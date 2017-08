Damkronorna spelar turnering i slutet av sommaren – här är hela truppen

Sverige kommer att möta Finland, Ryssland och Tyskland i en fyrmannaturnering i slutet av augusti. Turneringen kommer att spelas i Tranås.

Turneringen föregås av tre dagar fyllda med träningspass innan Sverige möter Tyskland under fredagseftermiddagen. Vidare under helgen är det sedan Sverige - Finland på lördagen och därefter Sverige – Ryssland under söndagen.

Dessa spelare är uttagna i truppen till turneringen:

Målvakter:

Sarah Grahn - Brynäs IF

Lovisa Berndtsson – Djurgårdens IF

Sarah Berglind – MODO Hockey

Backar:

Johanna Fällman – Luleå HF

Johanna Olofsson – MODO Hockey

Annie Svedin – MODO Hockey

Jessica Adolfsson – Brynäs IF

Emilia Ramboldt – Linköping HC

Solveig Neunzert – Djurgårdens IF

Maja Nylén-Persson – Leksands IF

Elin Lundberg – Leksands IF

Forwards:

Sara Hjalmarsson – AIK

Sabina Küller – AIK

Lisa Johansson – AIK

Pernilla Winberg – Linköping HC

Anna Borgqvist – Brynäs IF

Maria Lindh – University of Minnesota Duluth

Fanny Rask – HV71

Rebecca Stenberg – Djurgårdens IF

Erika Grahm – MODO Hockey

Melinda Olsson – Luleå HF

Hanna Olsson – Djurgårdens IF

Emma Nordin – Luleå HF

Olivia Carlsson – MODO Hockey