Förre Mora-talangen om sjukdomen som stoppat hans NHL-dröm: "Mår som en påse skit"

Efter fem säsonger i Mora gjorde Lukas Bengtsson succé i Frölunda och belönades med ett NHL-kontrakt i Pittsburgh Pinguins. Men resan på andra sidan Atlanten blev långt ifrån vad stjärnbacken hoppats på. Redan under sommarens läger kände 22-åringen yrsel och illamående och läkarna upptäckte att han drabbats av borrelia. Bengtsson fick en antibiotikakur som inte verkade hjälpa, men drömmen om NHL lockade och backen åkte därför över till USA igen och genomförde en rookieturnering för att slåss om sin plats. Turneringen gick bra men när han sedan skulle fortsatta med "main camp" och testerna som väntade där rasade allt. Under ett test där spelarna ska cykla så långt de kan under tre minuter blev Bengtsson liggande på golvet i över en halvtimma efteråt.

– En av spelarna berättade i efterhand att jag var likblek. Jag började må sämre för varje dag på campen. Sedan kom ett träningspass som NHL-coacherna höll i. Jag mådde så dåligt att jag knappt visste vad jag skulle göra på isen. Jag missade passningar på två meter, saker jag hade kunnat göra om jag blundade, och jag kände att det var något som inte stod rätt till, säger Bengtsson till Aftonbladet.

Efter det väntade mängder av tester och flera borrelia-kurer. Bengtsson tog sig tillbaka till spel i november och spelade sedan 16 matcher med farmarlaget Wilkes-Barre/Scranton Penguins innan en ny stor utredning och svaret på hans dåliga mående kom: POTS syndrom, en ovanlig och komplex sjukdom som kort kan beskrivas med att det autonoma nervsystemet är ur balans och blodet i kroppen kommer inte i rätt tid till rätt plats. Sjukdomen ger även onormalt hög puls, lågt blodtryck och en rad andra symtom beroende på individ.

– Läkarna kan inte säga när jag kan börja spela igen, när jag kan börja träna för fullt. Den här sjukdomen kan i vissa fall försvinna, men oftast gör den inte det. Läkarna är dock optimistiska i och med att man hittat detta i tidig ålder. Det jag måste göra är att följa ett speciellt träningsschema. Eller rättare sagt ett rehab-program. De kommande tre månaderna får jag knappt anstränga mig. Jag får inte vara över 100 i puls. Det finns medicin som kan hjälpa mig mot vissa symptom. Läkarna tror dock att jag ska klara det här utan att behöva ta en massa mediciner, vilket känns positivt, säger Bengtsson.