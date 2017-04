TV: Sprang sitt 819:e maratonlopp på Svampen: "Om nån kommer med stora PR-pengar kanske jag kan fixa tusen"

Falulöpare Stig Söderström, som representerar Borlängeklubben Kvarnsveden, är Sveriges näst meste maratonlöpare genom tiderna bakom Lennart Skoog. Skoog gjorde sitt 884:e maratonlopp i tävlingssammanhang i Västerås förra helgen, Söderström klarade på lördagen sitt 819:e när han avverkade de 42 195 meterna uppe på vattentornet Svampens utsiktsdäck i Örebro.

Söderström gjorde sitt allra första maraton just i Örebro, i Örebro city marathon, så sent som 1981, som 38-åring, och har sedan dess snittat två maratonlopp i månaden eller 24 per år. Men hittills i år har det "bara" blivit fyra tävlingar. Om åldern börjar ta ut sin rätt för 74-åringen? Nä, det handlar om ekonomi. Det är dyrt med resor och anmälningsavgifter. Men drömmen om att nå 1 000 maratonlopp lever ändå.

– Om nån kommer med stora PR-pengar kanske jag kan fixa det, säger Söderström i tv-klippet ovan där han också berättar om sina häftigaste lopp i karriären.

Söderströms tid i Svampenmaran? 6.14.40.

