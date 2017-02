Svagt EM-genrep av Kallur: "Jag sprang som en kratta"

Med bara veckor kvar till Friidrotts EM i Serbien gick det tungt för Susanna Kallur i genrepet i Birminghamn.

I GP-tävlingen missade hon finalen efter tiden 8.21 på 60 meter häck.

"Idag sprang jag verkligen som en kratta, trots att formen känns bättre än förra veckan. Typiskt häcklöpning. Tajmingen och rytmen var helt off", skriver Kallur själv på sin Instagram.

Samtidigt skickade hon en känga till svenska medier, som missuppfattat hennes intervju med BBC.

"För att ge en liten bakgrund till BBC's tittare (när vi pratade om min comeback) sa jag något i stil med "My leg is still bothering me, I can't practice over hurdles a lot". Detta tolkades senare som "Kallur störs av smärta" - vilket jag inte alls gör i och med att jag anpassar träningen efter mitt ben! Allt är frid o fröjd och jag är supertaggad inför inne-EM om två veckor", skriver Kallur.