Mååååååål – här är alla skyttekungar och skyttedrottningar i den lokala fotbollen

Division 3 damer

1) Erika Funk, Falu BS FK, 41

2) Erika Andersson, Islingby IK, 25

3) Hanna Olsson, Säters IF FK, Linnéa Gustafsson, Smedjebackens FK, 19

5) Cajsa Lindén, IFK Hedemora FK, Malin Östlund, Svärdsjö IF, 17

7) Nathalie Jansson, Korsnäs IF FK U, 12

8) Emmy Westerlund, Malungs IF, Erica Gustafsson, Svärdsjö IF, Josefin Snell, Falu BS FK, Pernilla Holm, Islingby IK, 11

Division 4 norra damer

1) Elvira Hernandez, Vansbro AIK FK, 23

2) Malin Sörlisten, Dala Järna IK, 16

3) Nicole Skoglund, Torsångs IF, 14

4) Karoline Gustafsson, Leksands IF FK, 13

5) Lovisa Blom, Dala Järna IK, 12

6) Ida Olsson, Dala Järna IK, 10

7) Ann-Sofie Andersson, Torsångs IF, Jonna Vähäjylkkä, Mockfjärds BK, 9

9) Edit Gyllenvåg, Vansbro AIK FK, 8

10) Argeem Luj Remonida Catindoy, Leksands IF FK, Sandra Nordkvist, Torsångs IF, 6

Division 4 södra damer

1) Emelie Dahlberg, Skogsbo/Avesta IF, 20

2) Kerstin Pettersson, IF Vulcanus, 15

3) Helena Hedquist, IF Vulcanus, 12

4) Linda Hamréus, Skogsbo/Avesta IF, 11

5) Tove Eriksson, IF Vulcanus, 10

6) Kristin Stenberg, Skogsbo/Avesta IF, 9

7) Jessica Pantzar, Torsångs IF U, Sophia Sjödin, IF Vulcanus, 8

9) Jennie Arnberg, Islingby IK U, 7

10) Alexandra Simonsson, Skogsbo/Avesta IF, Ann-Sofie Andersson, Torsångs IF U, Emelie Sjöö, Torsångs IF U, Jessica Momqvist Steén, Islingby IK U, Linnéa Regnell, Torsångs IF U, Michaela Nisser Sjödin, Islingby IK U, Sofia Lindblom, IF Vulcanus, Tova Palm, Torsångs IF U6

Division 4 herrar

1) Andreas Helmersson, Säters IF FK, 37

2) Gustav Runström, Slätta SK, 24

3) Aziz Milli, Bullermyrens IK, 15

4) Robin Villman, Svärdsjö IF, 14

5) Fernando Cortes Rodriguez, Ludvika FK, 12

6) Martin Westerberg, Slätta SK, Rikky Hanspers, Säters IF FK, 10

8) Ismet Ablay, Forssa BK, 9

9) Magnus Andersson, Nyhammars IF, Omar Mahamed Hussein, Slätta SK, Tobias Holmstedt, Ludvika FK, 8

Med sina 47 mål blev Vassillios Andreadis Panagiotidis bäste målskytt i Dalarnas herrserier. Sporten träffade honom i somras, då han stod på 24 mål:

Division 5 herrar

1) Vassillios Andreadis Panagiotidis, Korsnäs IF FK U, 48

2) Niclas Berglind, Skogsbo/Avesta IF, 40

3) Fredrik Källberg, Tällbergs IF, 21

4) Emil Folkesson, Korsnäs IF FK U, 15

5) Oliwer Gustafsson, Smedjebackens FK, 14

6) Daniel Viklund, Skogsbo/Avesta IF A, Erik Sebastian Norberg, Äppelbo AIK, 11

8) David Björklund, Korsnäs IF FK U, Jens Thors, Äppelbo AIK, Jesper Karlsson, Ludvika City BK, Oskar Karlberg, Smedjebackens FK, 9

Division 6 norra herrar

1) Lukas Uhlbäck, Stora Tuna IK, 22

2) Jens Barkar Andersson, Amsbergs SK, 14

3) Zakaria Abdulkadir Ahmed, Ezid SK, 13

4) Nathan Westberg, Forssa BK U, Salar Fatah Laso, Ezid SK, 10

6) Linus Eriksson, Stora Tuna IK, 9

7) Rami El-Jazzar, Stora Tuna IK, 8

8) Jesper Östergren, Forssa BK U, Muhammed Sissoko, Forssa BK U, Niklas Rehn, Amsbergs SK, Peter Andreas Johansson, Amsbergs SK, 7

Division 6 södra herrar

1) Alieu Joof, IFK Hedemora FK, 33

2) Ove Skarpnes, Bjursås IK, 20

3) Alik Ozmanov, Horndals IF, Marcus Pereira, Korsnäs IF FK U2, 18

5) Marwan Mirzai, Säters IF FK U, 16

6) Roman Ismailov, Slätta SK U, Sainey Gibba, IFK Hedemora FK, 13

8) Johan Bäck, Korsnäs IF FK U2, 12

9) David Björklund, Korsnäs IF FK U2, Koujabbie Kabba, Falu BS FK, Vassillios Andreadis Panagiotidis, Korsnäs IF FK U2, 10

Division 7 norra herrar

1) Mohammad Jafr Mostafa, FK Rättvik FK, 25

2) Eric Westlund, IF Vikapojkarna, 21

3) Glenn Guth, IFK Våmhus, 19

4) Henrik Lingvall Forsberg, Sollerö IF, Mattias Mårten, IF Vikapojkarna, 15

6) Benjamin Grundtman, Sollerö IF, Karl Ambrosiusson, IFK Våmhus, Oscar Björk, IFK Våmhus, 10

9) Foroutan Gholami, Sollerö IF, Thomas Eriksson, IFK Våmhus, 9

Division 7 västra herrar

1) Niklas Rainer, IF Nornan, 15

2) Ali Reza Shojaei, IF Nornan, 13

3) Mohsen Ahmadi, IF Nornan, 9

4) Emil Figgé Nordin, Dala Järna IK U, Robert Hedman, Dala Järna IK U, 8

6) Natanael Pehrs, Vansbro AIK FK U, 7

7) Johan Knuts, IF Nornan, 5

8) Axel Broberg, Tällbergs IF U, Fredrik Sixtensson, Dala Järna IK U, Hamed Naseri Mirhesari, Vansbro AIK FK U, Marcus Cornelesa, Tällbergs IF U, Morgan Lindström, Vansbro AIK FK U, Päbel Johan Markus Gustafsson, IF Nornan, Torp Bror Anders Eriksson, IF Nornan, 4

Division 7 östra herrar

Uppgift saknas

Division 7 södra herrar

1) Magnus Trummens, Gustafs GoIF, 20

2) Anders Löfling, Stora Tuna IK U, 13

3) Pontus Westling, Torsångs IF, 12

4) Stefan Westerberg, Fors IK, 11

5) Daniel Johansson, Gustafs GoIF, 10

6) Daniel Larsson, Husby AIK U, 9

7) Alexander Glad, Skogsbo-Avesta IF U, Jimmy Gustafsson, Gustafs GoIF, 8

9) Andreas Tjäder, Gustafs GoIF, Felix Lövgren, Torsångs IF, Jacob Jansson, Gustafs GoIF, 7

