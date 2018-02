Eddie Läck gjorde debut för Devils mot Ottawa: "Kul att se honom"

Eddie Läck har haft några svängiga år i Nordamerika. Efter tre säsonger i Vancouver, spenderade han två i Carolina och kom inför nuvarande säsong till Calgary Flames.

Där blev det fyra matcher spelade för laget, innan han fick bege sig till farmarlaget Stockton Heat i AHL i slutet av november. Dagen före nyårsafton kom nya besked för målvakten: han trejdades till New Jersey Devils.

Han har därefter spelat fem matcher i lagets farmarlag Binghamton Devils , och i söndags blev han uppkallad till NHL.

Tanken under tisdagen var kanske inte att Läck skulle få stå i mål, men fick under matchen chansen att stå efter att målvakten Keith Kinkaid hade släppt in fyra mål och fick byta plats i båset med Eddie Läck i mitten av den andra perioden.

– Jag tyckte att Läck gick in och gjorde några bra räddningar. Han var tvungen att släppa in ett frilägesmål, vilket inte var rättvist mot honom, men jag tycker han gjorde det bra. Kul att se honom tillbaka i NHL-spel, säger tränaren John Hynes till nhl.com efter matchen.

Trots Läcks fina insats, förlorade Devils med 3–5 mot Ottawa.

Redan imorgon möter Devils sitt gamla lag Calgary Flames. Återstår att se om Eddie Läck får vakta kasssen mot sitt forna lag då.

