, 02:51:46, 97) Steén Jonatan, Team Serneke Alllebike, 02:51:50, 101) Moris Patrik, 02:52:01, 103) Larsson Jesper, Team Ormsalva, 02:52:02, 108) Junell Viktor, IK Jarl Rättvik, 02:52:27, 110) Eriksson Lars, Perbellum SS, 02:53:54, 117) Olstam Anton, 02:53:57, 125) Leitner Mikael, Team Ormsalva, 02:54:00, 139) Jakobsson Jan, Borlänge CK, 02:55:42, 146) Lisspers André, Perbellum SS, 02:56:51, 150) Svensson Johan, Team Ormsalva, 02:56:53, 156) Gillberg Tobias, Team Ormsalva AC, 02:56:56, 159) Nilsson Magnus, Älvdalens CK, 02:56:56, 162) Åberg Marcus, Borlänge CK, 02:56:59, 166) Lindberg Daniel, Rembo IK, 02:57:00, 171) Gustafsson Jacob, Perbellum SS, 02:57:04, 173) Reblin Max, Falu CK, 02:57:07, 186) Sunnerberg Stefan, Kolmården MTB, 02:58:24, 233) Larsson Patrik, Dala-järna IK Cykel, 02:59:15, 237) Rydell Andreas, 02:59:17, 256) Engström Patrik, 03:00:54, 277) Björklund David, Falu Ck, 03:01:03, 287) Andrén Magnus, Team Ormsalva, 03:01:31, 299) Persson Joakim, Borlänge CK, 03:01:36, 326) Wallén Erik, Team Ormsalva, 03:02:44, 347) Olgerfelt Christian, 03:03:46, 377) Pirttioja Mathias, Ck Natén, 03:04:38, 385) Grip Fredrik, 03:04:42, 388) Juhlin Anders, 03:04:43, 393) Gullholm Gustav, Perbellum SS, 03:04:49, 396) Stål Raymond, CK Uven, 03:05:00, 421) Plyhm Henrik, Team Ormsalva, 03:06:37, 425) Nylen Fredrik, Dellner IK, 03:06:38, 452) Andersson Daniel, AXA Sportsclub, 03:07:09, 461) Björklund Glenn, norbergs CK, 03:07:44, 469) Eriksson StiCKan, 03:07:49, 483) Pettersson David, 03:08:05, 489) Chapman Carl, Falu Stigcyklister, 03:08:36, 497) Westergren Simon, Scott Sports Sverige, 03:08:48, 501) Conradson Joacim, CK Uven, 03:08:57, 503) Helsing David, 03:08:58, 515) Eriksson Thomas, AXA Sports Club, 03:09:40, 520) Ekström Magnus, Velodrom CK/Team cykel och fjäll, 03:09:46, 548) Enqvist Ludvig, Mora CK, 03:10:37, 571) Hedlund Markus, Team Ormsalva, 03:12:08, 578) Alvén Andreas, CK Natén, 03:12:35, 599) Holm Sebastian, Team Ormsalva Athletic Club, 03:13:53, 606) Kivi Toni, Hofors AIF Cykel, 03:14:11, 615) Eriksson Norberg Björn, Borlänge CK, 03:14:25, 621) Axforsen Jonas, Team Ormsalva, 03:14:27, 630) Olsson Andreas, Perbellum Sportsällskap, 03:14:43, 634) Lööf Per-Erik, Borlänge CK, 03:14:49, 659) Rönnberg Niclas, Falu CK, 03:16:59, 663) Kallin Lars, Örebro cyklisterna, 03:18:31, 690) Wahrén Johan, Borlänge CK, 03:20:34, 693) Johansson NiCKlas Big, 03:20:45, 694) Munters Daniel, Dala-Järna ik, 03:20:54, 704) Wiklund Henrik, IK Jarl Rättvik, 03:21:39, 751) Nilsson Robert, IK Jarl, 03:28:17, 781) Karlsson Andreas, Sälens IF, 04:00:03.

Cykelvasan 90 (tävling, damer): 1) Stenerhag Jennie, Falu CK, 03:05:26, 2) Bergman Hanna, Falu CK, 03:05:27, 3) Løvset, Borghild (NOR), Orkla CK, 03:05:30, 9) Rundqvist Louise, 03:12:10, 10) Jansson Ida, 03:12:27, 22) Oskarsson Sofie, 03:25:19, 27) Lissbol Josefine, 03:25:23, 29) Rutkvist Anna, 03:25:25, 39) Danielsson Ida, 03:35:21, 40) Reblin Pålsson Sandra, 03:35:26, 47) Aspeskog Sandra, 03:39:39, 51) Jones Malin, 03:40:54.

Cykelvasan 90 (motion, herrar): Cykelvasan 90 (motion, herrar): 1) Alden Markus, 03:00:12, 2) Beckius Mikael 03:00:19, 3) Skoglund Måns, MTB Täby, 03:00:56, 12) Persson Johan, Edsbyns SK-MTB, 03:04:38, 25) Mattsson Peter, Brudpiga RK, 03:05:27, 45) Willman Jan, 03:07:05, 62) Adeklint Tony, 03:08:43, 85) Folkesson Joakim, 03:09:52, 87) Augustsson Joakim, 03:10:02, 96) Johanson Tommy, Falu CK, 03:10:21, 99) Johansson Andreas, Brudpiga rk, 03:10:27, 103) Tynell Patrik, Falu CK, 03:10:40, 107) Eidersten Jimmy, 03:10:48, 110) Silfwerin Per, 03:10:55, 117) Danielsson Magnus, Team Kroppsteknik, 03:11:04, 119) Sivars Thomas, 03:11:05, 145) Ols Tobias, 03:12:21, 146) Bergqvist Kjell, 03:12:22, 147) Holmer Lennart, Lima IF, 03:12:25, 151) Johansson Alexander, Älvdalens CK, 03:12:33, 208) Bärjegård Claes, Brudpiga RK, 03:13:38, 225) Danielsson Andreas, 03:13:58, 242) Higa Alexander, IK JARL Rättvik, 03:14:15, 256) Olsson Fredrik, Söderbärke Goif, 03:14:37, 257) Åkerblom Patric, 03:14:45, 307) Bergman Daniel, 03:15:50, 310) Boberg Niclas, 03:15:52, 320) Boberg Magnus, 03:16:01, 323) Johansson Jim, 03:16:04, 336) Gummesson Hans, 03:16:15, 353) Norin Joakim, 03:16:42, 354) Olsson Martin, 03:16:43, 357) Hedberg Leif, dellner ik, 03:16:46, 383) Lagerström Thomas, 03:17:19, 386) Johnsson Tobias, 03:17:23, 391) Larsson Mats, 03:17:25, 404) Eriksson Magnus, Cygate AB, 03:17:32, 405) Slåtteby Daniel, 03:17:34, 425) Stolth Martin, 03:17:55, 429) Bond Tommy, 03:18:01, 448) Lantz Magnus, 03:18:19, 449) Jones Bengt, Mora CK, 03:18:20, 453) Hansson Magnus, IK Jarl Rättvik, 03:18:25, 461) Stunis Anders, Perbellum Sportsällskap , 03:18:32, 463) Ranefors Viktor, 03:18:34, 479) Hallberg Urban, 03:18:50, 490) Eklöf Johan, AB Karl Hedin Idrottsförening, 03:19:02, 493) Staffansson Jan, 03:19:05, 504) Lawner Jörgen, 03:19:13, 505) Mårtensson Emil, 03:19:13, 512) Granath Jokke, IK Jarl Rättvik, 03:19:21, 520) Jämte Örjan, 03:19:30, 544) Nyström Jan, 03:19:54, 546) Hansson Andreas, 03:19:55, 548) Norling Tomas, CK Natén Säter, 03:19:57, 550) Olson Ulf, 03:19:57, 555) Hed Lars-Erik, Oxbergs IF, 03:20:04, 560) Johansson Andreas, Axa sc, 03:20:08, 566) Bäck Roger, Kråkbergs mtb, 03:20:19, 568) Svernhage Björn, IF Rigor, 03:20:23, 579) Eriksson Henrik, 03:20:30, 581) Sonefors Martin, 03:20:32, 582) Abramsson Krister, Hofors AIF, 03:20:33, 604) Sandvik Markus, Brandskyddslaget, 03:20:49, 619) Olsson Gustav, 03:20:58, 620) Andersson Bengt, IFK Mora OK, 03:20:58, 638) Ljungren Martin, PerBellum SS, 03:21:10, 642) Nerpin Magnus, 03:21:11, 643) Ericsson Mats, 03:21:12, 644) Olsson Lars, 03:21:14, 662) Fernström Mats, 03:21:30, 668) Edvinsson Martin, 03:21:34, 679) Wikström Pierre, CK Natén, 03:21:40, 680) Pettersson Stefan, 03:21:41, 682) Jacobsson Andreas, 03:21:41, 698) Gransell Per, 03:21:53, 749) Danielsson Mikael, 03:22:35, 787) Andersson Roland, 03:23:05, 788) Söderberg Rikard, 03:23:06, 789) Ekwall Erik, 03:23:06, 800) Ljung Per-Olov, Dellner Idrottsklubb, 03:23:16, 805) Ström Niklas, 03:23:22, 828) Larsson Johan, 03:23:39, 834) Pers Matts, SJIK, 03:23:45, 842) Wallén Torbjörn, 03:23:54, 846) Rosén Jonas, 03:23:55, 865) Häggberg Erik, Brudpiga RK, 03:24:04, 866) Fjelling Jonas, 03:24:04, 867) Bäckström Jonas, Team Ormsalva Athletic Club, 03:24:04, 871) Danielsson Johan, 03:24:07, 873) Högosta Marcus, 03:24:10, 887) Rutkvist Ulf, CK Natén, 03:24:14, 893) Angel Jonas, Borlänge Energi, 03:24:17, 899) Göransson Johan, 03:24:21, 910) Sundström Kristian, 03:24:25, 919) Carlsson Martin, 03:24:33, 948) Stöt Tomas, 03:24:56, 989) Hanis Per, 03:25:37, 990) Ericson Lars, 03:25:38, 1028) Olsson Jan, Söderbärke GOIF, 03:25:59, 1050) Willén Martin, 03:26:05, 1065) Hansson Per-Erik, Mora CK, 03:26:14, 1073) Norlin Sven, 03:26:18, 1093) Pettersson Thomas, 03:26:33, 1101) Giessbeck Jan, 03:26:40, 1110) Andrén Esbjörn, 03:26:47, 1130) Rautio Robert, 03:27:04, 1162) Lifvendahl Lars, 03:27:28, 1170) Knutsson Gunnar, 03:27:36, 1175) Pettersson Håkan, 03:27:39, 1196) Matsson Robert, 03:27:52, 1217) Björklund Jonas, 03:28:10, 1227) Halvarssson Per-Erik, 03:28:14, 1255) Asplund Daniel, 03:28:30, 1265) Hammar Emil, CK Natén Säter, 03:28:34, 1266) Svensson Jon, 03:28:34, 1287) Lamell Tonino, velodrom ck, 03:28:45, 1311) Eriksson Tomas, 03:28:55, 1352) Söderberg Anders, 03:29:13, 1357) Söderberg Magnus, 03:29:17, 1358) Sivars-Karlsson Robert, Rembo IK, 03:29:18, 1368) Snitt Magnus, Team Ormsalva Athletic Club, 03:29:23, 1398) Nallgård Fredrik, 03:29:45, 1408) Källberg Lars, 03:29:49, 1411) Mortensen Flemming, 03:29:50, 1423) Johansson Lars, 03:29:55, 1443) Granbom Anders, Team Falutank, 03:30:05, 1452) Pär Ryman, Falu CK, 03:30:09, 1466) Nestler Gert, 03:30:19, 1468) Larsson Jonas, 03:30:19, 1471) Jonsson Stefan, 03:30:22, 1473) Eriksson Stefan, 03:30:24, 1479) Hedman Pär-Erik, Kajzen IK, 03:30:29, 1507) Fahlström Magnus, 03:30:40, 1508) Eriksson Andreas, Dalarnas Försäkringsbolag, 03:30:40, 1532) Lönnar Johan, Team Falu Tank, 03:30:53, 1534) Händemark Per, 03:30:53, 1537) Lissmors Ove, 03:30:56, 1544) Olander Håkan, 03:31:00, 1545) Bäck Johan, Team Ormsalva, 03:31:00, 1591) Danielson Per-Erik, mora ck, 03:31:23, 1592) Eriksson Lars, AB KARL HEDIN IF, 03:31:23, 1594) Mårts Jan, 03:31:25, 1599) Momqvist Jörgen, 03:31:28, 1600) Lindström Johan, 03:31:29, 1603) Mattson Fredrik, 03:31:34, 1666) Samuelsson Peter, 03:32:13, 1681) Modig Thomas, Lima Idrottsförening, 03:32:24, 1687) Andersson Staffan, 03:32:27, 1697) Östlund Markus, 03:32:33, 1706) Lindberg Börje, 03:32:41, 1727) Johansson Mikael, Team Ibex, 03:32:52, 1731) Ramström Daniel, 03:32:57, 1734) Howe Martin, 03:33:01, 1735) Rönnbäck Andreas, 03:33:02, 1749) Hellberg Per, 03:33:08, 1758) Ungerdahl Fredrik, 03:33:14, 1782) Eriksson Martin, 03:33:34, 1792) Eklund Magnus, 03:33:41, 1806) Sätterström Kalle, 03:33:48, 1810) Leijon Johan, 03:33:49, 1867) Björklund Mats, 03:34:21, 1909) Strand Anders, Borlänge CK, 03:34:41, 1926) Dahlbäck Robert, 03:34:53, 1945) Tynelius Petter, 03:35:00, 1950) Eriksson Sven-Inge, 03:35:05, 1958) Hedin Andreas, Varberg cyklar för Liv, 03:35:09, 1961) Hellman Lars, Borlänge CK, 03:35:10, 1976) Fransson Thomas, 03:35:16, 1978) Norberg Dan, 03:35:16, 1981) Persson Sven, 03:35:18, 2028) Björkman Andreas, 03:35:46, 2069) Gustavsson Jonathan, 03:36:07, 2087) Kajs Björn, 03:36:12, 2127) Domert Jonas, 03:36:33, 2147) Stark Calle, 03:36:42, 2150) Stöt Anders, 03:36:43, 2151) Larsson Staffan, 03:36:43, 2167) Karlsson Göran, 03:36:51, 2173) Forsberg Michael, AB Karl Hedin Idrottsförening, 03:36:55, 2175) Eriksson Anders, 03:36:56, 2185) Nyberg Claes, 03:37:02, 2209) Gabrielsson Arto, 03:37:19, 2211) Hanspers Conny, 03:37:19, 2219) Rosell David, 03:37:23, 2220) De Maré Fredrik, 03:37:24, 2229) Nyström Krister, 03:37:31, 2233) Hedberg Anders, 03:37:35, 2236) Andersson Stefan, 03:37:36, 2240) Udd Krister, 03:37:37, 2248) Björklund Klas, Rembo IK, 03:37:40, 2249) Grudin Per, Selja, 03:37:41, 2250) Borgersen Pelle, Team Ormsalva, 03:37:42, 2252) Svensson Hans, 03:37:44, 2265) Undevik Rickard, 03:37:51, 2276) Frost Mattias, 03:37:57, 2285) Danielsson Mats, 03:38:00, 2294) Frisk Claes, 03:38:05, 2302) Hallström Tony, 03:38:08, 2365) HESSLING KARL-ARNE, CK Natén Säter, 03:38:41, 2369) Stenerhag Peter, 03:38:43, 2378) Hansson Mikael, 03:38:47, 2433) Kristiansson Mats, 03:39:15, 2436) Almqvist Daniel, 03:39:17, 2465) Heens Tomas, Sveden Trä IF, 03:39:30, 2489) Nillius Erik, 03:39:43, 2493) Nilsson Ulf, 03:39:44, 2496) Lundholm Bengt, AB Karl Hedin IF, 03:39:47, 2502) Worge Jonas, 03:39:51, 2527) Serlander Mats, 03:40:05, 2534) Björback Alfred, 03:40:08, 2541) Karlsson Lars, 03:40:13, 2557) Klockar Andreas, 03:40:20, 2595) Rosenborg Christer, 03:40:42, 2604) Gunnarsson Fredrik, 03:40:49, 2617) Pettersson Jan, 03:41:02, 2666) Nylén Tobias, 03:41:43, 2675) Lindqvist Erik, 03:41:55, 2732) Larsson Artur, 03:42:30, 2734) Sillanpää Mika, 03:42:30, 2739) Alanentalo Stefan, 03:42:32, 2744) Jansson Karl, Rembo IK, 03:42:36, 2748) Calamia Michael (USA), 03:42:39, 2749) Mattsson Stefan, 03:42:39, 2770) Göras Mikael, 03:42:53, 2778) Nordlund Mattias, 03:42:58, 2787) Karls Ingmar, 03:43:07, 2791) Winther Lars, 03:43:09, 2813) Hagberg Anders, 03:43:22, 2825) Alalauri Emil, 03:43:25, 2872) Larsson Patrik, 03:43:47, 2881) Ericsson Rasmus, 03:43:54, 2882) Jonsson Peter, 03:43:54, 2892) Svedberg Johan, 03:44:01, 2896) Daniels Björn, 03:44:04, 2897) Rosen Per-Olov, 03:44:05, 2918) Emretsson Peter, 03:44:15, 2940) Waltersson Gert-Ove, 03:44:22, 2948) Skarner Jan, 03:44:26, 2953) Andersson Oscar, 03:44:29, 2955) Mullborn Tony, 03:44:30, 2962) Jonsson Bo, 03:44:36, 2968) Gerremo Carl-Johan, 03:44:38, 2971) Eklund Johan, 03:44:39, 2972) Pommer John, 03:44:40, 2981) Landström Stefan, Hofors AIF Cykel, 03:44:43, 2988) Eriksson Thomas, 03:44:47, 3007) Malta Patrik, 03:44:55, 3008) Frisk Tobias, Mora CK, 03:44:56, 3010) Jonsson Stefan, 03:44:59, 3016) Annelund Karl-Erik, 03:45:03, 3019) Lundgren Christer, 03:45:04, 3022) Fredriksson Bo, 03:45:06, 3051) Stenberg Ove, 03:45:21, 3059) Forsberg Björn, 03:45:26, 3060) Sjödin Jörgen, 03:45:26, 3084) Andersson Håkan, 03:45:35, 3102) Önnemar Peter, 03:45:44, 3123) Johansson Ulf, 03:45:52, 3139) Bleckur Sören, IK Jarl Rättvik, 03:46:04, 3152) Mårts Daniel, 03:46:07, 3162) Hjertner Christer, 03:46:13, 3166) Rodheim Stefan, 03:46:15, 3186) Hästbacka Fabian, Rembo IK, 03:46:27, 3202) Bergman Tomas, 03:46:34, 3232) Wibom Roger, 03:46:52, 3233) Gustavsson Magnus, 03:46:52, 3252) Melin Stefan, 03:47:00, 3254) Gustafsson Staffan, AB Karl Hedin Idrottsförening, 03:47:00, 3335) Lindmark Stefan, 03:47:43, 3336) Håkman Per, 03:47:43, 3350) Ragnarsson Jens, Hard Rock Café Scandinavia, 03:47:51, 3354) Smedman Fredrik, 03:47:53, 3369) Ågren Torbjörn, 03:48:03, 3373) Anastasio Kim, 03:48:04, 3387) Eriksson Elias, 03:48:17, 3432) Westerlund Mattias, 03:48:43, 3434) Wikström Thomas, 03:48:45, 3447) Wiksell Ola, 03:48:53, 3463) Abrahamsson Jens, 03:49:04, 3467) Källström Johan, Falu CK, 03:49:06, 3490) Linder Jonas, 03:49:20, 3517) Johansson Stefan, Cygate AB, 03:49:33, 3519) Riihijärvi Jorma, 03:49:34, 3531) Thåli Theodor, 03:49:41, 3554) Enblom Johan, 03:49:51, 3561) Schollin Mattias, ABB IF Ludvika, 03:49:55, 3570) Smedhs Erik, 03:49:59, 3581) Ericson Clas, Team Rebil, 03:50:07, 3583) Carlsson Thomas, 03:50:08, 3588) Beronius Lars, 03:50:10, 3591) Bröms Lassä, 03:50:14, 3599) Hasslund Peter, 03:50:17, 3612) Eriksson Rikard, 03:50:24, 3613) Erkers Ulf, Team Family, 03:50:26, 3622) Åhs Harald, 03:50:33,3635) Håkansson Tomas, 03:50:46, 3681) Smedberg Mikael, 03:51:07, 3732) Wikström Tommy, Team Wikström Racing, 03:51:41, 3746) Lejhagen Anders, Hard Rock Café Scandinavia, 03:51:45, 3767) Karlsson Håkan, 03:51:57, 3806) Oghammar Joakim, 03:52:26, 3843) Redhe Anders, 03:52:52, 3845) Sahlin Åke, 03:52:53, 3867) Svedberg Agne, 03:53:05, 3870) Möllberg Sven-Erik, CSK Ludvika, 03:53:05, 3876) Nilsson Hans, 03:53:10, 3880) Nordström Fredrik, 03:53:14, 3897) Johansson Mats, 03:53:31, 3902) Karlsson Tommy, 03:53:32, 3907) Adolfsson Johan, 03:53:37, 3910) Stenström Jan, 03:53:38, 3913) Karlsson Peter, 03:53:39, 3946) Lennartsson Svante, 03:53:57, 3962) Ahlström Pierre, 03:54:01, 4022) Ranerfors Göran, 03:54:28, 4028) Stenberg Tore, 03:54:29, 4030) Stenberg Jonas, Falu CK, 03:54:29, 4048) Jansson Fredrik, 03:54:42, 4048) Holmström Anders, 03:54:42, 4077) Gustafsson Larry, 03:54:58, 4088) Andersson Bo, 03:55:02, 4103) Gard Frederic, 03:55:13, 4116) Inglander Dan, Clas Ohlson if, 03:55:18, 4135) Wallin Patrik, 03:55:31, 4157) Norström Thomas, 03:55:49, 4219) Hansson Jonas, 03:56:29, 4228) Gustafsson Per-Erik, CK Naten, 03:56:35, 4236) Kjellberg Mattias, 03:56:39, 4239) Bergström P-O, 03:56:42, 4243) Käck Lasse, 03:56:43, 4244) Norberg Emil, 03:56:43, 4282) Hallgren Mikael, Söderbärke Goif, 03:57:04, 4298) Cederlöf Oscar, 03:57:11, 4315) Larson Daniel, 03:57:21, 4340) Wik Magnus, 03:57:34, 4415) Mårsén Henrik, 03:58:17, 4422) Eriksson Anders, 03:58:20, 4452) Granström Pär, 03:58:36, 4456) Stegervall Lars, 03:58:38, 4506) Jämte Torbjörn, 03:59:09, 4511) Farth Johan, 03:59:11, 4530) Lindström Thomas, 03:59:23, 4537) Dahlgren Fredrik, Borlänge Ck, 03:59:26, 4551) Johansson Magnus, 03:59:32, 4581) Emilsson Per, Sälens IF, 03:59:52, 4586) Hedberg Timmy, 03:59:54, 4599) Enerud Stefan, 04:00:03, 4611) Sjöström Per, 04:00:09, 4619) Lindblå Johan, 04:00:17, 4644) Johansson Håkan, 04:00:30, 4648) Gryth Henrik, 04:00:33, 4672) Wallin Anders, CV17-27IG-D9UB-69AU, 04:00:49, 4707) Andersson Erik, 04:01:08, 4712) Axelsson Anders, 04:01:10, 4718) Stigestad Roland, 04:01:14, 4726) Molander Thomas, IBM-klubben, 04:01:19, 4746) Ungerdahl Tomas, Länna Sport CK, 04:01:35, 4759) Olsson Magnus, 04:01:40, 4807) Martinussen Johnny, 04:02:08, 4858) Hansson Jesper, 04:02:42, 4860) Hippinen Juha, Söderbärke Goif, 04:02:43, 4867) Lissel Anders, 04:02:47, 4900) Olsbacka Stefan, 04:03:16, 4918) Jansson Thomas, 04:03:25, 4950) Claesson Jörgen, 04:03:54, 4969) Kvarnström Richard, 04:04:11, 5108) Sjögren Claes, Borlänge, 04:05:49, 5126) Frykberg Joacim, 04:06:01, 5140) Stefansson Carl-Anders, 04:06:12, 5252) Smitz Anders, 04:07:32, 5263) Eriksson Daniel, 04:07:39, 5266) Liss Mats, 04:07:43, 5315) Skeri Patrik, Kråkbergs ck, 04:08:18, 5326) Janers Jon, 04:08:27, 5379) Persson Thomas, 04:08:56, 5384) Modin Anders, 04:08:58, 5393) Hed Peter, 04:09:04, 5430) Jernberg Andreas, 04:09:24, 5495) Almer Peter, 04:10:08, 5533) Lindkvist Sören, 04:10:32, 5536) Eriksson Tony, 04:10:33, 5547) Berglund Torbjörn, 04:10:44, 5562) Larsson Lasse, 04:10:51, 5566) Hedlund Patrik, Cygate AB, 04:10:55, 5589) Thunstedt Johan, 04:11:12, 5630) Carlgren Jonas, Team Ormsalva, 04:11:43, 5647) Eriksson Nils, 04:11:55, 5658) Pettersson Henrik, 04:12:07, 5666) Johansson Andreas, 04:12:11, 5680) Norstedt Thor-Alf, Söderbärke GOIF, 04:12:25, 5716) Wikström Lars, 04:12:50, 5739) Olofsson Mats, 04:13:15, 5740) Olofsson David, 04:13:15, 5834) Larsson Boork Tolla Per, 04:14:20, 5860) Lund-Laine Emil, 04:14:44, 5865) Andersson Johan, 04:14:49, 5867) Sahlander Jonas, 04:14:50, 5875) Johansen Mikael, Rembo IK, 04:14:55, 5897) Åsman Magnus, Clas Ohlson idrott&fritidsförening , 04:15:12, 5908) Baggens Per, 04:15:19, 5950) Manselin Hannes (FIN), 04:15:47, 6011) Wetterskog Erik, 04:16:31, 6020) Elfström Peter, 04:16:36, 6088) Boman Göran, 04:17:38, 6094) Eriksson Anders, 04:17:40, 6140) Vangeli Dante, 04:18:16, 6166) Glans Viktor, 04:18:37, 6198) Carling Thorbjörn, 04:18:59, 6214) Andersson Mikael, 04:19:14, 6227) Kilström Lars, 04:19:29, 6255) Jönsson Sven-Erik, 04:19:55, 6270) Rissveds Oscar, Enviken, 04:20:07, 6277) Hammar Anders, 04:20:10, 6278) Frost Jacob, 04:20:11, 6292) Berg Hans-Yngve, 04:20:22, 6297) Myhlback Petter, Clockwork, 04:20:24, 6300) Hedberg Lars, 04:20:25, 6302) Strandlund Roger, Clas Ohlson if, 04:20:26, 6303) Lööf Daniel, Clas Ohlson IF, 04:20:26, 6304) Rapp Henrik, 04:20:29, 6322) Johansson Per, 04:20:43, 6337) Östlin Robert, 04:20:53, 6365) Alanen Kari, 04:21:19, 6375) Larsson Peter, 04:21:26, 6382) Andersson Thomas, 04:21:29, 6409) Carlgren Ulf, 04:21:59, 6437) Skantz Magnus, 04:22:25, 6453) Farth Johan, 04:22:41, 6469) Hedlund Owe, Daladatorer, 04:22:52, 6475) Johansson Mathias, 04:22:56, 6487) Landström Joakim, 04:23:11, 6513) Nisser Anders, 04:23:32, 6540) Lindgren Dan, 04:23:46, 6551) Larsson Tommy, 04:23:51, 6557) Eriksson Jan, 04:23:56, 6598) Rosengren Johan, 04:24:27, 6602) Johansson Tomas, 04:24:39, 6646) Lundberg Peter, 04:25:14, 6658) Bond Michael, 04:25:26, 6665) Westerlund Thomas, 04:25:30, 6696) Sjödin Magnus, 04:26:01, 6704) Eriksson Niklas, 04:26:06, 6742) Fållby Henrik, 04:26:36, 6749) Olsson Bengt, 04:26:47, 6765) Forssell Johan, 04:26:59, 6772) Roos Peter, 04:27:06, 6797) Kinell Erik, 04:27:31, 6815) Fryxell Johan, 04:27:50, 6865) Zimmergren Göran, 04:28:37, 6872) Villman Robin, 04:28:45, 6912) Nyberg Roger G, St.Tuna IK Triathlon, 04:29:32, 6934) Eriksosn Thomas, 04:29:56, 6951) Edvinsson Kjell, 04:30:11, 6953) Lindblå Pelle, 04:30:15, 6993) Hertzberg Michael, 04:30:52, 7001) Mattsson Daniel, 04:31:02, 7012) Ekelund Lars, 04:31:09, 7019) Stark Rickard, 04:31:13, 7020) Holmberg Sören, 04:31:14, 7026) Olsson Torbjörn, Leksand Superstars, 04:31:23, 7030) Eriksson Anders, 04:31:26, 7037) Lundgren Jörgen, 04:31:33, 7118 Forsen Anders, IFK Mora FK, 04:32:52, 7121) Blomberg Karl-Oskar, 04:32:56, 7137) Lindblom Lars, 04:33:12, 7229) Fagerberg Uno, 04:34:35, 7239) Essborg Mikael, 04:34:49, 7246) Eriksson Peter, 04:34:58, 7252) Andersson Niklas, 04:35:10, 7256) Haraldsson Fredrik, 04:35:15, 7295) Sparrman Lars, 04:35:53, 7325) Löfgren Mats, 04:36:29, 7340) Jönses Anders, 04:36:44, 7344) Forsberg Rony, 04:36:50, 7404) Potemans Bert (BEL), 04:37:59, 7422) Bohm Anders, 04:38:13, 7423) Löhf Per, 04:38:14, 7456) Wedberg Fredrik, 04:38:47, 7459) Reuterwall Mats, 04:38:49, 7461) Siwersen Micke, 04:38:50, 7463) Allernäs Dag, 04:38:50, 7464) Nilsson Anders, 04:38:50, 7486) Mogren Torgny, 04:39:32, 7487) Mårtensson Niclas, Team Decathlon, 04:39:35, 7521) Eriksson Sune, 04:40:23, 7559) Lovar Arne, 04:41:03, 7566) Larsson Magnus, 04:41:09, 7581) Brammås Kalle, 04:41:24, 7586) Osterkamp Nicklas, 04:41:27, 7621) Örarbäck Lars, Sälens IF, 04:42:11, 7626) Engström Pelle, 04:42:20, 7669) Fröbom Niclas, 04:43:30, 7687) Wessung Andreas, 04:43:50, 7693) Landström Pär, 04:43:55, 7697) Engstedt Roger, 04:44:01, 7707) Thelin Fredrik, 04:44:11, 7720) Kuczynski Tadeusz, 04:44:20, 7722) Olsson Pär-Anders, 04:44:25, 7746) Svahn Sixten, 04:44:56, 7755) Pettersson Mats, 04:45:12, 7768) Vallin Nils, 04:45:29, 7788) Flink Tony, 04:45:52, 7797) Konradsson Tomas, 04:46:12, 7807) Jönses Thomas, 04:46:25, 7811) Hultberg Krister, 04:46:33, 7818) Ädling Hans, 04:46:43, 7838) Mårthen Peter, 04:47:05, 7872) Grop Andreas, 04:48:08, 7897) Lindmark Daniel, Team Ferryhill, 04:48:37, 7898) Jonsson Bertil, 04:48:39, 7910) Belin Pär, Team ADK, 04:48:54, 7923) Norman Mats, 04:49:15, 7960) Wallin Mikael, Försvarsmakten, 04:50:07, 7970) Eriksson Conny, IFK Mora OK, 04:50:22, 7982) Ädel Daniel, 04:50:36, 8004) Östman Torkel, CK Nate¿n, 04:51:13, 8006) Stålnäbb Anders, 04:51:14, 8026) Bälter Mats, 04:51:42, 8036) Svensson Lars, 04:52:01, 8040) Mattson Kristoffer, 04:52:10, 8136) Nyström Jens, 04:54:59, 8191) Svensson Carl-Anders, 04:56:22, 8214) Eriksson Bo, 04:56:59, 8219) Rehnberg Lars, 04:57:09, 8255) Lindberg Mattias, 04:58:06, 8278) Olsson Andreas, 04:58:45, 8294) Påhlsson Ola, 04:59:24, 8319) Andersson Anders, 05:00:14, 8346) Lindberget Dennis, 05:00:57, 8381) Andersson Lars, 05:02:26, 8403) Johansson Mats, 05:03:22, 8415) Olsén Andreas, 05:03:41, 8466) Thorsell Peter, 05:06:01, 8495) Brandt Mikael, 05:06:56, 8499) Jarl Fredrik, 05:07:06, 8549) Lysell Erik, 05:09:43, 8575) Matsson Tomas, 05:10:39, 8577) Nielsen Thor, 05:10:40, 8584) Hahne Magnus, Clas Ohlson IF, 05:10:54, 8589) Kenger Magnus, 05:11:14, 8610) Johansson Kaj, 05:12:19, 8640) Elestig Larseric, Velo Club d'Ardbeg, 05:13:40, 8641) Svensson Glenn, 05:13:44, 8651) Rockmyr Tobias, 05:14:11, 8703) Svahn Sebastian, 05:16:22, 8719) Sjödin Rickard, 05:17:14, 8723) Sundström Mårten, 05:17:25, 8741) Ehlin Tony, 05:18:13, 8748) Vikberg Richard, 05:18:44, 8825) Namiq Abdulla Nabard, 05:23:22, 8844) Antoni Peter, 05:24:28, 8851) Persson Patrik, 05:25:08, 8861) Sjödin Jan Erik, 05:25:42, 8866) Lindqvist Mika, 05:25:55, 8893) Broman Sten-Åke, IFK Mora SK, 05:28:38, 8920) Kuparinen Kari, 05:30:37, 8924) Sörbu Henrik, IF Vikarpojkarna, 05:30:57, 8932) Ungerdahl Stefan, 05:31:32, 8938) Funk Fredric, 05:31:55, 9022) Bortas Patrik, 05:40:38, 9054) Bauer Per, Borlänge CK, 05:44:59, 9075) Liang Pei (CHN), 05:46:31, 9076) Öhlund Per, 05:46:42, 9085) Ludvigsson Fredrik, 05:47:33, 9123) Rahavard Farhad, 05:51:52, 9159) Pers Jonas, 05:55:26, 9193) Sjöö Tommy, 06:01:28, 9263) Löfgren Anders, 06:22:19, 9268) Johansson Tobias, 06:24:16, 9278) Berg Anders, 06:29:57.

Cykelvasan 90 (motion, damer): 1) Ödeen Sofia, 03:18:44, 2) Sällström Elin, ICA Handlarnas IF, 03:18:45, 3) Granberg Helen, 03:22:08, 11) Kronberg Pernilla, 03:25:52, 17) Jacobsson Maria, 03:28:09, 27) Nålberg Ywonne, 03:31:00, 32) Trapp Mikaela, Team Ormsalva, 03:31:38, 37) Larsson Anna, 03:32:24, 45) Norén Jeanette, Falu CK, 03:34:27, 53) Axelsson Fanny, 03:37:40, 56) Svartling Sandberg Katarina, 03:38:14, 60) Karlsson Holmer Lena, 03:39:17, 76) Lindroth Kristina, 03:42:14, 77) Bergqvist Åsa, 03:42:19, 81) Danielsson Anna, 03:42:44, 87) Lek-Göthberg Annelie, 03:44:14, 112) Persson Carin, 03:47:43, 127) Ståhlkloo Anna, Sollerö IF, 03:50:12, 140) Lycke Kristina, 03:51:38, 158) Asplund Ann-Kristin, Stora Skedvi IK SOFF, 03:53:39, 188) Larsson Kristina, 03:58:19, 196) Nylén Johanna, 03:59:00, 198) Andersson Malin, 03:59:10, 229) Mopers Ida, 04:03:56, 248) Jones Sofia, 04:05:48, 261) Morelius Åsa, CK Natén, 04:07:32, 304) Berg Jessica, 04:11:03, 329) Ahlgren Amalia Jeanethe, 04:13:46, 337) Sjödin Silva, 04:14:17, 339) Engström Elin, 04:14:26, 379) Edvinsson Åsa, 04:18:46, 384) Sandsten Lina, 04:19:40, 385) Grundin Tina, 04:19:55, 387) Fredriksson Lovisa, 04:20:16, 389) Myhlback Hanna, Clockwork, 04:20:24, 397) Lindmark Sandra, Team Ferryhill, 04:20:51, 403) Eriksson Annica, 04:21:37, 414) Fredriksson Sandra, 04:22:55, 433) Abramsson Katarina, Hofors AIF Cykel, 04:24:10, 438) Andersson Karin, 04:24:40, 474) Vikberg Eva, 04:27:37, 481) Nerback Ljung Karin, 04:28:18, 485) Märges Helen, 04:28:29, 489) Smedman Annika, 04:28:52, 499) Eriksson Ann, 04:29:47, 528) Brandt Karin, 04:32:00, 533) Öman Veronica, 04:32:25, 537) Stärner Christina, Mora CK, 04:32:40, 539) Ingesson Jennie, 04:32:59, 542) Andréason Malin, 04:33:26, 543) Wijk Anna, 04:33:26, 551) Abramsson Mimmi, 04:33:51, 552) Tjäder Helene, 04:33:51, 585) Wikström Petra, 04:36:36, 586) Hansson Janet, 04:36:36, 626) Undvall Towe, 04:40:43, 629) Löfgren Anette, Falun CK, 04:41:00, 630) Schedvin Malin, 04:41:03, 632) Helander Eva, 04:41:26, 642) Tano Helene, 04:42:43, 705) Andersson Annethe, 04:48:22, 723) Humes Malin, 04:49:55, 729) Andersson Helena, 04:50:35, 733) Lindholm Gabriella, 04:50:46, 753) Andersson Marlen, 04:52:35, 758) Björkman Malin, Clas Ohlson IF, 04:52:53, 772) Bud Malin, 04:54:14, 847) Dufström Anna, 05:01:39, 904) Lång Anna, IFK MORA, 05:09:37, 905) Nordahl Linn, 05:09:43, 915) Larsson Sofie, 05:10:39, 917) Gustafsson Hanna, 05:10:43, 922) Barth Jenny, 05:11:47, 989) Lundberg Susanne, 05:20:17, 1000) Östensson Helen, 05:21:14, 1002) Svahn Christina, 05:21:17, 1025) Gideonsson Ingela, 05:25:07, 1029) Fogelberg Erika, 05:26:15, 1057) Broman Monica, IFK Mora SK, 05:28:39, 1124) Cervin Maria, 05:43:47, 1202) Persson Sandra, 06:06:52, 1211) Sörbu Elisabeth, 06:09:35, 1212) Morén Susanne, 06:09:41, 1233) Östensson Sandra, 06:21:34, 1235) Löfgren CARINA, 06:22:08, 1241) Alven Annicka, 06:28:54, 1251) Lindh Rose-Marie, 06:34:27.

Cykelvasan Öppet Spår (herrar): 1) Hedbys Jonathan, Perbellum SS, 03:06:24, 2) Persson Fredrik, 338 Småland/Ambulansen Ljungby, 03:09:42, 3) Tegström Jonas, Orio IF, 03:12:42, 5) Nilsson Nille, Velodrom CK, 03:15:31, 6) Hagman Pär, Dala XC Ski Team, 03:15:53, 25) Hvittfeldt Anders, IFK Mora OK, 03:25:52, 26) Tällberg Tomas, FM Mattsson Mora Group AB, 03:25:58, 31) Klasa Christer, FM Mattsson mora group AB, 03:28:20, 32) Ullberg Jonas, Perbellum Sportsällskap, 03:28:39, 33) Eriksson Stefan, Sälens IF, 03:28:39, 51) Sarsgard Mikael, 03:31:56, 74) Lindberg Mattias, 03:34:12, 84) Limell Michael, Dellner IK, 03:36:13, 143) Schönning Michael, 03:43:23, 156) Hultén Henrik, CSK Ludvika, 03:44:13, 176) Lagerblad Mats, Mora cykelklubb, 03:46:02, 178) Wester Thomas, ck naten, 03:46:19, 216) Mikkola Peter, 03:48:25, 223) Bjurström Rasmus, 03:49:06, 226) Molin Mattias, 03:49:19, 238) Walen Tom, 03:50:02, 247) Bodén Loke, Falu CK, 03:50:28, 274) Norman Per-Erik, 03:52:02, 276) Orjala Ari, 03:52:04, 284) Johansson Martin, CK Natén, 03:52:31, 313) Samdahl Erik, Tandläkare Jan Dufstöm AB, 03:53:39, 315) Hedgårds Mikael, 03:53:41, 385) Mikkola Raimo, 03:57:19, 388) Wallin Christian, 03:57:25, 389) Borgström Marcus, Daladatorer, 03:57:30, 392) Brodin Björn, Velodrom CK, 03:57:36, 401) Hed Anders, Särna Ck, 03:57:56, 425) Hillberg Magnus, 03:59:00, 432) Tunell Stefan, ICA, 03:59:22, 437) Zetterström Matts, Team DH:s, 03:59:42, 444) Hugerth Staffan, Mora CK, 03:59:57, 450) Olivemark Viktor, H Östberg, 04:00:04, 451) Larsson Erik, Rembo IK, 04:00:06, 533) Holmlund Ronny, 04:04:16, 534) Sjögren Pelle, 04:04:25, 546) Fredriksson Björn, Borlänge Energi, 04:04:49, 548) Petersson Per, CK Natén, 04:04:53, 550) Bergström Marcus, 04:04:58, 553) Svantesson Peter, Team Pms, 04:05:03, 574) Halling Philip, 04:05:37, 604) Persson Dan, Karlsbyhedens OK, 04:07:16, 607) Abrahamsson Ola, 04:07:19, 613) Larsson Kasper, Sälens IF, 04:07:42, 618) Carlsson Lars Åke, 04:07:49, 620) Leander Magnus, 04:07:54, 662) Janis Jesper, 04:09:02, 678) Engström Bjuredahl Felix, Sälens IF, 04:09:20, 687) Jonsson Andreas, 04:09:40, 702) Pers Tommy, 04:09:58, 709) Lundgren Tommie, 04:10:13, 742) Hjelm Alexander, 04:11:32, 755) Erlandsson Jan, 04:12:08, 763) Engholm Jonas, 04:12:27, 777) Tunell Mikael, ICA, 04:13:04, 796) Sundqvist Erik, Clas Ohlson, 04:13:32, 829) Brygt Stefan, 04:14:40, 839) Svensson Torbjörn, 04:15:08, 859) Lönnberg Björn, 04:15:40, 891) Johansson Orvar, falun, 04:17:09, 897) Wahlström Mikael, Falu CK, 04:17:26, 906) Rehn Lars-Erik, friskis&svettis borlänge, 04:17:48, 908) Edholm Henrik, 04:17:50, 923) Nordin Lars, 04:18:15, 934) Widehammar Per, 04:18:34, 959) Ljunglöf Benny, Norbergs ck, 04:19:15, 967) Krümmling Tobias, Axa SC, 04:19:35, 970) Norström William, 04:19:44, 971) Thorp Kinigalakis Andreas, 04:19:46, 972) Blomqvist Niklas, 04:19:47, 1008) Olsson Gunnar, 04:20:56, 1009) Montin Christer, axa sports club, 04:20:58, 1012) Adolfson Anders, 04:21:05, 1013) Holgersson Tomas, 04:21:06, 1027) Matsch Karl, Team Ormsalva AC, 04:21:35, 1050) Smolle Jürgen, 04:22:41, 1052) Johansson Jan, CK Natén, 04:22:43, 1055) Björgvinsson Kristinn, 04:22:48, 1062) Eriksson Örjan, Pesonalklubben Borlänge Energi, 04:22:59, 1063) Korsgren Johan, Personalklubben Borlänge Energi, 04:22:59, 1094) Åstrand Johan, 04:23:51, 1098) Andersson Mats, IK JARL RÄTTVIK, 04:23:55, 1101) Eriksson Per, Älvdalens CK, 04:24:01, 1125) Norberg Stefan, Räddningstjänsten Dala mitt, 04:24:41, 1128) Nyström Magnus, 04:24:44, 1130) Mattsson Ola, venjan, 04:24:46, 1145) Danielsson Håkan, 04:25:06, 1159) Sjursvens Dan, 04:25:31, 1164) Eriksson Peter, 04:25:42, 1170) Wallfelt Chris, 04:25:59, 1171) Johansson Robin, CK Natén, 04:26:02, 1173) Lidbeck Per-Olof, H. Östberg, 04:26:07, 1189) Strandberg Lars, Tandläkare Jan Dufström AB, 04:26:41, 1201) Adolfsson Alexander, IFK Mora, 04:27:05, 1202) Kindingstad Joakim, 04:27:07, 1203) Eriksson Ingemar, Grycksbo IFOK, 04:27:07, 1216) Stenman Fredrik, 04:27:40, 1243) Larsson Tobias, ck Barkdamm, 04:28:48, 1246) Näslund Martin, 04:28:57, 1253) Cahenzli Andreas (SUI), 04:29:08, 1279) Hargedahl Henrik, 04:30:11, 1290) Andersson Gerhard, 04:30:40, 1291) Johansson Mattias, 04:30:41, 1325) Jernberg Måns, Lima IF, 04:32:03, 1332) Henriksson Peter, Lima IF, 04:32:19, 1353) Walfridsson Niklas, 04:33:22, 1355) Mattsson Jon, Axa Sports Club, 04:33:22, 1356) Hanspers Anders, Morastrand AB, 04:33:23, 1358) Sjökvist Stefan, 04:33:24, 1360) Hökerud Sture, 04:33:27, 1361) Sjögren Peter, Rembo ik, 04:33:29, 1395) Blixt Ambjörn, Räddningstjänsten Dala Mitt, 04:34:55, 1403) Leo Ronny, 04:35:14, 1406) Eriksson Torbjörn, 04:35:16, 1408) Jacobsson Anders, 04:35:19, 1439) Eriksson Daniel, 04:36:08, 1448) Fredriksson Sigurd, 04:36:22, 1452) Olofsson Thomas, 04:36:31, 1482) Sollander Hans, IFk Falun Alpin, 04:37:17, 1491) Gossas Kristofer, Rose valley cs, 04:37:27, 1494) Sorsa Mikael, H. Östberg, 04:37:40, 1507) Duvström Jan, Tandläkare Jan Dufström AB, 04:38:14, 1521) Törsfeldt Fredrik, 04:38:37, 1523) Örnevik Jan, 04:38:39, 1530) Lindgren Nils-Håkan, 04:38:52, 1533) Jansson Dennis, 04:38:59, 1541) Persson Claes, Ica Handlarna, 04:39:14, 1551) Hägglund Stig, Rembo IK, 04:39:37, 1577) Johansson Tommy, 04:40:47, 1581) Eriksson Fredrik, 04:40:55, 1602) Dickfors Lars-Åke, 04:41:48, 1607) Hag Bert, Bjursås IK, 04:41:58, 1634) Nordin Kjell, 04:42:52, 1636) Asp Pär, 04:42:53, 1669) Holmqvist Carl-Magnus, 04:43:46, 1685) Jaråker Niclas, 04:44:17, 1687) Andersson Andreas, Venjans AIK, 04:44:20, 1710) Olsson Alf, 04:45:05, 1718) Olsson Hampus, 04:45:10, 1732) Andersson Emil, Älvdalens Cykelklubb, 04:45:28, 1741) Norlin Anders, FM Mattsson Mora Group AB, 04:45:54, 1774) Liikamaa Jonny, Mattias Trafikskola AB Ludvika, 04:46:40, 1798) Pettersson Mats, Vattnäs SK, 04:47:42, 1809) Höglund Tobias, 04:48:15, 1829) Johnson Fredrik, Räddningstjänsten Dala Mitt, 04:49:00, 1834) Lillpers Hans, CK Uven, 04:49:14, 1849) Bergner Pär, Malungs Slalomklubb, 04:49:53, 1855) Lisskar Simon, 04:50:18, 1872) Sahlander Patrik, 04:51:17, 1892) Gildebrand Staffan, 04:51:58, 1906) Lindberg Magnus, Avesta ok, 04:52:33, 1927) Stam Mikael, 04:53:08, 1937) Bergqvist Jan Erik, 04:53:26, 1955) Johansson Johannes, 04:54:09, 1956) Johansson Emil, Färnäs sk, 04:54:09, 1977) Svensson Ola, 04:55:08, 1978) Janers Anders, Dellner IK, 04:55:09, 2006) Ek Lars-Erik, 04:56:05, 2031) Gustafsson Ola, Neotel AB, 04:57:02, 2036) Jälkebo LeIF, Vikmanshyttans IF, 04:57:16, 2037) Axelsson Björn, Mora CK, 04:57:16, 2038) Arvidsson Tommy, 04:57:24, 2040) Johansson Rolf, 04:57:28, 2058) Sys Johan, 04:58:13, 2071) Nilsson André, 04:58:53, 2098) Janbjer Peter, 04:59:59, 2106) Ånestrand Fredrik, 05:00:18, 2131) Norman Henrik, Räddningstjänsten Dalamitt, 05:01:24, 2142) Karlsson Andreas, 05:01:56, 2156) Olsson John, 05:02:33, 2157) Samell Jesper, Frösö IF, 05:02:34, 2175) Höglund Mikael, 05:03:26, 2184) Eriksson Anders, 05:03:45, 2197) Rytter Oskar, ÄlvdalenHC, 05:04:53, 2201) Nilsson Rolf, Personalklubben Borlänge Energi, 05:04:59, 2208) Forsman Rickard, 05:05:42, 2213) Mattsson Hans, 05:05:53, 2217) Johansson LeIF, Torsångs MTB, 05:06:04, 2224) Lind Arne, 05:06:24, 2243) Olsson Tommy, Mora ck, 05:07:49, 2247) Bälter Håkan, 05:07:53, 2249) Olsson Mikael, 05:08:01, 2251) Ström Fredrik, Andreas ström transport ab, 05:08:02, 2276) Streith Patrick, Sibiriens Atlet Klubb, 05:09:41, 2277) Carlsson Peter, 05:09:46, 2284) Rytter Hans, KBK Falun, 05:10:15, 2335) Sares Conny, 05:12:48, 2341) Lehtinen Göran, 05:13:15, 2355) Tobiasson Tomas, Korpen Orsa, 05:14:11, 2362) Lindberget Christoffer, 05:14:29, 2370) Johansson LeIF, 05:15:07, 2376) Onur Oktay, H. Östberg, 05:15:30, 2377) Jansson Daniel, H.Östberg, 05:15:30, 2384) Karlsson Kalle, H.Östberg, 05:15:46, 2385) Wilhelmsson Henrik, Rembo ik, 05:15:46, 2387) Pettersson Anders, 05:15:51, 2388) Perjons Yngve, Dala-Floda IF, 05:15:51, 2389) Sundström Lars, Falu IK, 05:16:00, 2394) Johansson Jonny, 05:16:38, 2395) Esplund Niss Patrick, Actic Falun, 05:16:48, 2443) Mattsson Mikael, 05:18:42, 2451) Laggar Mats, Rättviks judoklubb, 05:19:04, 2484) Pajuste Per, 05:21:36, 2502) Forsell Tomas, 05:22:40, 2516) Olsson LeIF, 05:23:18, 2517) Emilsson Folke, 05:23:21, 2524) Stiko Göran, 05:23:51, 2533) Lindberg Per, 05:24:10, 2540) Rosén Mathias, 05:25:05, 2545) Koppla Patrik, 05:25:36, 2565) Gradén Per Arne, 05:26:40, 2566) Åberg Anders, Paradiset CK, 05:26:43, 2653) Barkman Erik, 05:33:00, 2655) Gustavar Anders, 05:33:07, 2664) Löberg Einar, 05:33:33, 2689) Johansson Michael, 05:36:09, 2698) Hag Benny, 05:36:45, 2705) Herlin Robert, 05:37:40, 2726) Hellman Henrik, 05:39:54, 2728) Salåker Peter, Gördalen backcountry, 05:40:02, 2729) Risvall Andreas, Gördalen Backcountry, 05:40:02, 2731) Börjesson Petter, Tom Simpsons minnesklubb, 05:40:13, 2732) Risberg Peter, 05:40:16, 2750) Klarström Per-Olof, 05:41:50, 2753) Viklund Alfred, 05:42:02, 2760) Nordström Mats, 05:42:27, 2773) Gällstedt Tomas, 05:43:36, 2780) Stenberg Martin, 05:44:05, 2781) Stenberg Marcus, 05:44:06, 2816) Grönland Karl, Rörbäcksnäs IS, 05:47:30, 2817) Thors Alfred, Sälens IF, 05:47:30, 2861) Tegelberg LeIF, 05:53:06, 2862) Enochsson Jan Erik, 05:53:07, 2876) Nordström Jan, 05:54:25, 2915) Grinden Johan, 05:56:51, 2924) Ehrin Henrik, IFK HEDEMORA OK, 05:57:39, 2963) Engvall Peter, 06:01:55, 2967) Lindgren Håkan, 06:02:11, 3004) Svedbo Fredrik, 06:08:39, 3020) Jonell Peter, Ornäs IK, 06:10:52, 3023) Michaelsson Per, 06:11:35, 3025) Jansson Per Erik, 06:11:50, 3028) Lindhe Magnus, 06:12:19, 3038) Brännlund Mats, 06:14:32, 3039) Hammarberg Peter, 06:15:18, 3081) Westberg Erik, 06:22:41, 3114) Vikström Lars, 06:28:36, 3160) Wesström Anders, 06:36:34, 3173) Rynéus Torbjörn, 06:39:52, 3179) Andersson LeIF, Loos IF, 06:42:15, 3181) Homman Martin, 06:42:24, 3199) Halonen Juhani (FIN), 06:50:41, 3203) Eriksson Christoffer, 06:51:20, 3206) Finnkvist Håkan, 06:51:39, 3252) Holgersson Roland, 07:31:37.

Cykelvasan Öppet Spår (damer): 1) Wallin Johanna, IBM-klubben, 03:30:13, 2) Bertlin Johanna, 03:35:36, 3) Lundberg Mari-Louise, Fredrikshofs CK, 03:40:02, 22) Chapman Louise, 03:56:37, 24) Grönoset Sara, Velodrom CK, 03:57:36, 28) Jansson Jenny, Pure Water Scandinavia AB, 03:58:40, 33) Palmborg Anna, 04:00:12, 41) Nordin Malin, CK Uven, 04:01:58, 55) Eriksson Mia, Rembo ik, 04:07:43, 56) Jöhnemark Anna, ICA-handlarnas IF, 04:08:03, 69) Lantz Julia, 04:12:50, 73) Gestholm Pernilla, Falu ck, 04:15:30, 81) von Holst Maria, 04:19:08, 83) Gransell Monika, 04:19:10, 84) Blomqvist Ida, 04:19:47, 85) Sares Lina, 04:19:49, 94) Svahn Emma, Dalaporten OL, 04:20:42, 107) Ranerfors Kristina, Rembo IK, 04:23:50, 108) Lawner Nenne, 04:23:53, 118) Eriksson Emma, 04:25:42, 122) Wallfelt Ninni, 04:26:02, 124) Selin Malin, 04:27:07, 127) Brandström Maria, 04:28:13, 132) Örnlind Maria, ck Barkdamm, 04:28:46, 149) Wallner Susanne, 04:32:40, 156) Bodin Wester Åsa-Lena, CK Naten, 04:34:55, 157) Difs Evelina, 04:34:57, 163) Tenlén Halvarsson Victoria, 04:35:44, 169) Lissbol Johanna, 04:37:31, 179) Ingvarsson Annika, Falun, 04:38:01, 196) Andersson Lisa, Team Ormsalva AC, 04:40:09, 197) Skyllberg Emma, 04:40:22, 208) Leijon Aino, Rembo IK, 04:42:46, 210) Sjögren Liselotte, Rembo IK, 04:42:57, 217) Andersson Alva, Venjans AIK, 04:44:19, 230) Almqvist Katarina, 04:46:19, 231) Eränen Madelen, 04:46:49, 313) Mörk Linda, 04:55:08, 314) Wigg Sofia, Venjans aik, 04:55:14, 316) Johansson Jacques Anna, 04:55:23, 317) Larssson Anna, 04:55:34, 318) Fahlström Therese, 04:55:57, 326) Måg Erika, 04:56:44, 334) Heed Suzanne, 04:57:19, 338) Lindström Jenny, 04:57:54, 342) Nyström Charlotta, 04:58:01, 344) Gunberger Elinor, 04:58:27, 355) Matsson Ing-Marie, venjans aik, 04:59:25, 360) Rälg Matilda, 04:59:52, 363) Janbjer Linnea, 04:59:59, 371) Watz Monica, 05:01:09, 379) Almqvist Annlouise, IFK Mora SK, 05:02:39, 389) Hases Linda, 05:04:03, 395) Rosén Malin, Sågmyra SK, 05:05:10, 406) Bergsten Pernilla, 05:07:17, 411) Bäckebo Anna-Carin, 05:08:02, 416) Langörgen Carina, 05:08:49, 419) Riesenfeld Carin, 05:09:03, 423) Brömses Erika, 05:09:41, 433) Angantyr Susanna, Västeränga cyklister, 05:11:11, 446) Skoglund Lotta, 05:12:43, 453) Janis Diana, 05:13:46, 458) Igel Torhild, 05:14:30, 480) Dufbäck Emma, 05:16:50, 483) Eriksson Marie, IFK Mora, 05:17:25, 487) Eriksson Helene, Rembo IK, 05:17:57, 490) Bogsveen Jessica, 05:18:25, 492) Eriksson Johanna, 05:19:06, 495) Hall Catrin, 05:19:40, 509) Sandberg Annika, 05:22:21, 532) Åberg Anna, Paradiset CK, 05:26:42, 534) Hedlund Gudrun, 05:26:45, 542) Backlund Anna Lena, 05:27:11, 564) Eriksson Catrine, Bjursås IK, 05:29:28, 565) Broman Kristina, 05:29:28, 571) Mårs Anneli, 05:30:09, 598) Samuelsson Pauline, Tälllberg, 05:33:48, 624) Hermansson Ingalill, 05:37:40, 632) Lood Katarina, 05:38:58, 633) Agneteg Emma, 05:38:58, 634) Bertals Maria, 05:39:15, 660) Rosén Marie, friskvård borlängeenergi, 05:42:04, 671) Granath Annelie, 05:44:12, 676) Heed Louise, 05:44:57, 688) Eklöf Orjala Annelie, 05:46:50, 718) Åkerström Carina, 05:51:12, 725) Björk Maria, 05:51:59, 737) Törnqvist Lina, 05:53:11, 761) Viklund Maria, 05:55:47, 762) Åberg Matilda, 05:55:47, 767) Granström Therése, 05:56:25, 791) Niss Kristina, Actic Falun, 06:00:28, 809) Schulz Malin, Sälens Idrottsförening, 06:03:24, 810) Lindgren Madeleine, 06:03:30, 815) Lindgren Elisabeth, 06:04:20, 827) Lantz Birgitta, 06:07:15, 845) Jonell Ulrika, Ornäs IK, 06:10:50, 852) Jansson Elisabeth, 06:11:50, 863) Karlsson Åsa, 06:14:08, 870) Walter Pernilla, 06:15:16, 874) Klarqvist Eriksson Marita, 06:15:56, 876) Bergkvist Alicia, Källbottens Idrottsklubb, 06:16:31, 880) Mellegård Charlotta, Källbottens Idrottsklubb, 06:17:05, 893) Falk Tina, 06:21:44, 895) Pettersson Åsa, 06:21:50, 900) Frieberg Sofie, 06:23:04, 926) Flor'En Mona-Lisa, 06:27:38, 941) Järnberg Ing-Marie, 06:30:47, 991) Stenberg Andersson Birgitta, Loos IF, 06:42:16, 1006) Nordquist Linnéa, 06:47:01, 1016) Tägt Sanna, Siljansnäs Skid-och löparklubb, 06:51:01, 1018) Finnkvist Carina, 06:51:37, 1052) Jäderström Yvonne, 07:09:28.

Cykelvasan 45 (herrar): 1) Jäderberg Ola, 01:28:05, 2) Carlsson Mathias, 01:30:27, 3) Eriksson Fredric, Gävle CA, 01:32:14, 7) Killberg Stefan, BränsleBolaget AB, 01:33:54, 9) Kluck Mårten, Perbellum SS, 01:34:29, 12) Andersson Jonas, Falu ck, 01:34:55, 18) Söderström Anders, Assemblin VS, 01:36:25, 23) Hagberg Magnus, 01:37:56, 28) Grip Eddie, 01:39:30, 31) Lindstedt Benny, Clas Ohlson IF, 01:40:17, 33) Sixtensson Daniel, 01:40:29, 34) Trogen Erik, Ik Segro, 01:40:34, 35) Helin Erik, Mora-Noret, 01:40:35, 45) Heineman Håkan, 01:42:43, 46) Modigs Lars, 01:42:44, 50) Sundström Johan, 01:43:14, 52) Nyström Steve, 01:43:29, 54) Bergkvist Isak, Bjursås IK, 01:43:59, 60) Östling Peter, 01:44:44, 67) Hagström Tomas, Mockfjärds Atletklubb, 01:45:44, 68) Eriksson Emil, 3M klubben, 01:45:52, 72) Fernström Jon, 01:45:59, 73) Wellert Per, 01:46:07, 75) Långberg Benny, Insjön, 01:46:12, 85) Liss Börje, Bjursås, 01:47:32, 94) Lundström Ola, 01:48:29, 103) Andersson Niklas, AB Karl Hedins IF, 01:50:04, 104) Johansson Lars, 01:50:05, 108) Lundeqvist Karl-Göran, Dala-Järna IK cykel, 01:50:26, 116) OLSSON PER, DJIK Cykel, 01:50:44, 118) Andersson Anton, Falu ck, 01:50:53, 129) Fernström Bengt, 01:51:56, 135) Färnström Albin, Rembo ik, 01:52:43, 136) Färnström Mikael, Rembo ik, 01:52:43, 137) Vennström Per, idre sk, 01:52:48, 140) Lönnerdal Jacob, 01:53:04, 143) Östling Alexander, 01:53:20, 166) Tönnberg Joakim, 01:55:01, 169) Bergqvist Calle, 01:55:09, 173) Larsson Lars, 01:55:34, 186) Ek Gustav, 01:56:00, 191) Erlandsson Göran, IK Jarl, 01:56:18, 194) Hast Patrik, Pratamera.nu - Psykologisk behandling online, 01:56:36, 201) Alderfeldt Morgan, Sockertoppen IF, 01:57:15, 206) Semb Axel, Smk Dala Falun, 01:57:21, 211) Karlsson Sten-Håkan, mora, 01:57:35, 218) Hellsten Johnny, 3M klubben, 01:58:09, 221) Söderdahl Daniel, 3M Klubben, 01:58:18, 223) Eriksson Erik, Malungs IF, 01:58:24, 242) Isebrink Roland, 01:59:02, 249) Ulars Emanuel, 01:59:11, 250) Hertz Clas-Håkan, 01:59:17, 266) Jonsson Martin, 01:59:57, 268) Engström Jan, 02:00:01, 274) Kungs Christer, 02:00:27, 280) Lindh Magnus, 02:00:39, 282) Selderman Pontus, 02:00:50, 289) Sjögren Mats, Sundborns GoIF, 02:01:01, 294) Knuts Niclas, Malungs IF, 02:01:15, 295) Kahr Oskar, 02:01:16, 304) Näs Joel, 02:01:43, 311) Belin Henrik, Byggutbildning STAR, 02:02:04, 322) Axelsson Per Åke, 02:02:32, 326) Nyhlén Patrik, Säter, 02:02:41, 335) Hellsten Johan, Tesab IF, 02:02:57, 337) Eriksson Ingvar, 02:03:03, 348) Lekaregård Pontus, 3M Svenska AB, 02:03:43, 353) Wikström Oskar, Sälens if, 02:03:49, 354) Binning Lasse, 02:03:49, 358) Petterson Jimmy, 02:04:02, 359) Eggen Erik, Söderbärke GoIF, 02:04:07, 364) Bergman Mattias, 02:04:20, 373), Sundholm Torvald, Mora CK, 02:05:03, 383) Sandvik Markus, Brandskyddslaget, 02:05:33, 389) Bäck Edvin, 02:05:44, 398) Olsson Jörgen, 02:06:15, 407) Wangenfors Anders, 02:06:34, 408) Sander Greger, 02:06:35, 412) Malmström Magnus, Tour de kramp, 02:06:45, 413) Norrman Mattias, Tour de kramp, 02:06:46, 416) Nilsén Leif, 02:06:49, 425) Ernlund Sverker, 02:07:21, 435) Hultqvist Viktor, 02:07:44, 445) Olsen Kevin, 02:08:16, 448) Sjögren Niklas, Byggutbildning STAR, 02:08:19, 45) Toregard Göran, 02:08:40, 468) Särnblad Morgan, 02:09:13, 474) Gustafsson Kjell, 02:09:33, 479) Kånåls Ingemar, 02:09:38, 483) Ljudén Håkan, 02:09:48, 488) Frosch Stefan, 02:10:08, 493) Svensson Lars-Erik, 02:10:34, 497) Willer Lars, 02:10:42, 498) Klinga Per, 02:10:46, 501) Bodin Anders, 02:10:48, 512) Eriksson Daniel, 02:11:24, 516) Svensson Mikael, 02:11:40, 520) Liljenhag Per Olof, 02:12:04, 532) Loman Peter, 02:12:43, 543) Åkärbjär Sebastian, IFK Mora OK, 02:13:22, 544) Gärdin Lennart, insjön, 02:13:28, 559) Jennervall Per, 02:14:07, 560) Thor Fredrik, 02:14:07, 577) Kahr Fredrik, 02:14:37, 586) Hedlund Bo, 02:15:12, 595) Mopers Ola, IFK Mora FIK, 02:15:36, 596) Mopers Arvid, IFK Mora FIK, 02:15:36, 603) Wenngren Göran, Byggutbildning STAR, 02:15:51, 604) Halvarsson Stark Lars, Nås IF, 02:15:52, 606) Näs Hans Olof, Kråkbodarnas IK, 02:15:54, 610) Lantz David, 02:16:08, 612) Karls Daniel, IK Jarl, 02:16:11, 613) Hallin Sven, 02:16:13, 618) Larsson Thomas, 02:16:23, 628) Bergqvist Simon, 02:16:48, 629) Leijon Tomas, 02:16:51, 630) Mattsson Anders, IK Segro, 02:16:52, 631) Martinsson Filip, Venjans AIK, 02:16:52, 632) Martinsson Torbjörn, Venjans AIK, 02:16:53, 636) Lundström Jesper, 02:17:15, 637) Hållander Bosse, 02:17:17, 640) Lundgren Elias, 02:17:28, 641) Lundgren Torbjörn, 02:17:28, 642) Fagrell Mats, 02:17:32, 645) Nilima Marcus, 02:17:42, 651) Alfsson Conny, 02:18:03, 661) Hansson Per Arne, FM Mattsson Mora Group AB, 02:18:28, 663) Jonsson Lars, Dalregementets IF, 02:18:46, 692) Reutenberg Samuel, AXA sports club, 02:20:21, 693, Berggren Thobias, 02:20:22, 695) Bergqvist Rickard, 02:20:24, 702) Lidman Johan, Falu CK, 02:20:34, 703, Lidman Max, Falu CK, 02:20:35, 706) Liss Tommy, 02:20:52, 710) Boström Tomas, Mora Siljan Ventilation AB, 02:21:05, 716) Eriksson Leo, 02:21:28, 721) Larsson Sören, 02:21:40, 722) Lindberg Rasmus, Avesta OK, 02:21:45, 727) Norman Daniel, 02:21:54, 728) Strandberg Klas, AB Karl Hedin IF, 02:21:55, 730) Nalén Erik, AB Karl Hedin IF, 02:21:57, 732) Stam Christer, Sälen Buss AB, 02:21:58, 734) Norman Thomas, 02:22:01, 738) Moritz Berth-Owe, 02:22:15, 758) Sahlberg Lars, leksands OK, 02:23:12, 760) Davidsson Stig, Morapostens IF, 02:23:19, 771) Heineman Mattias, 02:23:56, 786) Lärkas Christer, 02:25:03, 787) Glad Gustav, 02:25:07, 788) Glad Stefan, 02:25:07, 798) Hallin Peter, 02:25:23, 800) Eriksson Roger, Axa sportklubb, 02:25:30, 805) Andersson Linus, 02:25:54, 811) Lyttbacka Bo, Vasaloppsklubben Hedemora, 02:26:16, 824) Storgärds Bengt, AB Karl Hedin IF, 02:26:46, 830) Höök Niklas, 02:27:07, 837) Johansson Mikael, 02:27:34, 838) Lilenthal Niklas, 3M Klubben, 02:27:35, 845) Frenell Håkan, Vasaloppsklubben Hedemora, 02:28:00, 854) Fridolfsson Magnus, StoraTuna OK, 02:28:23, 859) Fredriksson Karl, 02:28:40, 860) Fredriksson Magnus, 02:28:42, 862) Holmström Anders, 02:28:47, 866) Stråhle Alexander, 02:29:07, 872) Joons Lars, 02:29:25, 876) Brändholm Mikael, Lima IF, 02:29:35, 877) Hedlund PerÅke, 02:29:44, 896) Stålberg Ove, 02:31:32, 899) Persson Jan Erik, 02:31:49, 901) Svensson Ove, 02:31:54, 909) Ericson Jim, 02:32:25, 910) Östling Magnus, CK Natén, 02:32:27, 913, Högvall Magnus, 02:32:35, 921) Gustafsson Thomas, 02:33:04, 922) Berglund Christoffer, 02:33:07, 927) Bertilsson Görgen, 02:33:32, 948) Åhlberg Johan, 02:34:53, 951) Andersson Mikael, 02:35:14, 959) Sjönnebring Magnus, 02:35:36, 965) Hagberg Örjan, Mora mast, 02:35:54, 972) Sand Kenneth, Team Formsvacka, 02:36:35, 980) Lind Emil, 02:37:33, 981) Lind Johan, 02:37:40, 982) Andersson Albin, 02:37:43, 984) Isebrink Niklas, Clas Ohlsons IF, 02:37:49, 991) Jones Robin, 02:38:29, 992) Jones Adam, Falu CK, 02:38:29, 996) Hållander Bengt, 02:38:53, 997) Hansson Fredrik, 02:38:56, 999) Reutenberg Glenn, AXA sports club, 02:39:11, 1000) Kvist Anders, Öje IF, 02:39:18, 1002) Johansson Calle, Grycksbo, 02:39:32, 1010) Englund Håkan, Brovallens IF, 02:40:21, 1011) Johansson Eric, OK Kåre, 02:40:24, 1014) Wiklund Anders, 02:40:34, 1016) Halldén Gustav, 02:41:00, 1019) Melin Peter, 02:41:19, 1022) Reutenberg Linus, 02:42:05, 1023, Lundqvist Sören, IFK Mora, 02:42:09, 1039) Ziesnitz Oskar, Sågmyra SK, 02:43:47, 1040) Ziesnitz Thomas, Sågmyra SK, 02:43:47, 1049) Eriksson Kent, 02:45:16, 1053, Johansson Nicklas, Ok Kåre, 02:45:28, 1057) Arrias John, 02:45:41, 1062) Ersson Lars, Envikens IF, 02:45:53, 1085) Sandqvist Peter, 02:49:01, 1095) Jonsson Hans-Gunnar, Domnarvets GoiF, 02:50:04, 1100) Mossberg Ville, 02:50:52, 1121) Bäck Conny, 02:54:04, 1127) Lundberg Johan, 02:56:20, 1129) Hedberg Nias, Rörbäcksnäs IS, 02:56:27, 1135) Wallman Jonas, 02:57:28, 1136) Forsström Michael, 02:57:45, 1152) Svensson Joakim, 02:59:45, 1178) Drott Torbjörn, 03:06:19, 1180) Ilbäcks Dan, Green Suffer, 03:06:27, 1218) Reutenberg Johannes, AXA sports club, 03:13:59, 1226) Karlsson Johan, 03:17:27, 1227) Elofson Per, 03:18:52, 1229) Håll Nils, 03:18:54, 1242) Hellström Östling Jesper, axa sports club, 03:26:46, 1248) Busk Torbjörn, 03:30:05, 1282) Savinainen Kalle, 04:24:25, 1287) Svensson Henrik, 04:40:02.

Cykelvasan 45 (damer): 1) Schumann Susi, Ren Kost, 01:34:38, 2) Bolstad Hilde, 01:40:42, 3) Nyberg Maria, Dala-Järna IK, 01:43:52, 23) Robertsson Anna, Falun, 01:55:52, 30) Hansson Agneta, 01:57:13, 31) Bäckman Cecilia, pratamera.nu - psykologisk behandling online, 01:57:18, 38) Norberg Anna, 3M Klubben Gagnef, 01:58:08, 40) Sjögren Linnea, Sundborns GoIF, 01:59:32, 46) Grundin Tina, Mora Cykelklubb, 02:00:46, 51) Eld Maria, Domnarvets goif, 02:01:54, 52) Lekaregård Marie, 3M Svenska AB, 02:02:14, 55) Bengtsson Yvonne, Korsnäs IF SK, 02:02:26, 59) Kagre Lisbeth, 02:02:54, 70) Söderberg Maria, Limo sweden, 02:03:31, 77) Fredriksson Lovisa, 02:04:04, 81) Ramsell Kristin, 3M klubben, 02:04:20, 87) Stenberg Frida, team Stenberg! :D, 02:05:04, 90) Olsson Anki, SöderbärkeGoIF, 02:05:26, 106) Hampus Sofia, 02:06:50, 108) Stenis Inez, 02:06:52, 125) Nolåkers Pernilla, 02:08:54, 134) Berlin Emelie, 02:09:57, 138) Larsson Marie, FaluCK, 02:10:27, 141) Dahlström Ann-Sofie, Idre SK, 02:10:33, 158) Gustafsson Jennie, Rembo IK, 02:11:41, 164) Eriksson Barbro, Karlsbyhedens OK, 02:12:16, 166) Lundström Inger, 02:12:29, 167) Ernlund Helena, 02:12:31, 168) Loman Wilma, 02:12:43, 178) Nylen Sofia, 02:14:11, 179) Jonsson Monica, 02:14:17, 180) Jenssen Jessica, Idre SK, 02:14:18, 187) Bud Annette, Moramast AB, 02:14:46, 200) Back Anna, 02:16:01, 201) Johansson Marie, 02:16:10, 202) Karls Knutsson Felicia, IK Jarl, 02:16:13, 203) Storm Maria, 02:16:18, 204) Johansson Josefine, Älvdalens Cykelklubb, 02:16:21, 210) Bengtsdotter Madelene, 02:17:09, 234) Berntsson Linnea, 02:18:39, 239) Johansson Veronica, 02:18:54, 251) Modin Linda, 02:19:31, 258) Sundh Lina, 02:20:22, 272) Janeröd Cecilia, 02:21:02, 274) Jönsson Carina, Mora Siljan ventilation, 02:21:04, 276) Kahr Anna, 02:21:11, 283) Kruse Lena, 02:21:58, 285) Åberg Maria, Rembo ik, 02:22:00, 291) Janeröd Katrin, 02:22:16, 295) Willman Catarina, 02:22:29, 302) Drejholt Ewa, 02:22:57, 306) Eriksson Yvonne, Mora Postens IF, 02:23:19, 308) Eriksson Rebecca, 02:23:32, 309) Fredriksson Anna, 02:23:38, 317) Haglund Anna Karin, 02:24:08, 318) björk anette, 02:24:13, 334) Dicander Johanna, 02:25:23, 336) Lehtinen Linda, 02:25:23, 338) Lundell Therese, 02:25:30, 344) Sigfrids Christina, Söderbärke GoIF, 02:25:52, 345) Burgaz Karin, Tofta Brunn, 02:25:52, 349) Arwidson Lif Rebecka, 02:26:15, 357) Holmström Hanna, 02:26:52, 375) Lindström Mikaela, 02:28:00, 380) Lidman Louise, 02:28:13, 383) Vestberg Tilda, 02:28:16, 385) Fridolfsson Linnea, Stora Tuna OK, 02:28:20, 395) Lind Carina, Sportklubben, 02:28:35, 432) Lundström Catarina, 02:32:25, 434) Fläck Mari, Grycksbo IF/OK, 02:32:33, 443) Hansén Gustafsson Gunbritt, 02:33:03, 444) Johansson Emelie, 02:33:06, 469) Fläck Engla, Grycksbo IF OK, 02:34:34, 480) Larsson Anna-Karin, 02:35:09, 481) Nohrstedt Karina, Söderbärke GOIF, 02:35:12, 483) Stålberg Ann Mari, 02:35:30, 497) Svärd Zandra, 02:36:13, 501) Look Cecilia, 02:36:53, 506) Halldén Greta, 02:37:05, 524) Larsjörs Lena, 02:38:54, 537) Johansson Hanna, 02:39:34, 556) Jansson Anna-Lena, 3 M Klubben, 02:41:19, 564) Andersson Marie, 02:42:08, 565) Andersson Elin, 02:42:08, 581) Wickman Amanda, 02:42:59, 584) Fernström Anna-Lena, 02:43:04, 591) Eggen Marie, 02:43:54, 598) Jernberg Johanna, Qwarnsvedens Triathlonklubb, 02:44:28, 606) Walfridsson Astrid, 02:45:04, 612) Brottare Emelie, 02:45:16, 616) Nordlund Sofia, 02:45:33, 629) Bergman Anna-Karin, 02:47:02, 634) Mattson Sofia, Axa Sports Club, 02:47:47, 644) Larsson Åsa, 02:48:54, 648) Lindberg Eva, 02:49:19, 649) Johansson Annakarin, Bärke Beerbikers, 02:49:22, 666) Nordberg Marie, 02:51:05, 667) Qvarnström Jennifer, 02:51:05, 672) Goop Åsa, 02:52:05, 699) Olsson Ingmarie, 02:54:47, 702) Hjort Yohanna, 02:55:12, 705) Ekström Berit, 02:55:53, 706) Gabrielsson Matilda, Älvdalens Cykelklubb, 02:55:57, 707) Gabrielsson Monica, Älvdalens Cykelklubb, 02:55:57, 711) Bergqvist Emma, 02:56:07, 712) Lundberg Enni, 02:56:19, 713) Andersson Charlie, Rörbäcksnäs IS, 02:56:28, 731) Malm Karin, Bärke beer bikers, 02:59:00, 740) Emretsson Malin, 03:00:07, 743) Nyberg Merat, Domnarvets GoIF, 03:00:41, 744) Öberg Mari, 03:00:59, 748) Eliasson Mimmi, Sälens IF, 03:01:30, 749) Lissdaniels Hilma, Sälens IF, 03:01:30, 751) Svensson Jansson Laila, 03:01:43, 774) Johansson Kristina, 03:06:27, 775) Emretsson Emilia, 03:06:34, 777) Lindh Anna, 03:06:46, 786) Hallström Therese, 03:07:53, 789) Svensson Eva, 03:08:10, 791) Olsson Astrid, 03:08:25, 820) Seppälä Louis, 03:12:27, 848) Karlsson Helghe Eva, 03:17:27, 883) Höijer Åsa, 03:26:57, 887) Persson Annmarie, 03:27:18, 896) Pessoa Silvia, Uruguay, 03:30:29, 913) Eld Monica, 03:40:33, 924) Johansson Lina, 03:52:10, 926) Bertilsson Amanda, 03:58:26, 941) Järnemark Mona, 04:40:00.

Cykelvasan 30 (motion, herrar): 1) Dahlin Daniel, Ski Bike Run, 01:02:27, 2) Rosencrantz Lars, Aktivitus SC, 01:03:41, 3) Johansson Nils, IK Hakarpspojkarna, 01:10:44, 5) Tschirschky Andreas, 01:10:59, 9) Andersson Patrik, 01:12:49, 21) MyhlbaCK Petter, CloCKwork, 01:17:28, 22) MyhlbaCK Alvar, CloCKwork, 01:17:41,23) Unger Isak, Falu CK, 01:17:49, 24) Unger Mikael, Falu CK, 01:17:49, 27) Schneider Jan, 01:18:25, 29) Rennermalm Anders, Lima IF, 01:18:57, 37) Eklöf Oskar, Rembo IK, 01:19:50, 38) Eklöf Johan, Rembo IK, 01:19:52, 66) Muller Willi, 01:23:41, 73) Carlsson Stefan, Velodrom CK, 01:24:09, 75) Carlsson Herman, Falu CK, 01:24:10, 80) Shearer David, Västerbergslagens OL, 01:24:24, 86) Bengtsson Grund Isak, Falu CK, 01:25:01, 87) Eriksson BäCKström Albin, Rembo IK, 01:25:09, 98) Hallin Emil, 01:26:05, 126) Hedmark Melker, 01:27:36, 127) Lutteman Lukas, 01:27:40, 141) Pihlström Jonas, 01:29:04, 149) Kansell Viktor, Selja-Långlets IK, 01:29:30, 154) Persson Hugo, 01:29:39, 170) Wallin Anders, 01:31:06, 175) Dahlgren Malte, Borlänge CK, 01:31:28, 177) Edefors Casper, 01:31:33, 182) Björklund Axel, Falu CK, 01:31:53, 183) Aspgren Lucas, Krylbo IF P03) 01:31:54, 190) Sparf Jesper, 01:32:06, 191) Eriksson Rolf, 01:32:08, 193) Bengtsson Anders, Korsnäs IF SK, 01:32:14, 207) Vilhumsen Rasmus, 01:32:56, 216) Löfgren Sigge, Falun CK, 01:33:30, 217) Löfgren Mikael, 01:33:33, 226) Ramström Marcus, 01:33:54, 232) Johansson Sven Ivan, 01:34:06, 233) Wiborg Noel, CK Uven, 01:34:13, 236) Wiborg Pär, 01:34:19, 240) Morelius Albin, CK Natèn, 01:34:22, 243) Sandström Alfred, 01:34:27, 244) Villumsen Anders, 01:34:28, 246) Tunström Rino, Horndals IF, 01:34:39, 248) Axelsson Anders, 01:34:41, 250) Olsson Robert, Tour De Kramp, 01:34:49, 254) Wikström Pontus, 01:35:02, 258) Andersson Felix, Ck Naten, 01:35:10, 259) Andersson Per, Ck Naten, 01:35:12, 260) Hållmarker Jonas, 01:35:20, 260) Hållmarker Albin, 01:35:20, 264) Pettersson Mikael, Clas Ohlson IF, 01:35:25, 267) Bergkvist Peter, 01:35:39, 268) Bergkvist André, Ludvika CSK, 01:35:41, 269) Ring Tomas, IFK Mora, 01:35:44 270) Wik Adam, Sollerö IF, 01:35:46, 272) Bälter Albert, 01:35:51, 280) Gestholm Gustav, Falu CK, 01:36:28, 283) Gestholm Magnus, 01:36:34, 305) Jones Terje, Team Jobecon, 01:37:30, 307) Sävenmark Rasmus, 01:37:33, 309) Thunblad Fredrik, 01:37:43, 310) Thunblad Alfred, 01:37:44, 315) Ersson Elias, 01:37:52, 316) Kihl Artur, CK Natén Säter, 01:37:53, 322) Svahn Mattias, IFK Mora, 01:38:08, 323) Holmberg Johan, Kais Mora, 01:38:09, 324) Holmberg Carl, 01:38:10, 326) Svahn Alexander, IFK Mora, 01:38:11, 330) Bergman Oskar, IFK Mora SK, 01:38:22, 332) Bergman Erik, IFK Mora SK, 01:38:24, 335) Blårand Victor, IFK Mora, 01:38:29, 336) Löfberg Anders, 01:38:33, 340) Fredriksen Trond, 01:38:41, 348) Östlund Olle, 01:38:50, 370) Widelund Jakob, 01:39:34, 375) Sörlin Alvin, IFK Mora, 01:39:57, 376) Sörlin Kent, Edsele AIK, 01:39:57, 378) Hedmark Christer, 01:40:04, 381) Johansson Martin, 01:40:07, 382) WibeCKer Andreas, 01:40:07, 383) Jonsson Stefan, 01:40:08, 384) Eriksson Nils-Erik, 01:40:10, 390) Mattson Fredrik, 01:40:37, 391) Mattson Elias, 01:40:38, 394) Sissel Hugo, 01:40:45, 396) Mix Alfred, Ck Naten Säter, 01:40:46, 399) Mix Håkan, Ck Naten Säter, 01:40:48, 411) Björk Emil, Rembo Ik, 01:41:06, 415) Eriksson Tommy, 01:41:11, 421) Björk Ola, 01:41:20, 424) Rönnberg Niclas, FaluCK, 01:41:22, 436) Svensson Emil, CK Parr, 01:41:49, 437) Svensson Hans, CK Parr, 01:41:49, 453) Norberg Gustav, Borlänge CK, 01:42:21, 459) Samuelsson Emil, 01:42:32, 465) Samuelsson Pär, 01:42:41, 466) Samuelsson Joel, 01:42:43, 468) Eriksson Gustav, 01:42:48, 470) Eriksson Torbjörn, 01:42:50, 471) Price Lars, 01:42:52, 474) DiCKfors Staffan, Rembo Ik/pumphusets rullskidcenter, 01:43:03, 489) Eriksson Edvin, IFK Mora, 01:43:31, 493) Klys Axel, 01:43:43, 497) Åberg Jesper, Rembo ik, 01:43:55, 498) Åberg Ulf, Remboik, 01:43:57, 499) Holmström Herman, IFK Mora Alpina, 01:44:00, 505) Nordmark Oliver, 01:44:12, 506) Nordmark Stefan, 01:44:12, 513) Lundberg Elias, 01:44:34, 516) Hvittfeldt Albin, IFK Mora Fotboll, 01:44:39, 517) Lindgren Olle, CK Natén, 01:44:46, 518) Lindgren Jonas, CK Natén, 01:44:46, 534) Nyström Kent, 01:45:15, 536) Sjöö Tommy, 01:45:29, 537) Karlsson Reine, 01:45:36, 546) Glad Oscar, 01:45:45, 551) Gräfnings Axel, GryCKsbo IF OK, 01:45:52, 552) Jansson Anders, GryCKsbo IF OK, 01:45:53, 553) Turesson Lukas, 01:45:55, 554) Turesson Stefan, 01:45:55, 563) Andersson Anders, 01:46:15, 566) Jemth Peter, 01:46:20, 567) Jemth Edvin, 01:46:21, 570) Hård Nils, 01:46:30, 574) Andersson Erik, 01:46:37, 577) Peltomaa Markus, 01:46:43, 595) Ericson Tobias, 01:47:14, 600) Welander Sigge, Falu CK, 01:47:26, 601) Welander Pierre, Falu CK, 01:47:27, 623) Sisell Sören, 01:48:10, 624) Sissel Edvin, 01:48:11, 628) Larsson Sten, 01:48:18, 629) Enlund Peter, 01:48:24, 630) Enlund William, 01:48:24, 639) Rydén Alfred, 01:48:46, 642) Börjesson Marcus, 01:48:53, 643) Börjesson Jens, Hagge byalag, 01:48:54, 644) Eriksson Kenneth, 01:48:56, 648) Lundberg Peter, 01:49:08, 660) Frost Olle, IFK Mora AK, 01:49:35, 664) Frost Mattias, IFK MORA ALPINA, 01:49:37, 681) Björkman Oliver, 01:50:30, 682) Lundgren Jörgen, Ledmont Bikers, 01:50:32, 683) Björkman Ove, 01:50:32, 685) Ivarsson Benjamin, Ledmont Bikers, 01:50:33, 686) Domnérus Melvin, Ledmont Bikers, 01:50:33, 688) KällbäCK Isak, 01:50:42, 693) Weiberth Anton, 01:50:51, 694) Weiberth Christer, 01:50:51, 703) Nilsson Johan, Borlänge CK, 01:51:12, 704) Frost Jonathan, Selja/Långlet IK, 01:51:12, 708) Lindgren Theo, 01:51:31, 710) Jonasson Robert, COIF, 01:51:37, 711) Nordström Emil, 01:51:40, 718) Hallin Vidar, 01:51:47, 721) Schollin Mattias, Ludvika, 01:51:59, 722) Björklund Jonas, 01:52:00, 723) Björklund Erik, 01:52:00, 723) Schollin Axel, Ludvika, 01:52:00, 747) Boberg Magnus, 01:52:58, 751) Gustafsson Per-Erik, CK Natèn, 01:53:01, 758) Hallin Loke, 01:53:07, 761) Stark Olof, Dala-Järna IK, 01:53:08, 762) Hallin Richard, 01:53:11, 772) Mårsén Wilmer, Lingheds IF, 01:53:18, 773) Borggren Hannes, 01:53:20, 774) Kristiansson Mats, Dala-Järna IK, 01:53:22, 779) Borggren Carl, 01:53:32, 780) Price Christer, 01:53:36, 780) Borggren Lars, 01:53:36, 788) Friström Seth, 01:53:50, 789) Daun Peter, 01:53:50, 792) Daun Isac, 01:53:54, 813) Grudin Gustav, 01:54:36, 822) Rydén Fredrik, Sälens IF, 01:55:14, 824) Rydén Sigge, Sälens IF, 01:55:15, 826) Ståhlkloo Viggo, Sollerö IF, 01:55:18, 834) Smedman Filip, Falun, 01:55:33, 839) Andersson Arne, Team Flamingo, 01:55:44, 841) Klingström Algot, 01:55:51, 842) Klingström Mikael, 01:55:51, 846) Bysell Filip, 01:56:00, 847) Bysell Thomas, 01:56:00, 850) Kjällberg Lasse, 01:56:12, 853) Modin Philip, 01:56:15, 854) Modin Anders, 01:56:15, 867) Sundin Lars, 01:56:43, 889) Karlsson Per-Erik, 01:57:21, 890) Karlsson Emil, 01:57:22, 902) Nilsson Torbjörn, Leeds United, 01:57:53, 906) Larsson Staffan, 01:57:56, 909) Hagberg Emil, CK Natén, 01:58:11, 917) Ivarsson Håkan, 01:58:22, 921) Andersson Sven, 01:58:29, 922) Andersson Arvid, Äppelbo aik, 01:58:33, 923) Persson Emil, 01:58:35, 924) Öhlen David, 01:58:36, 930) Klys Arvid, 01:58:47, 936) Andersson Gabriel, 01:58:56, 937) Andersson Magnus, 01:58:56, 938) Abrham Yafiet, 01:58:56, 957) Fransson Joakim, Falu CK, 01:59:55, 958) Juhlin Victor, 02:00:00, 959) Hansson Lars, Sälens IF, 02:00:00, 969) Lindahl Lars, Falu CK, 02:00:18, 973) Nielsen Noah, 02:00:34, 974) Nielsen Thor, 02:00:34, 975) Thomsson Jens, 02:00:37, 976) Thomsson ZaCK, 02:00:38, 980) Kjelleryd Eliott, 02:00:44, 993) Conradson Alfred, CK Uven, 02:01:34, 1002) Grop Andreas, 02:01:54, 1006) Djus Olle, CK Uven, 02:02:08, 1008) Djus Oskar, CK Uven, 02:02:09, 1030) Danielsson Per, 02:03:03, 1032) Larsson Jimmy, 02:03:06, 1033) Frimodigs Thelwin, Borlänge CK, 02:03:07, 1039) Persson Per-Åke, 02:03:23, 1041) Larson Daniel, 02:03:25, 1043) Johansson Oscar, Ifk Mora, 02:03:30, 1044) Johansson Magnus, 02:03:30, 1049) Johansson Melvin, 02:04:16, 1060) Lind Berg Herman, 02:04:53, 1061) Berg Jörgen, 02:04:53, 1074) Östling Lukas, 02:05:36, 1075) Östling Anders, 02:05:36, 1097) Lidman Ted, 02:06:50, 1100) KloCKar Hugo, 02:07:03, 1101) Källström Victor, Falu CK, 02:07:06, 1103) Källström Johan, Falu CK, 02:07:07, 1110) Karlsson Niklas, 02:07:35, 1112) Borg Richard, 02:07:48, 1131) Törnqvist Fredrik, 02:08:50, 1132) Hellgren Oskar, 02:08:53, 1136) Lundqvist Anton, 02:09:02, 1141) Johansson Per, 02:09:11, 1145) Jansson Anders, IK Segro, 02:09:25, 1149) Wallin Filip, Mora IK, 02:09:43, 1151) Sköld Calle, IVSCE, 02:09:52, 1153) Österberg Alvin, Borlänge CK, 02:09:57, 1158) Limell Oskar, 02:10:13, 1159) Norberg Samuel, 02:10:20, 1160) BÄCK HUGO, Team Ormsalva, 02:10:31, 1163) Norberg Stefan, 02:10:35, 1166) Thomsson Daniel, Älvdalens cykelklubb, 02:10:42, 1167) Thomsson Ola, Älvdalens cykelklubb, 02:10:45, 1170) Miram Adam, 02:11:00, 1171) Boberg Lars Erik, Falu FK, 02:11:03, 1181) Grudd Anders, Riset MTB Climbers, 02:11:18, 1182) Grudd Erik, Riset MTB Climbers, 02:11:19, 1186) Laggar Milton, 02:11:31, 1187) Stengårds Lars, Lima IF, 02:11:32, 1188) Tenlén Oskar, 02:11:33, 1189) Sollgard Norlin Markus, Riset MTB climbers, 02:11:33, 1191) Hellgren Anders, 02:11:34, 1192) Hellgren Joel, 02:11:34, 1193) Finnström André, Orsa sk, 02:11:35, 1207) Pettersson Hans, Mora, 02:12:22, 1220) Mäkinen Daniel, 02:13:20, 1235) Landström Joakim, Åshammars IK, 02:13:56, 1236) Landström John, Åshammars IK, 02:13:57, 1240) Pettersson Thomas, 02:14:25, 1245) Grudd Trogen Calle, 02:14:41, 1246) Åkerlund Malte, Sälens IF, 02:14:43, 1247) Sjöstedt Viggo, Sälens IF, 02:14:43, 1249) Sjöstedt Cornelis, Sälens IF, 02:14:45, 1250) Åkerlund Henrik, Sälens IF, 02:14:46, 1273) Rutkvist Ulf, CK Natén Säter, 02:16:04, 1275) Kaipe Oskar, 02:16:15, 1276) Österberg Magnus, Borlänge CK, 02:16:23, 1277) Mattsson Samuel, 02:16:27, 1284) Andersson Theo, Falu IK, 02:16:58, 1285) Andersson Henrik, Falu IK, 02:16:59, 1289) Möller Jan, 02:17:11, 1290) Kahr Sixten, 02:17:13, 1290) Kahr Andreas, 02:17:13, 1299) HammarbäCK Mats, Siljansnäs IF, 02:17:47, 1306) Sundkvist Stefan, Mora IK, 02:18:25, 1307) Lundberg Elias, Mora IK, 02:18:26, 1308) Beronius Isak, 02:18:31, 1332) Bäck Arvid, Team Ormsalva, 02:20:36, 1333) Bäck Johan, Team Ormsalva, 02:20:36, 1341) Pers Hugo, SJIK, 02:20:59, 1342) Pers Matts, SJIK, 02:20:59, 1344) Bjerneld Håkan, 02:21:27, 1368) Iggman William, 02:22:35, 1369) Iggman Andreas, 02:22:35, 1385) Grönberg Torbjörn, 02:23:13, 1409) Nilsson Åke, 02:24:51, 1411) Olsson Stefan, 02:25:10, 1414) Johansson Thomas, 02:25:21, 1418) Löfgren Tomas, 02:25:50, 1423) Edbom Johan, 02:26:06, 1424) Edbom William, 02:26:12, 1434) Howe Gustav, 02:27:04, 1440) Kjelleryd Edward, 02:27:35, 1442) Wadman Isac, Hemus cykelklubb, 02:28:06, 1449) Van Milligen Matt (NED), 02:28:24, 1450) Van Milligen Reijer (NED), 02:28:25, 1452) Bergström Nils, 02:28:30, 1462) Sjögren Daniel, 02:29:40, 1467) Nallgård Ludvig, 02:30:46, 1468) Nallgård Fredrik, 02:30:48, 1483) Darth Markus, 02:32:55, 1486) Hed Patrik, 02:33:16, 1487) Hed Oliver, 02:33:17, 1490) Tärnlund Karl, 02:33:31, 1513) Molvik Elias, 02:36:13, 1515) Hansson Julian, Sälens IF, 02:36:28, 1518) Karlsson Valter, 02:36:50, 1520) Hansson Loui, Sälens IF, 02:36:55, 1521) Hansson Martin, Sälens IF, 02:36:55, 1522) Widelund Rasmus, 02:37:08, 1523) Widelund Thobias, 02:37:09, 1535) Björkman Andreas, Domnarvets GOIF, 02:39:20, 1537) Torpmark Andreas, 02:39:27, 1545) Kriga Tengvall Teo, 02:40:13, 1554) Jönslars Hans, 02:40:48, 1558) Clarström Elis, 02:41:18, 1559) Clarström Anders, 02:41:20, 1568) Grimberg Stefan, 02:42:35, 1569) Calder Dennis, 02:42:43, 1575) Dannebro Källström David, 02:43:45, 1580) Calder Devin, 02:44:30, 1582) Borgersen William, 02:45:09, 1583) Borgersen Pär, 02:45:13, 1589) Elfvendahl Mats, 02:47:14, 1590) Axelsson Per, 02:47:38, 1593) Thelander Valter, Nusnäs IF, 02:48:35, 1594) Lergell Peter, 02:48:43, 1597) Cedervall Per, 02:48:59, 1598) Andersson Albin, 02:49:07, 1599) Andersson Lars, 02:49:08, 1606) Hjort Kian, 02:49:48, 1608) Grudin Per, 02:49:57, 1613) Pålsson Tomas, 02:50:56, 1614) Pernolf Robert, 02:51:09, 1618) Målare Isak, 02:51:21, 1627) Glad Filip, 02:54:47, 1628) Glad Emil, 02:54:48, 1630) Johansson Linus, Dala-Järna IK cykel, 02:54:50, 1648) Engström Jonas, Ck Uven, 02:58:45, 1660) Ziesnitz Emil, Sågmyra SK, 03:01:38, 1661) Heed Daniel, Oxbergs IF, 03:01:39, 1662) Hed Lars-Erik, Oxbergs IF, 03:01:41, 1663) Jonsson Johan, Falu CK, 03:01:49, 1664) Berglund Max, 03:02:00, 1665) Markus Robert, 03:02:03, 1666) Markus Oskar, 03:02:03, 1667) Berglund Leif, Dalarnas Försäkringsbolag, 03:02:11, 1670) Hermansson Tomas, 03:02:23, 1674) Gravsjö Anton, 03:02:57, 1697) Gunnerås Axel, 03:18:20, 1703) Gunnerås Andreas, 03:20:15, 1704) Eriksson Daniel, Horndal, 03:20:56, 1706) Laggar Joel, 03:23:22, 1707) Laggar Anders, 03:23:23, 1709) Jansson Wille, Envikens if, 03:31:04, 1710) Löf Kjell, 03:35:11, 1713) Löf John, 03:42:40.

Cykelvasan 30 (motion, damer): 1) Elofsson Ann, Mjölby CK, 01:10:11, 2) Skoglund Maria, Hässleholms CK, 01:16:24, 3) Rennermalm Jessica, Lima IF, 01:18:57, 5) Lunå Ida, 01:21:39, 10) Lindmark Sandra, Reumatikerförbundet, 01:23:39, 13) Andersson Carina, Mora, 01:24:14, 14) Schneider Maja, 01:24:39, 17) Wikström Anna, IK-Jarl, 01:26:08, 24) Jareholm Moa, 01:27:35, 30) Björkman Linnea, 01:28:21, 31) Lundmark Erika, 01:28:24, 39) Lund Anna, Selja-Långlets IK, 01:29:30, 42) Hoffner Åsa, 01:30:03, 48) Strömberg Maria, dala-järna ik, 01:30:40, 50) Wallin Louise, 01:31:06, 51) Jacobsson Mimmi, Borlänge cykelklubb, 01:31:08, 61) Bäckström Linda, Rembo IK, 01:32:00, 65) Holmberg Clara, KAIS Mora, 01:32:37, 66) Holmberg Maria, 01:32:38, 68) Rutkvist Olivia, CK Natén, 01:32:41, 72) Dahlgren Cecilia, Borlänge CK, 01:32:56, 80) Hessling Fransson Monica, Ck Natén, 01:33:47, 83) Smångs Yvonne, 01:34:17, 89) Tunström Isabelle, 01:34:40, 93) Gusfavsson Elin, 01:35:15, 94) Hållmarker Maria, 01:35:21, 95) Elf Boberg Angela, 01:35:23, 96) Bergner Emma, Malungs Slalomklubb, 01:35:32, 99) Evaldsson Ann-Cristin, 01:35:40, 100) Ädling Ring Thea, IFK Mora friidrott, 01:35:44, 104) Backman Carola, 01:35:55, 105) Wik Elin, 01:35:58, 112) Eriksson Ida, 01:36:30, 126) Isaksson Jenny, 01:37:51, 128) Jones Saga, Team Jobecon, 01:38:10, 129) Magnusson Annika, CK Natén Säter, 01:38:10, 130) Jones Malin, Team Jobecon, 01:38:11, 132) Smedberg Annika, Dala-Järna IK, 01:38:22, 134) Blårand Cecilia, IFK Mora, 01:38:30, 139) Östlund Karolina, 01:38:50, 158) Jonsson Tova, 01:40:08, 165) Widelund Malin, 01:40:30, 176) Jalking Karin, 01:40:58, 178) Hansson Ulla, 01:41:06, 183) Rönnberg Hanna, Falu CK, 01:41:23, 185) Trogen Angelica, IK segro, 01:41:26, 187) Tynell-Segerström Anna, Grycksbo IF, 01:41:30, 194) Kral Emma, Team Flamingo, 01:41:43, 197) Vähätalo Päivi, 01:41:45, 206) Resar Hinders Kerstin, FM Mattsson Mora Group AB, 01:42:13, 210) Norberg Helena, Borlänge CK, 01:42:22, 211) Andersson Tilde, Ck Naten, 01:42:25, 218) Olofsson-Wik Karin, Sollerö IF, 01:42:55, 221) Eriksson Tova, rembo ik, 01:43:04, 224) Peleback Lena, 01:43:18, 227) Hammar Josefin, 01:43:28, 229) Hammar Kerstin, 01:43:29, 232) Bergkvist Maria, IFK Mora, 01:43:35, 239) Forss Erika, 01:44:01, 245) Lundberg Selma, 01:44:28, 247) Andersson Ida, Scandinavian track group, 01:44:36, 265) Karlsson Tilde, IFK Mora friidrott, 01:45:37, 277) Tjäder Helene, Sollerö IF, 01:46:06, 278) Bondeson Embla, Sollerö IF, 01:46:06, 315) Nilsson Kristin, Borlänge CK, 01:47:48, 316) Andersson Karin, Team Flamingo, 01:47:55, 327) Norgren Marina, Hofors, 01:48:32, 331) Larsson Ulrika, Djurmo Runners, 01:48:54, 332) Larsson Elin, 01:48:54, 334) Lundberg Lena, 01:49:07, 337) Sparby Ellinor, 01:49:10, 339) Persson Lovisa, 01:49:11, 344) Stark Lovisa, 01:49:18, 347) Eriksson Margareta, Älvdalens CK, 01:49:29, 362) Jäderström Anette, 01:50:25, 367) Cans Helena, FM Mattsson Mora Group AB, 01:50:45, 369) Källbäck Gunilla, 01:50:47, 371) Sahlström Liselotte, 01:50:50, 375) Karlsson Ann-Katrin, 01:51:11, 381) Jonasson Alma, 01:51:37, 382) Nordström Malin, 01:51:39, 388) Pålsson Anna, 01:52:17, 393) Näs Martina, 01:52:24, 395) Linderborg Jonna, 01:52:25, 408) Elf Boberg Signe, 01:52:58, 411) Morelius Alice, CK Natèn, 01:53:01, 418) Mårsén Erika, Lingheds IF, 01:53:18, 420) Kristiansson Moa, dala-järna ik, 01:53:22, 427) Ädling Ring Molly, IFK Mora, 01:53:33, 428) Ädling Lisa, IFK Mora, 01:53:34, 432) Mattsson Eva-Britt, 01:53:50, 437) Mopers Svea, IFK Mora FIK, 01:54:19, 438) Mopers Ida, 01:54:19, 443) Frost Elsa, IFK Mora AK, 01:54:36, 444) Grudin Therese, 01:54:36, 456) Ståhlkloo Liv, Sollerö IF, 01:55:12, 460) Ståhlkloo Anna, Sollerö IF, 01:55:19, 466) Björk Helena, 01:55:27, 470) Nordstrom Frida, 01:55:41, 489) Nilsson Anette, 01:56:50, 496) Humes Mia, Sågmyra sk, 01:57:12, 498) Humes Malin, Sågmyra sk, 01:57:13, 510) Larsson Emma, 01:57:56, 513) Hermansson Ida, Mora, 01:58:05, 514) Halvarsson Ann, 01:58:06, 515) Böl Helena, 01:58:06, 519) Hagberg Johanna, CK Natén, 01:58:10, 532) Liss Edin Susanne, 01:58:47, 538) Löfberg Elin, Reumatikerförbundet, 01:59:03, 544) Hedberg Sofia, Stora Tuna OK, 01:59:20, 545) Fridolfsson Ella, Stora Tuna OK, 01:59:21, 547) Andersson Lisette, 01:59:28, 548) Andersson Mimmi, 01:59:28, 553) Krusgaard Julia, 01:59:35, 556) Krusgaard Marita, 01:59:39, 563) Fransson Nora, Falu CK, 01:59:55, 564) Klys Kristina, 01:59:59, 565) Juhlin Emma, 01:59:59, 572) Lindroth Astrid, falu ck, 02:00:17, 586) Brudin Emilie, IVSCE, 02:01:09, 588) Danielsson Tyra, 02:01:18, 592) Carlsson Therese, CK Uven, 02:01:34, 596) Davidsson Linnea, Malungs If, 02:01:44, 598) Grop Tuva, 02:01:54, 608) Mattsson Eva, 02:02:57, 609) Johansson Ida, 02:02:58, 611) Danielsson Thea, 02:03:03, 622) Larson Linn, 02:03:25, 625) Eliasson Anna, 02:03:33, 637) Skeri Frida, Färnäs SK flickor 05/06) 02:03:55, 639) Skeri Ylva, 02:03:55, 642) Sjörs Lise Lott, 02:04:13, 650) Norberg Ann-Christine, 02:04:37, 651) Pihlström Ulrika, 02:04:40, 689) Eriksson Vanja, 02:06:47, 693) Spännar Helen, 02:06:56, 696) Lind Emma, 02:07:18, 698) Lind Karin, 02:07:23, 700) Östergren Svea, 02:07:32, 701) Trapp Östling Edith, 02:07:32, 703) Karlsson Anine, IFK Mora, 02:07:35, 705) Sundqvist Annika, 02:07:44, 706) Sundqvist Tilde, 02:07:44, 711) Törnqvist Nellie, 02:08:06, 715) Tigerstrand Maria, 02:08:18, 717) Tigerstrand Stella, 02:08:19, 733) Törnqvist Nova, 02:08:49, 734) Wass Erika, 02:08:52, 735) Andersson Agneta, 02:08:55, 739) Wigg Caroline, 02:09:00, 745) Karlsson Filippa, IFK Mora, 02:09:12, 746) Karlsson Joanna, 02:09:12, 750) Lundqvist Anna, 02:09:24, 751) Frost Matilda, 02:09:27, 757) Wallin Ulrika, Mora IK, 02:09:43, 770) Lorentzon Moa, IFK Mora Alpinaklubb, 02:10:15, 778) Thunblad Malin, 02:10:41, 779) Wessung Lina, IFK Mora Alpina, 02:10:42, 780) Wessung Madeleine, IFK Mora Alpina, 02:10:42, 784) Miram Gabriele, 02:11:02, 790) Elingsbo Leena, 02:11:25, 791) Stengårds Selma, Lima IF, 02:11:31, 792) Laggar Magdalena, 02:11:32, 794) Tenlén Ann-Sofie, 02:11:33, 807) Gravsjö Emilia, Mora, 02:12:23, 813) Kral Matilda, Team Flamingo, 02:12:54, 813) Kral Lena, Team Flamingo, 02:12:54, 817) Limby Kajsa, 02:13:20, 821) Nordström Kristina, 02:13:24, 824) Limell Emma, 02:13:34, 825) Klockar Anna Karin, 02:13:35, 830) Kusén Camilla, Orsa sk, 02:13:47, 835) Borggren Hilma, 02:14:09, 836) Karlsson Karin, 02:14:14, 837) Pettersson Matilda, 02:14:26, 850) Grudd Cecilia, 02:15:07, 851) Grudd Trogen Wilma, 02:15:08, 859) Myhlback Vera, Clockwork, 02:15:41, 860) Myhlback Hanna, Clockwork, 02:15:41, 866) Rutkvist Inez, CK Natén Säter, 02:16:07, 874) Österberg Helen, 02:16:21, 876) Norström Kristine, Djurmo runners, 02:16:27, 882) Johannesson Theres, 02:16:52, 893) Säther-Elofson Ewa, Dala-Järna IK -Cykel, 02:17:25, 896) Broman Tilde, IFK Mora SK, 02:17:54, 901) Beronius Marit, 02:18:31, 916) Larsson Kerstin, Malungs IF, 02:19:17, 920) Pålsson Saga, 02:19:24, 921) Pålsson Jennifer, 02:19:24, 926) Rosenson Annelie, 02:19:44, 927) Borg Felicia, 02:19:47, 932) Ljung Sara, 02:20:11, 933) Nerback Ljung Karin, 02:20:12, 941) Stövling Gun, IFK Mockfjärd, 02:21:03, 954) Björndahl Meit, 02:22:33, 956) Nyström Amanda, Team JoBeCon, 02:22:39, 958) Jones Sofia, Team JoBeCon, 02:22:41, 969) Schedvin Lena, 02:23:28, 971) Brunnstedt Jennifer, 02:23:29, 990) Stegervall Christina, Orsa sk, 02:24:58, 991) Bergner Maya, 02:24:58, 993) Berg Stais Ellen, 02:25:02, 994) Olsson Liljeblad Lovisa, 02:25:10, 997) Johansson Emilia, 02:25:17, 1004) Löfgren Hennie, Borlänge CK, 02:25:50, 1007) Nilsson Moa, KAIS Mora, 02:26:03, 1008) Gunroth Olsson Christina, 02:26:04, 1009) Edbom Marie, 02:26:11, 1016) Klasa Moa, 02:26:50, 1017) Klasa Åsa, 02:26:50, 1021) estenberg lina, Älvdalen, 02:27:02, 1022) Howe Erika, 02:27:04, 1024) Löhf Malin, Malins fotvård, 02:27:13, 1029) Wadman Anna, Hemus cykelklubb, 02:28:06, 1034) Bergström Helen, 02:28:31, 1050) Edling Moa, CSK Ludvika, 02:29:35, 1051) Edling Anna, CSK Ludvika, 02:29:35, 1057) Stenmalm Tuva, Sälens IF, 02:30:27, 1058) Stenmalm Marie, Sälens IF, 02:30:27, 1061) Tärnlund Olivia, 02:31:00, 1084) Darth Maja, 02:32:56, 1091) Tärnlund Kia, 02:33:29, 1106) Snell Caroline, 02:34:36, 1107) Snell Sofie, 02:34:36, 1122) Molvik Lise-Lott, 02:36:13, 1124) Anåker Sara, Borlänge CK, 02:36:15, 1154) Björkman Felicia, Domnarvets GOIF, 02:39:20, 1159) Bengtsson Ulrica, 02:39:31, 1165) Jonslars Sofie, 02:40:46, 1174) Karis Karin, 02:41:36, 1184) Spännar Kristina, Älvdalens ck, 02:43:14, 1185) Grubb Wilma, Älvddalens CK, 02:43:14, 1188) Källström Ann Sofie, 02:43:47, 1194) Calder Jamie, 02:44:33, 1197) Gravsjö Lena Susanna Michaela, 02:45:06, 1200) Gravsjö Tyra, 02:45:08, 1203) Borgersen Nova, 02:45:11, 1204) Adås Eva, Team Ormsalva, 02:45:15, 1207) Matsegård Viktoria, 02:45:48, 1208) Holmgren Barbro, 02:45:56, 1211) Johansson Irene, Kristinas fan club, 02:46:05, 1216) Goodholm Marie, 02:47:10, 1223) Matsegård Kristina, 02:48:25, 1225) Thelander Marie, Nusnäs IF, 02:48:36, 1228) Cedervall Selma, 02:48:58, 1230) Lindberg Ronja, Avesta ok, 02:49:16, 1237) Puonti Sara, 02:49:45, 1239) Grudin Stina, 02:49:55, 1241) Bjerneld Lina, Älvsjö BMX, 02:50:41, 1243) Pålsson Alice, 02:50:55, 1246) Pernolf Lovisa, 02:51:17, 1248) Målare Cecilia, 02:51:21, 1249) Målare Love, 02:51:22, 1261) Buud Zandra, 02:54:00, 1262) Buud Elvira, IFK Mora OK, 02:54:00, 1264) GLAD Micaela, 02:54:49, 1265) Larsson Marie, ORKLA, 02:54:55, 1270) Martinsson Carina, Älvdalens cykelklubb, 02:55:45, 1271) Thomsson Ida, Älvdalens cykelklubb, 02:55:45, 1274) Sollgard Norlin Lisa, Riset MTB climbers, 02:56:15, 1277) Sollgard Norlin Katarina, Riset MTB Climbers, 02:56:15, 1290) Grop Anna, Djurmo Runners, 02:58:16, 1291) Grop Agnes, 02:58:16, 1292) Lilja Hilma, Ck Uven, 02:58:44, 1294) Tönnberg Linda, 02:58:51, 1295) Tönnberg Nilsson Lilly, 02:58:53, 1298) Andersson Marlen, 03:00:02, 1299) Andersson Hilda, Ifk Mora sk, 03:00:02, 1310) Jonsson Klara, Falu CK, 03:01:49, 1311) Laggar-Berglund Maria, 03:02:04, 1312) Markus Anneli, 03:02:10, 1313) Hermansson Olivia, 03:02:23, 1318) Gravsjö Lina, 03:02:58, 1320) Ziesnitz Maria, Sågmyra SK, 03:04:16, 1368) Gunnerås Alice, 03:20:16, 1371) Eriksson Alva, Horndal, 03:20:56, 1390) Jansson Marlene, Envikens if, 03:41:54, 1393) Löf Malin, 03:42:45, 1405) Ädling Selma, 03:49:25, 1406) Ädling Ylva, 03:49:26, 1408) Sundin Agneta, 03:51:52.

Ungdomscykelvasan (herrar): 1) Lindqvist Viktor, Kolmården Mtb, 59:32, 2) Ernstsson Joel, Finspångs CA, 59:33, 3) Friis Melvin, Team Swesports, 59:33, 5) Garfvé Isak, Ik Jarl Rättvik, 00:59:34, 24) Olars Anton, Falu CK, 01:01:20, 31) Kihl Hampus, CK Natén Säter, 01:01:26, 32) Käll Rasmus, 01:01:36, 38) Bergman Axel, Falu CK, 01:05:09, 40) Noren Pontus, Falu CK, 01:05:21, 49) Dahlgren Andreas, Borlänge CK, 01:05:31, 53) Unger Anton, Falu CK, 01:05:39, 63) Edbom Joel, Borlänge CK, 01:08:08, 64) Mas Tynell Albert, 01:08:22, 68) Hylén Vilmer, Falu CK, 01:09:34, 69) Wikars Mathias, Borlänge CK, 01:09:37, 79) Löfgren Melvin, Falu CK, 01:12:24, 82) Kristiansson Leo, Dala-Järna IK, 01:13:20, 84) Karlsson Holmer Simon, 01:13:22, 86) Eriksson Axel, Borlänge CK, 01:14:35, 96) Jansson Axel, Dala-Järna IK, 01:14:56, 100) Elmvall Martin, 01:17:03, 102) Fors Anton, Dala-Järna IK, 01:17:32, 104) Bergstedt Olle, IK Jarl, 01:17:40, 112) Kihl Gabriel, CK Natén Säter, 01:19:00, 118) Nordkvist Elias, Ok Hammaren, 01:19:34, 149) Pettersson Alfred, 01:32:03, 156) Jonasson Emil, 01:36:45, 162) Åslund Aron, 01:41:37, 166) Wallblom Noah, 01:44:56, 169) Stenström Leon, 01:52:24, 170) Wenngren Kim, 01:54:55.

Ungdomscykelvasan (damer): 1) Palmberg Linn, OK Hammaren, 01:03:53, 2) Hylén Tilda, Falu CK, 01:05:37, 3) Petersson Moa, Mjölby CK, 01:05:42, 2) Hylén Tilda, Falu CK, 01:05:37, 5) Oskarsson Malin, IK Jarl Rättvik, 01:07:13, 7) Karlsson Elin, Borlänge CK, 01:09:43, 19) Lindroth Hanna, Falu CK, 01:16:11, 29) Noren Hannah, Falu CK, 01:21:42, 30) Olgerfelt Emellie, 01:22:47, 37) Nordström Åmark Emmy, Rembo IK, 01:25:13, 49) Åslund Monaliza, 01:37:03, 50) Lilja Saga, Ck Uven, 01:39:28, 52) Djus Allis, CK Uven, 01:45:10, 55) Höök Meja, 01:48:40, 57) Tynell Frida, Falu CK, 01:49:57, 58) Arwidson Lif Magdalena, Lima IF, 01:54:04, 58) Rennermalm Maya, Lima IF, 01:54:04.