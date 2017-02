Klara Svensson förlorade boxningsmatchen om VM-titeln i natt

Den 29-åriga svenskan stod emot den sex år äldre Brækhusväldigt bra i de första ronderna skriver Dagens Nyheter. Norska VG uppger att norskan vann nio av tio ronder klart.

Båda tidningarna är eniga om att det var Brækhus som hade kontrollen över matchen och att hon var både starkare och snabbare. Norskan fick in de tyngre träffarna. Svensson fick in några bra träffar per rond men det räckte inte mot Brækhus.

Brækhus beklagade sig till publiken efter matchen att hon inte kunde avgöra med en knockout. 10 000 hade kommit till Oslo Spektrumför att se matchen. Publiken fick se sin hemmafavorit ta sin 30:e seger som proffs. Ännu har hon inte förlorat som proffs och har bältena från de fem stora organisationerna WBA, WBC, WBO, OBF och IBO.

Bälten hon nu kan behålla ett tag till efter nattens seger.