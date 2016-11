Sverige skördade framgångar på Europascenen – lagen redo för VM

Det ser onekligen ljust ut inför VM som stundar för de svenska innebandystjärnorna. Tre vinster av tre möjliga är det resultat som vi skriver in för både damerna och herrarna när de avslutar den europeiska innebandyturneringen Euro floorball tour.

IBF Faluns Emil Johansson kom inte till spel i turneringen på grund av sjukdom. Då fick hans klubbkompisar kliva fram i den avslutande gruppspelsmatchen mot tvåan Finland som kom att bli en av herrarnas tuffaste kamper.

Åtta minuter in i matchen skrivs Alexander Galante Carlström in i målprotokollet med sitt 1-0-mål framspelad av Faluns Rasmus Enström. I tredje perioden var det ombytta roller då Carlström spelade fram Enström som gjorde 4-2. En bit in i tredje lossnade det på allvar för Sverige och slutresultatet skrivs till 7-2 mot Finland vilket ger Sverige seger och Finland andraplats i turneringen.

Även på damsidan visade dalaprofilerna framfötterna genom Terese Karlsson som gjorde ett mål och en assist i turneringens sista match mot Tjeckien där Anna Wijk spelade fram Sofia Joelsson till 3-1 i powerplay.

– Det var lite slarvigt precis i början men vi kom in mer och mer, tycker jag och tog fler skott, säger Sofia Joelsson till innebandy.se efter matchen.

Matchen slutade 13-1 till de svenska tjejerna och även de gick obesegrade genom Euro floorball tour 2016.

Matchfakta Sverige-Tjeckien 13-1 (4-1, 5-0, 4-0)

Första perioden 0-1 (2.00) Tereza Urbankova (Denisa Ratajova) 1-1 (7-21) Adina Augustsson (Sofia Joelsson) 2-1 (8.02) Linn Lundström (Ida Sundberg) 3-1 (14.59) Sofia Joelsson (Anna Wijk) 4-1 (15.44) Josefina Eiremo (Sofie Andersson)

Andra perioden 5-1 (3.40) Sofia Joelsson (Adina Augustsson) 6-1 (7.25) Stephanie Boberg (Therese Karlsson) 7-1 (17.14) Sofie Andersson (Ellen Rasmussen) 8-1 (18.17) Matilda Sjödin (Cornelia Fjellstedt) 9-1 (18.46) Sofia Joelsson (Josefina Eiremo)

Tredje perioden 10-1 (7.24) Josefina Eiremo (Sofie Andersson) 11-1 (12.25) Linn Lundström (Therese Karlsson) 12-1 (13.37) Ellen Rasmussen (Cornelia Fjellstedt) 13-1 (15.18) Therese Karlsson

Matchfakta Sverige-Finland 7-2 (2-0, 1-2, 4-0)

Första perioden 1-0 (08.21) Alexander Galante Carlström (Rasmus Enström) 2-0 (16.50) Tobias Gustafsson (Joel Kanebjörk)

Andra perioden 2-1 (02.46) Janne Lamminen (Nico Salo) 3-1 (06.08) Martin Östholm 3-2 (09.35) Sami Johansson

Tredje perioden 4-2 (01.01) Rasmus Enström (Alexander Galante Carlström) 5-2 (04.29) Kim Nilsson (Robin Nilsberth) 6-2 (11.25) Rikard Eriksson (Johannes Larsson) 7-2 (19.19) Johannes Larsson.