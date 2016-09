Mannen som fuskade under O-ringen i Sälen får två års avstängning

En man i H55-klassen diskvalificerades i orienteringstävlingen O-ringen i Sälen i juli, sedan han under fyra tävlingsdagar deltagit under två namn. Nu har han fått sin dom av Svenska orienteringsförbundet. Mannen får två års avstängning.

Under förmiddagen sprang mannen under ett falskt namn. På eftermiddagen sprang han samma bana under eget namn.

Orienteringsförbundets styrelse har beslutat att mannen gjort sig skyldig till grov regelöverträdelse och skaffat sig otillåtna fördelar. Mannen har accepterat avstängningen, som gäller från 15 september 2016 till 14 september 2018.

