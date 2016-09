Pierre-Edourd Bellmares fantastiska hyllning till Leksand: "Otroligt tacksam till alla på norra stå"

Pierre-Edouard Bellmare hoppar upp och ner i klungan av spelare: "Olé, olé, olé, olé"

Segerruset vill liksom inte avta.

I nästa sekvens, ute på isen sträcker han sig efter matchhjältens, Tomas Tatars, hand i en slags tackgest.

På väg ut från isen säger han: "One more week, baby" (En vecka till), i NHL.coms mick han haft på sig under matchen.

Det här lagets galna resa vill liksom aldrig ta slut.

De fick en jobbig start på träningsmatcherna, men söndagens semifinalseger innbär att laget slagit Sverige två gånger på 1,5 veckor.

– Det har varit roligt det här. När jag spelat mot Sverige har det alltid varit med Frankrike. Då handlar det bara om att försöka överleva dagen ofta. Nu får man spela mot Sverige med ett lag som kan vinna, och det har aldrig hänt tidigare, säger han.

Segern i Washington inför turneringen var starten på en resa som tagit laget hela vägen till final mot Kanada i Toronto.

Hur har det varit att slå Sverige?

– Inte så att det var "Äntligen", utan mer att såna här lag brukar laget jag spelat i inte ha en chans emot. Vi vann mot stora namn. Jag har spelat profesionell ishockey i Sverige och jag vet hur stora de här namnen är. Det är en extra känsla.

Team Europa spelar för ett påhittat märke, och fick en hel del skit inledningsvis – men spelarna har ändå hittat en gemenskap.

– Det här har varit extra kul för alla oss spelare som ofta spelar i nationer som normalt sett inte har en chans mot nationer som Sverige. Jag tror det har fått oss att växa tillsammans.

Pierre-Eduoard Bellemar ser ut över presscentret där hundratals journalister sitter.

Hans resa har varit smått osannolik.

För exakt tio år sedan, säsongen 2006/2007, fick han chansen i ett svenskt lag i andradivisionen – därifrån har han gått hela vägen till NHL och Philadelphia Flyers och nu World Cup.

– Jag hade aldrig varit där jag är i dag, som att spela i World Cup, om jag inte fått chansen i Leksand. Visst, jag hade kanske hamnat i en förening där jag hade haft det lättare inledningsvis, men jag tror Leksand härdade mig.

Pierre-Eduoard Bellmare gjorde tre säsonger i Leksands IF.

Han plockades till dalalaget av dåvarande sportchefen, Mikael Lundström, men omställningen var långt ifrån enkel.

– Jag tuffade till mig ordentligt under den här tiden. Jag hade en tränare (Jukka Rautakorpi) som inte tyckte om mig alls. Franska spelare slår aldrig igenom i Sverige. Även fansen var ganska hårda i början, men det handlade mycket om lärdomar för mig.

Den första tiden i Leksand var en tuff skola, men Bellmare försökte ta till sig av allt och göra saker bättre.

– Jag jobbade hela tiden hårt, även om första året var jobbigt. Mitt andra år blev bättre. Från ingenting hade jag plötsligt alla fans bakom mig. De höjde mig, och därefter fick jag en tränare som trodde på mig.

Efter hans andra år gick kontraktet ut.

Bellmare hade svarat för 29 poäng (15+14) och flera klubbar ryckte i fransmannen.

Trots det valde han till slut att stanna kvar, och det blev succé .

– Supportrarna trodde på mig och bidrog till min lön. Mitt tredje år var helt magiskt. Tyvärr fick jag aldrig uppleva känslan att få gå upp med Leksands IF. Att vinna kvalserien med Leksand. Det är något jag kan sakna. Leksand var en tid som var otroligt bra för mig.

Vad betydde LIF-supportrarna för dig under de här åren?

– Det är svårt att inte minnas dem. De var först med att sjunga franska nationalsången för mig och första matchen min mamma var där. De sitter fortfarande kvar i mitt huvud och hjärta. Det enda jag gjorde egentligen var att tackla en kille hårt och plötsligt kom nationalsången. Det kändes som om jag kunde flyga resten av den matchen, säger Bellmare.

Glädjen att prata om Leksand får fransmannen att le.

Orden flödar ur honom.

– Jag är så otroligt tacksam till alla på norra stå. De sponsrade mitt kontrakt sista säsongen och det var därför jag var kvar. Att jag sedan var kvar i Leksand ett år till var anledningen till att jag hamnade i Skellefteå. Många små detaljer gav allt det här. Att jag sitter där jag sitter i dag beror mycket på klacken i Leksand och jag är så extremt tacksam mot dem.

Kan du tänka dig att återvända till Leksand?

– Man ska aldrig säga aldrig. Jag har bott så länge i Skellefteå och jag har hus där. Jag har alltid tänkt att om jag åtevänder till Sverige blir det Skellefteå. Samtidigt, när du ställer frågan: Leksand är alltid Leksand.

Det finns en annan beröringspunkt till Dalarna som handlar om något helt annat än ishockey och att Flyersforwarden faktiskt skulle kunna hamna i Leksand igen.

– Jag träffade min fru sista året i Leksand. Det är omöjligt att inte tycka om Leksand och Dalarna. Min fru är från Dalarna, Borlänge och Leksand är som sagt alltid Leksand för mig.

Var resten av det här ishockeyresan hamnar är omöjligt att säga.

Den närmasta motståndaren är dock Kanada och ingenting är givet varken när Team Europa eller Pierre-Eduoard Bellmare står på isen.

– Allt kan hända verkligen. Vi har bara blivit bättre och bättre. Vi har sett till att tajta ihop oss. På något sätt är det en turnering där vi kan visa att vi kan hockey. Vi har gemensamma punkter. Vi är inte från stora hockeyländer och vi vill knäppa jättarna.