Borlängedominans på fotbollsläger

Av de 16 spelarna, till lägret i Halmstad, representerar tolv de tre borlängeklubbarna Dalkurd, Tunabro och Brage. De fyra övriga spelarna hör hemma i Mora, Korsnäs, Ludvika och Slätta.

Utvecklingslägret i Halmstad sker den 2-7 juli.

24 spelare är också uttagna till Future-lägret i Gävle i slutet av juli

SvFF:s utvecklingsläger i Halmstad 2-7/7

Faisal Al-Haji, Dalkurd FF, Wisam Bibo, Dalkurd FF, Simon Hedman, Dalkurd FF, Huseen Aboole Mahamed, Dalkurd FF, Roni Saiid, Dalkurd FF, Baran Ter, Dalkurd FF, Helge Fredriksson, IF Tunabro, Hannes Stenberg, IF Tunabro, Emil Pedersen, IFK Mora FK, Hugo Fjelling, IK Brage, Kristoffer Fredin, IK Brage, Hjalmar Isberg, IK Brage, Erik Pedersen, IK Brage, Denis Omerbasic, Korsnäs IF FK, Daniel Eriksson, Ludvika FK och Connor Stitt, Slätta SK.

Future-lägret i Gävle 29-30/7

Ludwig Wallertz, Avesta AIK, Adam Höglund, Dalkurd FF, Ismail Ibrahim, Dalkurd FF, Ahmed Ibrahim Aden, Dalkurd FF, Anton Söderqvist, IF Tunabro, Christoffer Nyström, IF Tunabro, ,Viggo Back, IK Brage, Hamilton Engström, IK Brage, Roni Hajo, IK Brage, Oskar Hedlund Brandberg, IK Brage, Arvid Johansson, IK Brage, Arvid Nelefelt, IK Brage, Jesper Bergman, Korsnäs IF FK, Anders Forsling, Korsnäs IF FK, Ahmed Mizhler, Kvarnsvedens IK, Mohamed Abdi Adan, Ludvika FK, Carl Johan Forsman, Malungs IF, Stefan Radimirovic, Malungs IF, Anton Wiborg, Samuelsdals IF, Viggo Ekebjär, Slätta SK, Martin Johansson, Slätta SK, Jesper Lundgren, Slätta SK, Rasmus Andersson, Slätta SK och Max Edberg, Östansbo IS