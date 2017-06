Tjejer på väg mot landslag

Sammanlagt är det 40 dalatjejer som tagits ut till de två stora utbildningslägren i fotoboll i sommar.

Kvarnsveden är Dalarnas ledande lag i damfotboll och det återspeglas också i ungdomsfotbollen. Tio av de 40 tjejerna har Kvarnsveden som klubbadress, men på damsidan är spridningen över länets olika klubbar betydligt större än den markanta borlängedominans som råder inom pojkfotbollen.

Till Svenska fotbollsförbundets utvecklingsläger i Halmstad 25-30 juni skickar Dalarna 16 tjejer. En månad senare får 24 tjejer åka på Future-lägret i Gävle.

De tjejer som får uppleva sommarens läger, som ofta är ett litet steg mot större uppdrag i de olika fotbollslandslagen.

SvFF:s utvecklingsläger i Halmstad 25-30/6

Matilda Carter, Falu BS, Lova Liljenborg, Falu BS, Ida Wolf, Falu BS, Alma Röhnisch, IFK Hedemora FK, Vanja Andersson, Kvarnsvedens IK, Emma Holmberg, Kvarnsvedens IK, Abyan Ahmed Ilmi, Kvarnsvedens IK, Elvira Ingmarsson, Kvarnsvedens IK, Anna Back Nilsson, Leksands IF, Maja Bengtsson, Malungs IF, Moa Magnusson, Malungs IF, Elina Gustafsson, Ornäs BK, Johanna Yakoub, Slätta SK, Hanna Nygren, Smedjebackens FK, Vendela Ronsten, Smedjebackens FK och Frida Jacobsson, Torsångs IF

Future-lägret i Gävle 29-30/7

Founige Kone, Avesta AIK, Ella Naess, Avesta AIK, Caroline Olsson, Avesta AIK, Maja Jons, Falu BS, Anisa Kaba, Falu BS, Alva Brottar, IFK Mora, Ida Karlsson, Kvarnsvedens IK, Thilda Trummens, Kvarnsvedens IK, Cajsa Bengtsson, Kvarnsvedens IK, Hanna Byström, Kvarnsvedens IK, Johanna Söderberg, Kvarnsvedens IK, Alva Ivarsson, Kvarnsvedens IK, Sofia Lissel, Malungs IF, Emma Kratz, Orsa IF FK, Smilla Rydén, Smedjebackens FK, Elin Fagerheim, Smedjebackens FK, Vilja Karlson, Smedjebackens FK, Angelica Fransson, Svärdsjö IF, Cajsa Carlsson, Svärdsjö IF, Sofia Nilsson, Torsångs IF, Allie Johansson, Torsångs IF, Hanna Gustafsson, Torsångs IF, Greta Halldén, Torsångs IF och Tilda Westberg, Torsångs IF