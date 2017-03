Efter succéhoppet – nu hyllas svensken av världsrekordhållaren: "Det har varit galet"

För tio dagar sedan satte svensktävlande Armand Duplantis nytt juniorvärldsrekord.

För prestationen har han hyllats av många, till och med av världsrekordhållaren Renaud Lavillenie.

– Han skrev: "Wow. Congrats again. You are on fire this winter! Can’t wait until summer to meet you", berättar 17-åringen på Bauhausgalans hemsida.