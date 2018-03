Efter avbrottet – alpina skidstjärnan Kajsa Kling fortsatt osäker på framtiden: "Skidåkning ser jag definitivt framöver"

Sveriges alpina farthopp Kajsa Kling valde i november att ställa in säsongen och har sedan dess har hon varit avskärmad från media och knappt åkt skidor. Depression har varit huvudfaktorn till att hon tagit en time out. Hon vet ännu inte hur den alpina karriären kommer att se ut i fortsättningen.

– Jag vet inte vad jag ser. Jag ser skidåkning, när, var och hur känns ganska oklart. Jag önskar att jag hade haft ett svar framförallt för min egen del och att jag hade kunnat sätta ett datum och säga ”nu kör jag” men det funkar inte riktigt så. Jag får ta dag för dag och sen får vi se men skidåkning ser jag definitivt framöver, säger Kajsa Kling.

Tiden som gått har handlat mycket om att lyssna på sig själv och bara ta dag för dag.

- Jag har inte varit så bra på att lyssna på mig själv tidigare och känna efter. I min värld har det varit att desto mindre jag känner efter desto mer orkar jag köra, desto mer pressar jag mig själv och desto bättre blir jag. Det funkade ett tag tills det inte funkade alls längre. Det har varit viktigt att lyssna på mig själv och vissa signaler. Det tar tid att lära sig vilka situationer som jag påverkas av på olika sätt. Det har varit ganska tufft och mycket upp och ner. Det har varit kämpigt att varken veta Bu eller Bä om någonting egentligen. Jag tror inte det bara är huvudet som har gjort att jag mått dåligt eller att det bara är det kroppsliga. Jag tror att det är en kombination av båda delarna och att det brändes i båda ändarna, säger hon och fortsätter:

– Det som spelar roll är hur jag agerar nu, framöver och hur jag tar hand om mig själv. Det är svårt att peka på vad det beror på. Det är inte det som är grejen utan det är massor av olika faktorer som spelar in.

Kling som i normala fall brukar spendera en del tid i hemorten Åre under vintersäsongen har istället varit hemma i Umeå en del där hon funnit ett lugn och energi. Under onsdagen åkte hon dock skidor för första gången i år på hemmaplan (Åre) och hon kommer även att stanna kvar för att heja fram sina lagkamrater under världscupavslutningen.

– I år har jag åkt en dag och det var i dag (onsdag) men det var mer friåkning men det var kul. Hade jag varit i Åre under vintern som har varit och inte varit sugen på att åka skidor hade det varit ganska jobbigt. Istället har jag varit i Umeå och gjort annat vilket har har varit väldigt nyttigt. Det är inte skidåkningen som det sitter i utan det är allt annat som ska klaffa innan jag kan börja åka igen. När jag väl börjar åka kommer det inte att vara några problem att komma igång. Det är kul att vara på hemmaplan tävlingarna. Det är mycket folk och alla är glad att se en och jag är glad över att vara här och träffa vänner, säger hon.

Hon har missat hela säsongen och OS i Pyeongchang, Sydkorea som hennes konkurrenter deltagit i. Men det är ingenting som Kling funderat speciellt mycket kring.

– I början var det lite konstigt men sen insåg jag ganska snabbt att jag inte kommer kunna vara där. Det har varit ett aktivt val att inte vara med men jag hade inget annat val. Det är som att likna det med en stressfraktur eller förslitningsskada. Det har varit lite märkligt men det har inte varit så att jag har varit hemma och önskat att jag har varit där för jag vet att de inte hade funkat, säger hon.

Under den tuffa perioden har hon tagit stöd från familj och vänner. Kling har även gått till en psykolog.

– Jag har fått otroligt bra stöd från förbundet, SOK och sponsorer men egentligen alla runt omkring mig som har gett mig den tid som jag behövde för mig själv. Det har varit jätteviktigt för mig. Jag har en psykolog hemma som har varit jättebra även fast det varit lite flummigt emellanåt. Men det har varit bra och jag fått jättebra hjälp och det är jag tacksam för, säger hon.

Hur mår du i dag?

– Ganska bra men det går fortfarande upp och ner. Det är högre berg och inte så djupa dalar längre. Jag blir lättare trött vilket är svårt. Den här mediedagen kommer att ta en massa energi som jag inte är van vid att det gör. Intryck påverkar mer. Framöver handlar det om att lära hur mycket och lite jag kan göra. Det blir en svår avvägning framöver hur jag ska lägga upp det, säger hon.