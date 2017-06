Nils "Dubbel-Nisse" Nilsson död – avled på sjukhus i natt efter en tids sjukdom

Efter en kortare tids sjukdom avled Nisse Nilsson natten till lördag på sjukhus, något som hans fru Rigmor Nilsson bekräftade för nwt.se.

Nilsson spelade under sju säsonger för Leksands IF, från 1962-69, och var under sin sista säsong med LIF med om att vinna det historiska första SM-guldet för Dalaklubben. Förutom Leksand representerade "Dubbel-Nisse" även moderklubben Forshaga IF samt IK Göta under sin karriär.

Mest känd är kanske Nisse Nilsson för sitt avgörande mål i VM-finalen mot Kanada 1962. Lennart Hyllands referat ("Den glider in i m-å-å-å-l") blev lika klassiskt som målet i sig, när Sverige vann guld i Colorado Springs.

Nisse Nilsson blev 81 år gammal.

LÄS ÄVEN: Nostalgitrippen: Möt Dalarnas VM-hjältar från 1963 och 1969

RADIO: Hör Lennart Hylans klassiska referat från VM-finalen 1962