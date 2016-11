Konståkning gör entrén bland nomineringarna till årets idrottsgala i Säter

Det är fjärde året som Idrottsgalan i Säter äger rum och i måndags samlades representanter från cirka tio lokala föreningar för att nominera pristagare.

– Lagidrotterna har varit framgångsrika i år och de har lyfts fram lite mer. Förra året var det cyklisterna som var framgångsrika, så det ändras lite från år till år, säger Peter Törnblom, chef på folkets hus i Säter där galan kommer att äga rum lördagen 19 november.

Han nämner Säters IF:s seniorlag i fotboll som gick upp till division 3 och särskilt Anders Helmersson som ”gjort många mål och lett laget framåt”. Anders Helmersson är nominerad i kategorin årets manliga senior.

– Sen har du konståkningsflickorna. Konståkare har inte varit nominerade förut så det är kul, säger Peter Törnblom och syftar på Maja Norling och Matilda Anderson från Borlänge-Säter Konståkningsförening, som tar två av tre nomineringsplatser i kategorin årets kvinnliga junior.

Följande har nominerats på årets idrottsgala i Säter:

Årets unga ledare: Mathilda Andersson, Borlänge-Säter Konståknings förening, Elin Larsen, Säters IF Triathlon, Andy Wei lun Liu, Säters IF Fotbollsklubb

Årets Kvinnliga ledare: Marie Backlund, Säter IF VBK, Eva Anderson, Gustafs GOIF, Annica Hjort, Säters IF Friidrott

Årets Manliga ledare: Mikael Larsson,Säters IF Friidrott, Anders Cleasson, ST Skedvi Friidrott, Per Eriksson, Säters IF VBK

Årets Kvinnliga Junior: Maja Norling, Borlänge-Säter, Konståknings förening, Selma Svarf CK Natén, Matilda Anderson, Borlänge-Säter Konståknings förening

Året Manliga Junior: Anton Olstam, CK Natén, Oskar Sandberg, Säterbygdens OK

Årets Kvinnliga Senior: Frida Sandberg, Säterbygdens OK, Anette Karlsson, Säters IF Fotboll, Marie Backlund, Säters IF VBK

Årets Manliga Senior: Anders Helmersson, Säters IF Fotboll, Gvido Vaguls, Säters IF VBK, Johan Widen, CK Natén