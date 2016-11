Dalatriathleten deltar i VM i Adventure Race "Räknar med en kvarts sömn per dygn"

Adventure Racing är en VM-klassad tävling som faller under idrottskategorin multisport. Upplägget bygger på extremt långa distanser som förmodligen skulle få oss vanliga paddlare, cyklare och lunkare att gnugga benhinnorna i flera veckor.

På torsdag ger sig Clas Björling, tillsammans med Thule Adventure Team, iväg som en av Sveriges representanter i tävlingen. Laget kommer avverka 60 mil på vad som beräknas ta drygt fem dagar –mitt ute i den australiensiska naturen. Diciplinerna kommer växla mellan terränglöpning, paddling, klättring och MTB-cykling där tävlingsklockan rullar även mellan växlingarna.

– Det är inte så att man rullar in någonstans och får vila när man exempelvis avverkat en löpstäcka på fyra mil. Tävlingsklockan rullar hela tiden och det här med sömnen är en lika stor del av utmaningen, berättar Mockfjärdssonen Clas Björling.

Sömnen, ja. Det var just det. Tävlingen på drygt fem dygn innefattas alltså inte av någon daglig pausvila där lagen får möjlighet att sova eller ens pusta ut. Och eftersom tävlingsklockan ständigt rullar så har Clas och Sverigeteamet planerat in mellan 15-20 minuters vila. Per dygn.

– Första dygnet står vi nog över vila. Först andra dygnets eftermiddag eller tidig kväll då planerar vi första pausen på 10-15 minuter och att då försöka få lite sömn på kanske 7-8 minuter, fortsätter Clas vidare.

Först efter dygn nummer två så börjar man enligt Björling att känna av sömnbrist och att kroppen använts under så lång tid.

– Bara man håller sig varm och får i sig det man tänkt äta och dricka då är det ganska trivssamt ändå. Man måste nog vara lite halvtokig för att uppskatta den här sporten, säger han och skrattar till.

Enligt Clas själv så väcks människans överlevnadsinstinkt när man utsätter sig för sådana här typer av tävlingar. I samband med det kan han känna att han uppskattar sin trygghet hemma i Sverige ännu mer. Och efter att ha hållit på med Ironman som proffs i 10 år så har han nu hittat kittlet i magen igen.

– Tänk att vid 38 års ålder, och efter 20 år som elitidrottsaktiv, få göra en sån här typ av tävling med VM-status. Som lag åker vi ju dit för att ta ett VM-guld – det är inställningen. Eftersom vi vann EM i Spanien så är vi en av favoriterna.

– För egen del så vill jag utvecklas som människa och atlet. Min längsta ihållande tävling är tre dygn så det här blir en grej som kittlar och utmanar mig själv personligen också, avslutar han.

TRE SAKER SOM INTE FÅR PAJA UNDER TÄVLING

Magen - För att undvika magras är de därför viktigt att dricka rent sötvatten. Förutsätt inte att alla vattenkällor är drickbara. Diarré eller magsmärtor är inte bara plågsamma för den drabbade – den drar också ner farten för laget som måste gå i mål i samlad trupp.

Utrustningen - Under MTB-cyklingen och paddlingen finns egentligen inga större orosmoment för utövarna vad gäller deras utrustning. Men cykeln. Den måste hålla ihop. Ett trasigt cykelnav när 30 mil återstår är inte att rekommendera om du går för guld.

Fötterna - Här gäller det att hålla sig så hel en kan. Vid växlingarna kan det vara värdefullt att torka av fötterna och pudra vid behov. För att motverka skavsår som i sin tur kan utvecklas till ödestigra inflammationer.